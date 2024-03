Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej plošinovek a Deus Ex: Mankind Divided zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Platformers Sale Plošinovky jsou dnes hlavně doménou nezávislé scény. Dříve ale patřily mezi ta nejžhavější želízka v ohni. Starší legendy i nováčky si nyní můžete pořídit v akci na GOGu, kde nechybí ani česká hra Blackhole (1,28$). Po ztroskotání v černé díře musíte zachránit zbytek posádky a opravit loď. Abyste dosáhli svého cíle, bude ale nutné projít řadu úrovní s hádankami, k jejichž vyřešení budete otáčet celý herní svět. Naprostá klasika je pak zelený zajíc Jazz Jackrabbit. Máme tady kolekce obou dílů, přičemž každá z nich obsahuje několik verzí. Jazz Jackrabbit Collection (1,8$) a Jazz Jackrabbit 2 Collection (2$) i dnes bezvadně fungují. Pokud byste měli problémy rozběhnout je na moderních systémech, porozhlédněte se v komunitě fanoušků po opravných patchích. Jestli pro vás skákání samo o sobě není žádná výzva, co takhle do toho přidat i náročné souboje a temný svět? Takový zážitek vám zajistí metroidvania Blasphemous (6,85$). V roli kajícníka se prosekáváte světem, který se stal obětí Zázraku. Název této události je zavádějící, protože rozhodně neznamená nic dobrého. Zlevněné jsou také rozšíření společně s druhým dílem. A na závěr si dáme zase trochu jinou kombinaci žánrů. Little Nightmares (6,57$) dokázalo, že i plošinovka se dá skloubit s hororem. V roli maličké Six se proplétáme obydlími lidí, kteří obyčejní rozhodně nejsou. Cosi je přetvořilo v nechutná monstra, která se nás snaží chytit. Chce to použít důvtip a rychlost, abyste neuvízli v jejich spárech.

PlayStation Store – Essential Picks Esenciální výběr her. Pod tímto pojmem bychom si představili ty nejlepší tituly, které na PlayStationu najdete. Tak žhavé to s aktuálním výprodejem ve zdejším obchodě není. Nicméně se tady také najdou velmi slušné nabídky. Důkazem toho je Prince of Persia: The Lost Crown (750 Kč), jedna z nejnovějších her Ubisoftu a velmi chválená metroidvania. Příznivci sportů mají také slušný výběr. S 80% slevou můžete mít EA Sports FC 24 (380 Kč), což je aktuální fotbalový ročník. Sice toho oproti dobám série FIFA moc nemění, ale lepší herní fotbal byste hledali marně. To platí i pro hokej. NHL 24 je zlevněné v X-Factor edici (780 Kč). To znamená, že do začátku dostanete několik bonusů do multiplayeru. Sbírku si mohou doplnit fanoušci kostkovaných světů. LEGO hry v průběhu let převedli na naše obrazovky řadu oblíbených značek. Součástí výprodeje je například LEGO The Hobbit (95 Kč), LEGO Jurassic World (114 Kč) nebo LEGO Marvel’s Avengers (132 Kč). Hratelností k sobě každá z nich nemá moc daleko, takže záleží hlavně na tom, která tematika se vám víc trefí do vkusu. U skákaček ještě chvíli zůstaneme. The Smurfs – Mission Vileaf (147 Kč) sice není žádná převratná pecka, ale jako klasická 3D plošinovka funguje bez problému a je to vhodná záležitost pro mladší hráče. Navíc i na PlayStationu ji najdete s českými titulky a možností hrát v kooperaci pro dva hráče.

Humble Plaion: The Hits Bundle Vydavatelství Plaion má ve svém portfoliu hromadu světově známých značek. Mezi ně patří i Saints Row a Red Faction. Několik dílů právě z této dvojice tvoří nový balíček na Humble Bundle. Abyste ho získali celý, stačí přispět minimální částkou 9,17€. Hned v první řádce máme trojici remasterovaných verzí her – Saints Row: The Third, Saints Row IV a Red Faction Guerrilla. Třetí Saints Row tady pak máme i v jeho klasické podobě. Tím s touto šílenou sérií ale nekončíme. Do knihovny si budete moci přidat i Saints Row 2 a samostatné rozšíření Gat Out of Hell pro čtvrtý díl, ve kterém budeme řádit v samotném pekle. Série Red Faction pak do celkového výčtu přihazuje ještě první dva díly a Red Faction: Armageddon společně s DLC Path to War.

