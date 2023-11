Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej her od polských studií a bizarní horor Golden Light zdarma

Trochu zapomenutou, ale stále výbornou střílečkou je Necrovision (0,79$) . Vracíme se do doby první světové války, kdy se americký voják přidal k britským jednotkám a vydal se do boje proti nacistům. Nedlouho po startu se ale na bojišti začnou objevovat i nadpřirozené bytosti. Pokud by vám nestačil základ, určitě zkuste i samostatný datadisk Lost Company (1,11$) .

Studio Draw Distance nepatří mezi ta nejzvučnější jména, ale mají za sebou povedené hry z univerza Vampire The Masquarade . Nejde ale o RPG, jako jsou Bloodlines nebo Redemption. Coteries of New York (2,13$) a Shadows of New York (2,3$) jsou příběhové grafické novely, kde prozkoumáváte newyorskou upírskou společnost v roli novopečeného krvesaje.

Série Call of Juarez sice patří pod Ubisoft, ale její poslední díl s podtitulem Gunslinger (2,66$) má na svědomí studio Techland. V této stylizované střílečce se vrátíme do nejslavnějších časů divokého západu v roli pistolníka, který zkřížil cesty snad s každým velkým jménem této doby. Občas si své příběhy vypravěč trochu přibarvuje a jeho posluchači mu neskočí úplně na všechno, co mu zrovna přijde na mysl.

Za poslední generaci vyšla řada trojrozměrných skákaček. Jen málokterá se ale dočkala takové podpory jako A Hat in Time (340 Kč) . V základu se jedná o vcelku jednoduchou záležitost, ale pokud ji budete chtít dohrát kompletně se vším všudy, pěkně se u toho zapotíte. Vedle klasických mechanik se do hratelnosti zapojují i hrátky s časem.

Tento týden měl premiéru nový díl série Like a Dragon. Pokud s ní ale teprve chcete začít, lepší volbou pro vás bude Yakuza: Like a Dragon (375 Kč) , kde se poprvé objevuje v hlavní roli Ičiban Kasuga, člen jakuzy, který si odseděl pěkných pár let ve vězení, i když nebyl vinen. Po jeho vypuštění na svobodu se spousta věcí změnila nejen ve světě, ale i v jeho klanu. Aby tomu přišel na kloub vydává se na průzkum japonské, korejské i čínské mafie. K dispozici je také Legendary Hero edice (460 Kč) , která obsahuje také všechny doplňky.

Neuplynula dlouhá doba od poslední akce s tímto názvem a už máme v PlayStation Store další tipy na esenciální kousky. Tentokrát vypadá nabídka o něco slibněji. Najdete tady třeba Need for Speed Unbound v nejdražší Palace edici (476 Kč) . Vzhledem k tomu, že původní cena je 2 380 Kč, je to na ani ne rok starou novinku opravdu slušná sleva. Nutno také podotknout, že je to jeden z povedenějších moderních dílů série.

A zase zpět k bezmyšlenkovité akce. Prodeus je moderní střílečka, která si bere inspiraci od retro klasik, jako je Doom nebo Duke Nukem. To platí nejen v ohledu přímočaré hratelnosti, ale i grafikou vsází na pixelartový styl, díky kterému na pohled připomíná léty ověřené klasiky. Zbytek nabídky tvoří už převážně menší tituly. Jsou mezi nimi Hardspace: Shipbreaker, Friends vs Friends, The Legend of Tianding, SCP: Secret Files a Souldiers .

Zbylou pěticí her jsou také samé menší kousky. Ve Webbed budete v roli pavoučka spřádat sítě, abyste se mohli posouvat dál v příběhu. Hoa je čistě relaxační záležitost. I když ve Will You Snail hrajete za šneka, o pomalé rychlosti se v této precizní skákačce mluvit nedá. Toodee & Topdee vám během hraní dovoluje přepínat mezi plošinovkou a top-down pohledem a Minute of Islands je příběhovka, ve které budete muset řešit rozmanité hádanky.

One Hand Clapping je ve svém žánru unikátem. Při hraní totiž budete muset správně využívat hlavně svůj hlas. Podle toho, jak vysoký tón hra zachytí skrz mikrofon, se v prostředí objevují různě vysoké plošiny. Snad žádná jiná hra nevyžaduje tak precizní práci s hlasem. Nemusíte se ale bát, že musíte zvládnout vše na výbornou hned na poprvé. Do tvorby plošinek se můžete pouštět opakovaně.

