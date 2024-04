Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej plíživých akcí a výborné sci-fi RPG The Outer Worlds zdarma

Pro dobré plížení se ale nemusíme vracet celá desetiletí do minulosti. Jedním z modernějších podařených kousků je série Dishonored . Její první díl v Definitivní edici (5,47$) dostanete rovnou i s rozšířeními, která navazují na příběh Corva obviněného z vraždy zdejší vládkyně. Rovnou se můžete pustit také do Dishonored 2 (6,58$) i samostatného rozšíření Death of the Outsider (6,58$) .

Bez plešatého zabijáka by se tento žánr samozřejmě nemohl obejít. Zlevněných je několik dílů, my bychom sáhli především po Hitman: Blood Money (2,19$) . Je to vůbec první díl, kde se prostředí v jednotlivých misích pořádně otevřelo a vy jste tak mohli zvolit několik různých postupů, jak se svého cíle zbavit.

Pokud vás to táhne ještě víc směrem ke sci-fi, rozhodně stojí za to vrátit se k prvnímu Deus Ex (1,3$) . V budoucnosti roku 2052 se společnost potýká s nebezpečným virem zvaným šedá smrt. Vakcína proti němu sice existuje, ale je jí tak málo, že se k ní dostane naprosté minimum lidí. V reakci na to vyšli obyčejní občané do ulic, což se nelíbí protiteroristické koalici, jejíž součástí je i hlavní protagonista JC Denton.

Humble Choice jako obvykle zahrnuje 8 her. Zbylá pětice se tentokrát skládá z výrazně menších kousků. Jsou tady Terraformers , ve kterých se pokusíte přetvořit prostředí nehostinné planety tak, aby bylo vhodné pro život. Další je pixelovaná akce Fashion Police Squad , roztomilé tahové RPG Coromon , taktická Symphony of War a jako poslední tady máme hororovou adventuru The Excavation of Hob’s Borrow .

Znalcům strategií jistě také něco řekne titul Victoria 3. Tady se namísto hluboké historie vrátíme “jen” do 19. století, kdy nastává velký růst snad ve všech hlavních odvětvích průmyslu. Pokud hledáte válčení a taktické bitvy, budete se muset poohlédnout jinde. Tady je to hlavně o politikaření, správě svého území a uspokojování potřeb obyvatelstva.

Dubnové nabídce předplatného Humble Choice vévodí trojice větších titulů, přičemž hororové The Callisto Protocol je jednoznačně tím největším lákadlem. Tato sci-fi vesmírná akce staví na základech položených v sérii Dead Space, ale vypráví svůj vlastní příběh, kdy se ve vězeňské kolonii stala velká katastrofa, kterou náš protagonista shodou okolností přežit. Při vydání se Callisto potýkalo s nemalými technickými problémy, ovšem nyní už by mělo být hraní bez problémů.

Epic Store – The Outer Worlds a Thief zdarma

Tento týden pro nás má Epic pořádnou nadílku. Samo o sobě by stačilo, že nabízí zdarma výborné sci-fi RPG The Outer Worlds, ještě k tomu přihodí zatím poslední díl temné série Thief. Ale pojďme na to popořadě. Outer Worlds má na svědomí studio Obsidian Entertainment, které můžete znát jako tvůrce Fallout: New Vegas, South Park: Stick of Truth nebo Pillars of Eternity.

Tvorba zábavných a zajímavých příběhů jim tedy jde od ruky a jinak tomu není ani v tomto případě, kdy se dostaneme do společnosti, kterou ovládají megakorporace. Přidáte se k některé z nich nebo se naopak pokusíte protloukat vlastními cestami? Tato volba už je na vás. Hru navíc dostanete ve Spacer’s Choice edici, která je oproti originálu slušně vylepšená a obsahuje i všechna rozšíření.

Thief letos slavil 10 let od vydání. Tato reimaginace kultovní značky z přelomu tisíciletí nenaplnila velká očekávání, ovšem minimálně za zkoušku rozhodně stojí. A to už jen z toho důvodu, že podobných her dnes už moc nevzniká. Ani ti nejostražitější obyvatelé Města nejsou v bezpečí proti zlodějskému umění hlavního hrdiny Garretta.