Humble Heroines Bundle Minulý týden jsme oslavili mezinárodní den žen a spolu s tím dal Humble Bundle dohromady další balík s hrami, ve kterých najdeme ženské hrdinky. Abyste získali všech 8 položek, stačí přispět minimální částkou 13,78€. Do knihovny vám tak přibyde třeba výborná příběhovka A Plague Tale: Innocence, ve které se společně s dvojicí sourozenců podíváme do Francie v dobách morové epidemie. Navíc dostanete kupón s 60% slevou na pokračování. Dále se můžete pustit do pixelartového dobrodružství Eastward. Společně s horníkem Johnem, který jednoho dne při práci najde světlovlasou dívku Sam, se vydáme na průzkum podivného světa. I když lidé žijící v podzemí mají zato, že je povrch neobyvatelný, tak je pravda úplně jinde. Nic to ale nemění na tom, že bezpečno tady rozhodně není. To platí i v Metal: Hellsinger. Na první pohled může připomínat Dooma, ale tady budete démony kosit v rytmu nářezové hudby. Scars Above vás postaví do role vědkyně, která se po nečekaných událostech oddělí od zbytku výzkumného týmu. Na neznámé planetě se tak musíte vypořádat s mimozemskými potvoráky a zjistit, kam jste se to vůbec dostali. Do vesmíru se vypravíme také ve hře Chorus, kde se hlavní hrdinka pokouší zničit kult, který je jejím stvořitelem. Na závěr dostanete také LISA: The Painful, velmi jednoduchou, ale skvěle hodnocenou záležitost. K tomu se přidává ještě mlátička Wanted: Dead.

Epic Store – Deus Ex: Mankind Divided zdarma Po několika týdnech s indie hrami vytahuje Epic Store zase jednou pořádnou pecku. Deus Ex: Mankind Divided je zatím poslední díl této kyberpunkové série. V hlavní roli je opět Adam Jensen, jehož tělo je modifikované augmentacemi značně vylepšující jeho schopnosti. Příběh ho zavede jiné i do futuristické Prahy. Její provedení sice není dokonalé a na překladech nápisů si v Eidosu mohli dát také trochu víc záležet, ale na druhou stranu jen v málokteré hře zamíříme do našich končin. Píše se rok 2029. I když byly augmentace velmi důležitou součástí lidských životů a v jednu dobu byly považované za budoucnost, názor společnosti se výrazně změnil. Lidé s augmentacemi se stali vyvrheli společnosti, což platí právě i pro Adama. Tentokrát je tedy ještě důležitější, aby si dobře rozmyslel, komu může věřit a ke komu se naopak nemá přibližovat.

Xbox Store – Publisher Spotlight Sale V aktuální akci v obchodě Xboxu se tentokrát spojuje několik vydavatelství, které přinášejí svoje největší tituly posledních let. Zlevněný už je třeba i Avatar: Frontiers of Pandora (1 200 Kč), se kterým Ubisoft uzavřel minulý rok. Podařilo se jim vytvořit opravdu nádherný svět, ale jeho náplň už tolik oslnit nezvládá. Pokud vám ale nevadí, že je to vesměs jen Far Cry v jiných kulisách, tak se na Pandoře můžete slušně vyřádit. Chtěli jste si někdy vytvořit vlastní kult zvířátek? Díky Cult of the Lamb (431 Kč) máte možnost. V roli ovečky uzavřete smlouvu se Satanem. Abyste si zachránili vlastní život, musíte udělat nic menšího, než založit kult a nalákat do něj co nejvíce přisluhovačů. Během výprav v rogue-lite styl nabíráte další věrné a postupně nabírají na síle vaše pekelné ovčí schopnosti. Vývojáři se navíc o hru dobře starají a od vydání se rozrostla o slušnou porci obsahu. I klasické point’n’click adventury mají na konzolích své místo. Jednou z těch nejpovedenějších za poslední dobu je Return to Monkey Island (431 Kč). S touto legendou se vrátili i původní autoři prvních dvou dílů, a tak se můžeme konečně dozvědět, jak měl příběh Guybrushe Threepwooda pokračovat podle původních plánů. Samozřejmě tady nechybí ani řešení hádanek a typický humor. Od Ubisoftu si také můžete pořídit loňské The Crew Motorfest (925 Kč). Tyto arkádové závody vás provedou ostrovem Oahu a nabídnou několik tematicky laděných závodních playlistů. Vývojáři s ním navíc ještě neskončili a v budoucnu se bude rozrůstat o další balíky závodů laděných do odlišných témat.

