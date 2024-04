Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej příběhových her a kyberpunkový Ghostrunner zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store – Spring Sale Letní výprodej v obchodě PlayStationu jsme tady sice měli už posledně, ale tento týden do něj přibyly nové položky. Nejsou to žádné indie tituly, za polovic můžete mít třeba Deluxe edici loňského bestselleru Hogwarts Legacy (1 005 Kč). Vedle toho, že součástí hry je i quest exkluzivní pro PlayStation verzi, dostanete také balíček kosmetických úprav, který se hodí hlavně pro nadšence do černé magie. Zlevněný je také loňský RoboCop: Rogue City (922 Kč), který kupodivu dopadl dobře. V roli plechového policisty si můžete prožít příběh z Detroitu, odehrávající se mezi prvními dvěma filmovými díly. Kromě toho, že se pokusíte rozmetat nebezpečnou organizaci v podsvětí, se můžete chopit také činností běžného policisty a zapojit se do řešení řady vedlejších případů. I tentokrát si dáme jednu slevu, která je v poměru cena/výkon neodolatelná. Resident Evil: Raccoon City Edition (355 Kč) obsahuje kompletní předělávky druhého a třetího dílu. Obzvlášť dvojka je opravdu skvělá survival hororovka, která se drží odkazu původní verze a přináší příběh Leona a Claire do moderní podoby. Třetí díl se povedl také, ovšem musíte počítat s tím, že část obsahu z originálu se do remaku nedostala. K definitivní edici první Mafie (250 Kč) máme výhrady hlavně ohledně upraveného příběhu. Graficky se ale předělané město Lost Heaven podařilo studiu Hangar 13 vytvořit na výbornou. Prožít si tak můžete ikonický Tommyho příběh v moderní podobě a ani tentokrát nechybí český dabing, který byl pro remake znovu nahraný. A pokud byste té české tvorby náhodou měli málo, tak za necelou stovku můžete do košíku přihodit také Royal edici Kingdom Come: Deliverance.

Epic Store – Ghostrunner zdarma Nestačila vám várka velkých pecek z minulého týdne? Nevadí, Epic si pro nás připravil pěkný nášup i tentokrát. Rozdává sice jen jednu hru, ovšem jde o kvalitní záležitost. Ghostrunner je kyberpunková akční skákačka z pohledu první osoby, ve které hrajete za mechanického nindžu šplhajícího na vrchol věže, posledního známého útočiště lidské rasy. Ghostrunner: poslední naděje lidstva v kyberpunkové budoucnosti | Recenze Vašim cílem je samotný vůdce věže. Abyste se k němu ale dostali, musíte se precizně zbavit všech nepřátel v cestě. Jakmile se vás dotkne byť jediná čepel nebo kulka, tak se vracíte k záchytnému bodu. Ani nepřátelé toho ale moc nevydrží a sesunou se k zemi po jenom švihnutí katanou.

Xbox Store – Spring Sale Už i na Xbox dorazilo jaro. Tady není o čem debatovat. Pokud patříte mezi fanoušky RPG her a kvalitních příběhů, rozhodně byste měli sáhnout po Baldur’s Gate 3 (1 493 Kč). Sleva sice zatím není tak velká, ovšem za tak skvělý zážitek to stojí určitě. Nicméně je ale nutné počítat s tím, že pokud hrajete na Series S, budete se muset obejít bez možnosti hrát lokálně v kooperaci. Obsahově jsou ale verze na obou konzolích totožné. Pokud nicméně chcete ušetřit víc, k dispozici je třeba loňské Star Wars Jedi: Survivor (945 Kč), ve kterém sledujeme další kapitolu s Calem Kestisem v hlavní roli. Lov Jediú ho donutil stáhnout se až na samotný okraj galaxie, kde naráží na další a další hrozby. Na druhou stranu ale potká i na nové přátele. Hratelnost pak oproti Fallen Orderu doznala vylepšení. Je díky tomu příjemnější a nabízí více možností při soubojích. Sekiro: Shadows Die Twice (900 Kč) je jiné než ostatní hry od studia FromSoftware. Nevytváříte si vlastní postavu a ani v rámci výbavy nemáte příliš široké možnosti. Díky skvělému soubojovému systému a celkově kvalitní hratelnosti je to ale záležitost, kterou byste minout neměli. Sekiro nevyhrálo ocenění za hru roku jen tak náhodou. Jelikož jde o tvorbu FromSoftu, tak jde o vcelku náročnou záležitost, takže přejeme pevné nervy při hraní. Je jasné, že Baldur’s Gate se netrefí do noty každému. Pokud byste ale přeci jen chtěli nějaké RPG zkusit, Zaklínač 3: Divoký hon je i po letech naprosto parádní záležitostí. Zlevněná je jeho Kompletní edice (450 Kč). Dostanete tedy oba velké datadisky, které herní dobu prodlužují o desítky hodin. Už v základu je ale závěr Geraltovy trilogie dlouhým zážitkem, obzvlášť pokud se budete zastavovat u každého vedlejšího úkolu, které jsou občas kvalitativně výš než hlavní linka.