Dvojrozměrné skákačky jsou doménou indie scény, i když třeba takový Super Mario má také stále velký úspěch. Toho v novém balíku na Humble Bundle sice nenajdete, ale místo toho za cenu 9,41€ můžete mít 8 menších kousků, jako je třeba ujetý Pogostuck: Rage With Your Friends . V ní se svojí postavičkou skáčete na pogo tyči skrz úrovně, které pro tento způsob pohybu opravdu nejsou přívětivé. Po úvodních pasážích stačí jedna chyba a letíte zpět na začátek.

Zároveň je Golden Light i horor, takže pokud ještě máte dušičkovou náladu, rozhodně přijde vhod. Při opakovaném hraní narazíte na spoustu rozmanitých zbraní. Je to zkrátka bizarnost, což by se dalo ostatně říct o většině tvorby vývojáře, který si říká Mr. Pink.

Po velkých hororovkách si Epic Store dává s rozdáváním her trochu pauzu. Tento týden si do knihovny můžete přidat jen menší rogue-like akci Golden Light , což je hra o mase. Nešálí vás zrak, hlavní tématikou této hry je opravdu maso. Jeho kusy vás budou nahánět v tomto bizarním světě složeném z procedurálně generovaných úrovní.

Pokud jste někdy chtěli začít s The Division 2 , rozhodně doporučujeme sáhnout po Warlords of the New York edici, která společně se hrou obsahuje i velké rozšíření. Ještě nějaký pátek potrvá, než se dočkáme velkého pokračování této multiplayerové střílečky a Ubisoft do druhého dílu stále plánuje přidávat další obsah.

Zatímco čekáme na nového Hollow Knighta, není od věci si zkrátit čekání jinou metroidvanií. Ender Lilies: Quietus of the Knights (131 Kč) jsou dobrým kandidátem. Záhadný déšť proměnil všechno živé ve zdejším světě na nemyslící monstra. Je ta ale naděje. V útrobách kostela se probouzí Lily, dívka s bělavými vlasy, která má moc osud světa zvrátit. Sama na to ale nestačí.

Stále probíhá: Humble IGN Editor’s Choice Bundle

S výběrem her do tohoto balíku pomohli Humble Bundlu členové redakce amerického IGN. Zároveň jde o hry, kterým ve svých recenzích nadělili minimálně devítku, takže by to už jen díky tomu mělo stát za to. Celkem jich tenhle balík zahrnuje 7 a abyste je všechny dostali, musíte přispět minimální částkou 15,1€, tedy zhruba 370 Kč. Bez slevy by vás všechny tituly dohromady vyšly na necelých pět tisíc.

Disco Elysium – The Final Cut je sázkou na jistotu. Už původní verze tohoto příběhového RPG byl výborný, ta vylepšená přidává a upravuje řadu věcí. Mimo jiné je novinkou i kompletní dabing. Disco Elysium obsahuje tuny a tuny textů, takže pokud nepatříte mezi čtivé typy, tohle nejspíš nebude pro vás. Cynický příběh o detektivovi, který na úvod zapomněl, co vlastně vyšetřuje, za to ale stojí.

Na příběh je podobně zaměřené i The Forgotten City, i když styl má tahle hra docela jiný. Jsme chyceni do časové smyčky ve starověkém Římě. Naším úkolem je zjistit, kdo skutečně stál za jeho zkázou. Pokud je to ale na vás moc přemýšlení, mnohem přímočařejší záležitostí je Chivalry 2, středověká rubačka, ve které se chopíte meče a ve velkých bitvách se pustíte do sekání dalších hráčů na kusy.

Spiritfarer je z tohoto balíčku zatím nejklidnější záležitostí. V hlavní roli je Stella, která na svém plavidle objevuje svět a potkává různé duchy, kteří nemohou najít klid. Právě Stella je odhodlaná pomoci každému duchovi, aby se dostal na onen svět. Dost nenápadně, ale podle hodnocení velmi kvalitně vypadá tahové RPG Wildermyth. Svět se procedurálně generuje, takže každý průchod je jiný, a navíc ho můžete ovlivňovat v průběhu různými rozhodnutími.

Jeden kousek se tady najde i pro fanoušky metroidvanií. Grime patří mezi ty nejtemnější. Své nepřátele zabíjíte živoucími zbraněmi a pohlcujete jejich sílu. Tady stojíte na té špatné straně a vašim cílem je naprosté zničení tohoto světa. Posledním titulem je Paradise Killer, což je příběhová detektivka ve stylu grafických novel. Pokud vás něco říká třeba Ace Attorney, tohle by nemusela být špatná alternativa.