Nintendo eShop – Games on Sale Vampire Survivors (76 Kč) předloni oslavili masivní úspěch a také se zasloužili o vznik zcela nové odnože rogue-lite žánru. Vaše postavička sama vykonává v časových intervalech útoky, zatímco vy ovládáte jen pohyb. S nasbíranými úrovněmi získáváte nové a lepší schopnosti, abyste v každé úrovni přežili co nejdéle. Už za původní cenu je to výborná záležitost, se slevou o tom nemůže být řeč. Pokud byste si chtěli rozšířit nabídku úrovní a postav, tak jsou zlevněná i DLC. Plošinovky jsou jedním z žánrů, které se na Switch hodí nejvíc. Z aktuálního výprodeje z této sorty můžeme doporučil Trine: Ultimate Collection (320 Kč), která zahrnuje první čtyři díly tohoto pohádkového dobrodružství. V každém z nich se Amadeus, Zoya a Pontius vydávají do jiných krajin, kde společnými silami musí překonat řadu logických hádanek. Jak už tak bývá zvykem, v kooperaci s dalšími hráči je to mnohem větší zábava. Série Ace Attorney dokázala, že i hry o soudech a právnících mohou být opravdu dobré. Pokud byste si to chtěli sami ověřit, pusťte se nejdřív do Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (297 Kč), ve kterém vás čeká řešení několika většinou dosti bizarních případů. U každého z nich platí, že vedle právníka se stanete v podstatě také detektivem. Prozkoumáváte místo činu, shromažďujete důkazy a následně během soudu musíte odhalit pravdu. A pokud nemáte dost, zlevněné jsou také The Great Ace Attorney Chronicles (400 Kč).

Stále probíhá: PlayStation Store – Extended Play Kompletní edice, deluxe edice, speciální kolekce... Hry v dnešní době vycházejí v hromadě různých variant, přičemž s některými výhodně získáte rozšíření nebo vám do inventáře přibyde pár kousků exkluzivních kosmetických doplňků. Právě tyto varianty, kde po zaplacení dostanete víc než základní hru, jsou tématem nového výprodeje v obchodě PlayStationu. Začít můžete s akční adventurou, která brzy čerstvě dorazí na PC. Na mysli máme kompletní edici Horizon: Forbidden West (1 170 Kč). V ní najdete také obsáhlé rozšíření Burning Shores, které Aloy zavede do postapokalyptického Los Angles a odvypráví další kapitolu jejího příběhu. Nezapomeňte na to, že rozšíření je dostupné pouze na PS5. Takže i když jste si základní Forbidden West mohli na čtyřce zahrát, tato kolekce se prodává pouze ve verzi pro nejnovější konzoli. Heslem “hodně zábavy za málo peněz” se řídí Metro Exodus: Gold Edition (142 Kč). Zatím poslední kapitola Arťomova příběhu nás vyvedla ven z tunelů metra a vydali jsme se na průzkum odlehlejších krajin. Překvapivě nejsme poslední skupinou přeživších. Součástí této edice jsou navíc také obě příběhová rozšíření. Pokud v rámci příprav na rozšíření Elden Ringu také hrajete předchozí hry od FromSoftware, ve sbírce by vám určitě neměl chybět Bloodborne. Rovnou sáhněte po Game of the Year edici (415 Kč), se kterou rovnou máte k dispozici i datadisk The Old Hunters, který je sice pořádně náročný, ale jeho obsah za tou námahu opravdu stojí.