Nintendo eShop – Games on Sale Po větším výprodeji do obchodu na Switchi opět přichází série slev na menší tituly. Milovníci japonských RPG si každopádně stěžovat nemohou. Zlevněné jsou totiž oba díly pohádkových příběhů Ni no Kuni (každý 255 Kč). Na pohled připomínají animované filmy od studia Ghibli, hratelností pak patří mezi ty přívětivé zástupce žánru, takže se v soubojích obejdete bez zdlouhavého taktizování. I na Switchi najdete několik výborných nabídek v bezkonkurenčním poměru cena/výkon. Bridge Constructor Portal je za 25 Kč. Pointa je velmi jednoduchá. Stavíte mosty, lávky a přejezdy tak, aby se všechna vozidla dostala do cílové destinace. V tomto díle známé značky do svých staveb musíte ale zakomponovat také portály, což občas chce trochu přemýšlení. Klasických 3D skákaček vzniká už docela málo. Pokud nebudeme počítat klasiky, jako je Spyro nebo Crash Bandicoot, tak se před pár lety vrátil také Kao the Kangaroo (245 Kč). V roli klokana s rychlými a silnými pěstmi budeme proskakovat kompletně předělaným světem, který si můžete pamatovat z jeho prvního příchodu na přelomu tisíciletí. Pokud holdujete point’n’click adventurám, Deponia Collection (100 Kč) by pro vás měla být neodolatelná. Hlavní hrdina Rufus se snaží dostat ze svého domova, který je vesměs skládkou, do létajícího města jménem Elysium. Jeho příběh se táhne přes čtyři samostné hry, přičemž každou z nich najdete v této kolekci.

GOG – Story Rich Games Příběhy ve hrách už dávno nejsou jen nutné zlo, které stojí na pozadí hratelnosti. Přo některé tituly je přímo tím hlavním. Řadu takových najdete ve výprodeji na GOGu, kde se na horních příčkách prodejnosti usadilo Disco Elysium: The Final Cut (11$). Tady se chopíte role detektiva ve velmi cynické společnosti. Ještě, než se pustíte do řešení případu, ale musíte přijít na to, kdo vlastně jste. Příběh se dále odvíjí podle vašich voleb a je postavený na tradičních RPG mechanikách. Jistě se najde někdo, koho namlsá nově vydaný seriál Fallout. Pokud chcete vidět víc z tohoto světa, tak mezi slevami najdete několik posledních dílů. Fallout 4: GOTY (11$) je zatím poslední singleplayerovou příležitostí, kdy jsme ho mohli navštívit. Mezi hlavní novinky tady patří možnost stavění základny. Stojí za to se ale vrátit i trochu víc do minulosti s Fallout 3 (7,23$) nebo Fallout: New Vegas (7,23€). Příběhové střílčky jsou v dnešní době doménou hlavně pro indie scénu. Bývaly ale doby, kdy tomu bylo jinak. Mezi ty velké značky patřil například Call of Juarez. Jeho poslední díl Gunslinger (2,74$) stále patří mezi velmi podařené kousky, ve kterých se postavíme proti těm nejznámějším tvářím divokého západu. To vše skrz vzpomínky ostříleného kovboje, který si svoje příběhy ale občas přibarvuje.

