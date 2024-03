Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej RPGček a rytmické běhání v Aerial_Knight's Never Yield zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Steam – Festival dinosaurů a robotů Témata aktuálního festivalu na Steamu mohou působit nesourodě, ale máme tady jednu hru, která dinosaury a roboty kombinuje dokonale. Na mysli máma Horizon: Zero Dawn (12,5€), příběhovou akční adventuru, která byla původně exkluzivitou pro PlayStation. Na PC dorazila společně s rozšířením Frozen Wilds, takže po dokončení hlavního příběhu se můžete rovnou vydat na promrzlé pláně. Navíc za chvíli vychází na PC pokračování, takže ještě stíháte projít první kapitolu Aloyina příběhu. Milovníci dinosaurů pak jistě neodmítnou Jurassic World Evolution 2 (18€), ve kterém si můžete postavit vlastní zábavní park plný prehistorických druhů. Oproti prvnímu dílu přibyly nové možnosti snad v každém ohledu. Nejvíc se rozrostla nabídka samotných dinosaurů, protože díky mutacím a šlechtění si můžete vytvořit další druhy. A teď zase něco pro nadšence do robotiky. Terminator: Resistance (14€) sice při vydání nesklízel moc kladná hodnocení. To se ale změnilo a hráči si ho v recenzích na Steamu nemohou vynachválit. Je to zkrátka střílečka v tom nejklasičtějším střihu, která dobře zpracovává akci zasazenou do ikonického sci-fi světa. Máme tady také rovnou dva české zástupce. Machinarium (4,6€) je naprostá adventurní klasika, ve které se v roli robota Josefa vydáváte za záchranou své milované. Na cestě vás čeká řada logických hádanek v nádherně zpracovaném prostředí. Druhou českou stopou je loňské Bzzzt (7,66€), precizní skákačka od sólo vývojáře Karla Matějky. Pokud máte rádi hopsání ve stylu Celeste nebo Super Meat Boy, určitě neváhejte vyzkoušet.

GOG – RPG Sale O RPGčka, jejichž dokončení vám zabere desítky hodin, momentálně nemáme nouzi ani mezi novinkami. Pokud se vám ale žádná z nich netrefila do vkusu, můžete se poohlédnout po něčem vhodnějším v nabídce výprodeje RPG her na GOGu. S nejlepším poměrem cena/výkon jednoznačně zaujme Fallout Bundle (27$), ve kterém všechny hlavní díly se vším všudy, pokud nebudeme počítat Fallout 76. Na nový Deus Ex se nejspíš ještě dlouho načekáme a podle posledních neoficiálních zpráv nemáme jistotu, jestli se s ním vůbec do budoucna stále počítá. Proto si stojí za to připomenout předchozí díly této skvělé kyberpunkové stealth akce. Můžete začít rovnou s jedničkou. Deus Ex (1,3$) je sice už starší záležitostí, což je vidět na pohled. Hratelností ale dokáže stále zabavit naprosto bez problému. Jestli ale nechcete jít tak hluboko do minulosti, doporučujeme Deus Ex: Human Revolution (3,28$). RPGček ze staré školy tady máme celou řadu. Vedle Baldur’s Gate 2 (2,63$) si můžete dát třeba Wasteland Remastered (1,64$). Tematicky se jedná o velmi odlišné hry, ale stylem hratelnosti a vyprávění příběhu patří do stejné kategorie. Nesmíme zapomínat ani na Icewind Dale (2,63$). Všechny tyto hry jsou v nabídce ve vylepšených verzích, které dělají hraní na modernějších strojích snadnější. Na nové Heroes of Might & Magic nejspíš čekáme marně. I když stále bez problému fungují starší díly, není od věci vyzkoušet i alternativy. Jednou z těch nejznámějších je určitě King’s Bounty. Zlevněných je hned několik dílů. Můžete mít třeba Warriors of the North (1,64$) nebo Dark Side (2,13$). Jestli vám nevadí hry v předběžném přístupu, tak je ve výprodeji i Song of Conquest (16,45$), který se prohlašuje za duchovního nástupce HoMaM.