Humble Choice – The Callisto Protocol, Humankind a další Dubnové nabídce předplatného Humble Choice vévodí trojice větších titulů, přičemž hororové The Callisto Protocol je jednoznačně tím největším lákadlem. Tato sci-fi vesmírná akce staví na základech položených v sérii Dead Space, ale vypráví svůj vlastní příběh, kdy se ve vězeňské kolonii stala velká katastrofa, kterou náš protagonista shodou okolností přežit. Při vydání se Callisto potýkalo s nemalými technickými problémy, ovšem nyní už by mělo být hraní bez problémů. Druhý velký titul nadchne fanoušky strategií. Humankind: Definitive Edition se pokouší soupeřit s Civilizací. I tentokrát se chopíte jednoho z dávných národů a povedete je historií. Nastanou ale momenty, kdy můžete svůj lid vést jiným směrem, než jak velí realita a zkombinovat tak prvky několika národů dohromady. Vznikají tak všelijaké kombinace, které sice neodpovídají historii, ale pomohou vám dosáhnout jednoho ze způsobů vítězství. Definitivní edice navíc zajišťuje, že máte rovnou přístup ke všem rozšířením. Znalcům strategií jistě také něco řekne titul Victoria 3. Tady se namísto hluboké historie vrátíme “jen” do 19. století, kdy nastává velký růst snad ve všech hlavních odvětvích průmyslu. Pokud hledáte válčení a taktické bitvy, budete se muset poohlédnout jinde. Tady je to hlavně o politikaření, správě svého území a uspokojování potřeb obyvatelstva. Humankind: přepište dějiny na nespočet způsobů | Recenze Humble Choice jako obvykle zahrnuje 8 her. Zbylá pětice se tentokrát skládá z výrazně menších kousků. Jsou tady Terraformers, ve kterých se pokusíte přetvořit prostředí nehostinné planety tak, aby bylo vhodné pro život. Další je pixelovaná akce Fashion Police Squad, roztomilé tahové RPG Coromon, taktická Symphony of War a jako poslední tady máme hororovou adventuru The Excavation of Hob’s Borrow.

Stále probíhá: Humble Spring Screams Bundle Sezóna hororů začíná sice až na podzim, ale to neznamená, že se nemůžeme bát i během prvních jarních dní. Vcelku pěknou nabídku strašidelných příběhů obsahuje nový balík na Humble Bundle, se kterým získáte celkem 8 her za minimální příspěvek 15,54€. Největším jménem je rozhodně The Quarry od tvůrců Until Dawn a antologie Dark Pictures. Tentokrát sledujeme příběh party mladých lidí, kteří si jako instruktoři na táboře užívají poslední den. Ale jejich oslava se trochu zvrtne. Dalším velmi známým jménem je Amnesia. Máme tady její nejnovější díl The Bunker, ve kterém se vracíme do období první světové války. V zákopech bohužel jediným nebezpečím nejsou jen nepřátelští vojáci. V temnotách se skrývá cosi tajemného. My se tomuto záhadnému stvoření musíme vyhýbat pouze s baterkou fungující na dynamo v ruce a s pistolí s omezeným množstvím nábojů. Pokud byste první světové války neměli dost, můžete se rovnou pustit také do Ad Infinitum. V něm hrůzy války sledujeme z pohledu německého vojáka, který ztrácí přehled o tom, co je realita a co jsou jeho noční můry. V nich se vrací domů, ale místo otevřené náruče ho vítají strašné vzpomínky. Nejlepší hororové hry pro PC a konzole. Nejvíc straší Resident Evil, Alien a F.E.A.R. Zbytek balíku už tvoří tradiční menší hororovky. Escape from Backrooms staví na velmi oblíbeném trendu z posledních let, podle kterého se člověk může dostat do míst oddělených od povrchu. Jako další je tady My Friendly Neighborhood s nepříjemně vypadající loutkou v hlavní roli. Balík pak uzavírájí Devour, Demonologist a kooperační Forewarned.