PlayStation Store – Mega March Březen sice začíná až dnes, ale PlayStation akci spojenou s tímto měsícem odstartoval v průběhu týdne. Tentokrát ve výprodeji najdete klasiku z minulých let i několik vcelku čerstvých novinek, které patřily mezi to nejlepší z loňské sezóny. Obzvlášť fanoušci bojovek budou spokojení. V nabídce je totiž Street Fighter 6 (924 Kč) i Mortal Kombat 1 v Premium edici (1 428 Kč). První jmenovaný titul je vhodnější pro začátečníky díky modernímu stylu ovládání a obšírnému tréninku ve World Tour módu. Mortal Kombat si oproti tomu zachovává svoji brutalitu a v boji nevymýšlí nic převratného kromě Kameo bojovníků, které si v průběhu bitky můžete povolat na pomoc. Mým osobním favoritem loňského roku bylo Lies of P, které si můžete se slevou pořídit v Deluxe edici (1 387 Kč). Jde o souls-like záležitost, která se jako jedna z mála může rovnat tvorbě samotného FromSoftware. Od konkurence si vypůjčili tvůrci hodně, ale zpracování vychytali perfektně a zároveň nás zavedli do unikátního světa z příběhů Pinocchia. Tady se ale loutky vzbouřili proti svým pánům a je na nás, abychom s tím něco udělali. V poměru cena/výkon se i v tomto výprodeji najdou velmi výhodné kousky. Kupříkladu to platí pro Tomb Raider: Definitive Surivor Trilogy (416 Kč). Kompletně si s ní můžete projít novodobé výpravy Lary Croft, která se ze začínající objevitelkyně teprve stává tou neohroženou lovkyní pokladů, jak ji známe. Yakuzu vám v našich slevových výběrech doporučujeme často. Pokud vás příběh této série baví, určitě vyzkoušejte i Lost Judgment (325 Kč), ve kterém se postavíte do role Jagamiho, bývalého právníka, který se stal detektivem. Tentokrát se pustíte do vyšetřování případu, který na první pohled vypadá jako perfektní zločin.

Epic Store - Aerial_Knight's Never Yield zdarma Na Epic Store se tento týden nerozdává žádná velká pecka. Bez hry zdarma se to ale přeci jen neobejde. Můžete si tedy aktivovat rytmickou běhačku Aerial_Knight’s Never Yield, ve které v roli Wallyho budete nekonečně běhat, přeskakovat překážky a snažit se neztratit rychlost, zatímco vás pronásledují nepřátelé. Během této rychlé akce se budete snažit odhalit tajemství, o které sám hlavní hrdina přišel. Autoři uvádějí, že jejich hra byla vytvořena hlavně pro hráče, kteří si užívají speedrunování. Pokud vás tedy baví předhánět se s ostatními a snažit se dosáhnout co nejlepšího času, je to určitě lákavá záležitost.

Xbox Store – Bundles Sale Balíky, ve kterých najdete několik her či rovnou celou sérii, se v posledních letech v digitální podobě staly velmi populární. Nyní jsou ještě výhodnější, protože jich spoustu najdete v právě probíhajícím výprodeji v obchodě Xboxu. Těžko se odolává například balíku, ve kterém dostanete South Park: Stick of Truth a Fractured But Whole (380 Kč). Nekompromisní styl humoru seriálu se skvěle podařilo přenést do her. Pořádně můžete ušetřit také při nákupu her od Ubisoftu. Assassin’s Creed Mythology Pack (1 000 Kč) obsahuje díly Valhalla, Odyssey a Origins. I když se cenovka pořád může zdát vysoká, tak při pohledu na původní, což dělá bez koruny 5 000, to už stojí za uváženou. Obzvlášť pokud vás baví novodobé pojetí této série, kdy se od akční adventury asasíni přesunuli více směrem k RPG. Pán prstenů v herním světě v posledních letech příliš nezáří. Proto bychom vám místo novinek doporučili Middle-earth: The Shadow Bundle (277 Kč), kde najdete dvojici výborných akčních adventur s hraničářem Talionem v hlavní roli, ke kterému se přidal duch elfa Celebrimbora. Na začátku svého příběhu přijde o rodinu, a tak se vydává na cestu pomsty. Shadow of Mordor byla navíc první her s Nemesis systémem, kdy nepřátelští velitelé mohli postupovat na vyšší pozice, pokud se jim povede vás zabít.

Nintendo eShop – Games on Sale Vydání Skull and Bones vás možná namlsalo na pořádnou pirátskou hru. Pokud vás novinka od Ubisoftu tak jako mnohé další hráče neuspokojila, tak se u na Switchi můžete vrátit ke starším dílům Assassin’s Creed. Black Flag tady najdete společně s dílem Rogue v balíku The Rebel Collection (405 Kč). Nikdy dříve nebyla cena digitální verze níž a oba tituly na této konzole běží velmi obstojně. Skvěle se na Switchi daří také výbornému fantasy RPG Dragon’s Dogma: Dark Arisen (153 Kč). Čeká vás výprava, jejímž cílem je porážka draka. Postavit se mu můžete jen vy jakožto vyvolený bojovník. Sami byste se do boje ale pouštět neměli. Společníci tady hrají velmi důležitou roli a poskytují neocenitelnou pomoc nejen v boji. Jako v každém správném RPG si navíc můžete svoji postavu vytvořit podle svého, takže může být třeba klasický rytíř či mocný mág. Série Ace Attorney dokázala, že i hry o soudech a právnících mohou být opravdu dobré. Pokud byste si to chtěli sami ověřit, pusťte se nejdřív do Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (297 Kč), ve kterém vás čeká řešení několika většinou dosti bizarních případů. U každého z nich platí, že vedle právníka se stanete v podstatě také detektivem. Prozkoumáváte místo činu, shromažďujete důkazy a následně během soudu musíte odhalit pravdu. A pokud nemáte dost, zlevněné jsou také The Great Ace Attorney Chronicles (400 Kč). Jestli chcete hodně zábavy za málo peněz, tak je vhodným kandidátem SteamWorld Heist (50 Kč). Tato značka se svými hrami prozkoumala už řadu žánrů a Heist nám tento svět představuje jako RPG s tahovými souboji. Chopíte se kontroly nad partou robotích pirátů. Ve verzi pro Switch máte rovnou zahrnutý i obsah z DLC. Souboje jsou tady ozvláštněny tím, že při útoku sami ovládáte střelbu a díky odrážení kulek od stěn můžete provádět různé parádičky.

Stále probíhá: Xbox Store – EA Publisher Sale O EA si můžeme myslet cokoliv, stále bude platit, že patří mezi jedny z největších herních společností současnosti. Jejich aktuální tvorbu si nyní můžete pořídit na Xboxu ve výprodeji. Se slušnou slevou můžete mít třeba EA Sports FC 24 (665 Kč), loňský fotbal, se kterým EA odstartovalo svojí novou sportovní kapitolu. Sice toho nemění tolik, jak se původně zdálo, ale lepší fotbal u konkurence budete hledat těžko. Loni se mu také povedlo vydání pokračování Star Wars Jedi s podtitulem Survivor (1 050 Kč). Technické problémy, které hru z počátku doprovázely, jsou snad všechny zdárně vyřešené, a tak se můžete pustit do další výborné akční adventury z předaleké galaxie. V hlavní roli je opět Cal Kestis, jedi, který je nucený utéct až na samotný okraj tohoto vesmíru. Tým z Criterionu nedávno oznámil, že se pro letošní rok plánuje další podpora pro Need for Speed Unbound. Ve slevě najdete jeho nejdražší Palace edici (315 Kč) obsahující dodatečný obsah navíc. Vzhledem k tomu, že její původní cena přesahuje 2 000 Kč, tak je to nabídka opravdu slušná a můžete tak do závodů naskočit ještě před tím, než dojde k vydání tematických rozšíření. A co takhle trochu hororu? Hned na začátku loňského roku nás ohromila předělávka prvního Dead Space (1 050 Kč), ve které jsme se vrátili na USG Inshimura společně s Isaacem Clarkem. Posádka lodi je k nenalezení a v jejích chodbách se plahočí zrůdné stvůry. Naštěstí máme v rukou náš věrný řezák, který si poradí i s těmi největšími ohavnostmi.

Stále probíhá: Humble Mind-Bending Masterpieces Bundle S potrénováním vašich mozkových závitů vám tentokrát pomůže Humble Bundle, který si pro vás připravil balíček se sedmi logickými hrami. Stačí přispět minimálně 13,78€ a do knihovny vám přibyde třeba The Witness, výborná záležitost od sólo vývojáře Jonathana Blowa. Čekají vás v ní stovky hlavolamů na záhadném ostrově. Superliminal pak vsází na hrátky s perspektivou. Podle toho, jak se na předměty díváte, se mění jejich velikost. S touto mechanikou se musíte proplést všemi nástrahami snového světa, ve kterém jste chyceni během jakéhosi experimentu. V The Talos Principle zase hrají hlavní roli lasery a manipulace s nimi. Tento záhadný svět, kde místo lidí žijí robotická stvoření, stojí za prozkoumání. Zatím jsme tady měli jen hry z pohledu první osoby, teď se přesuneme k plošinovkám. The Pedestrian z vás udělá panáčka na dopravním značení. Postupně se budete dostávat na další značky a cedule, přičemž každá skrývá odlišnou výzvu. Patrick’s Parabox vám pak zamotá hlavu přesouváním kostek. Taiji pak skrývá tajemství v symbolech, jejichž význam musíte rozluštit. Jako poslední je součástí balíku abstrakční Manifold Garden.

Stále probíhá: Humble Destiny 2: Story So Far Bundle Destiny 2 je už léty ověřená FPS střílečka, která stojí převážně na kooperačních výpravách s ostatními hráči. Příběh v tomto vesmíru hraje důležitou roli. Abyste si ho ale mohli projít kompletně, tak k tomu budete potřebovat placená rozšíření. Celkem šest jich nyní najdete v balíku na Humble Bundle, kde vám stačí přispět minimálně 36,95€. Jeho součástí jsou velké přídavky jako Shadowkeep, Beyond Light, The Witch Queen a Lightfall. Vedle toho dostanete také dvojici menších balíčků, konkrétně Forsaken Pack a Bungie 30th Anniversary Pack. Budete si tak moci příběh zahrát až do aktuálního konce. Další kapitola pak přijde v červnu s vydáním rozšíření The Final Shape.