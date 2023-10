Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej série Fallout a horor The Evil Within 2 zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Steam – Fallout Day Bethesda oslavuje 5. výročí od vydání Fallout 76 a k této příležitosti si můžete pořídit všechny díly těchto postapokalyptických příběhů ve výprodeji na Steamu. Pokud chcete ušetřit co nejvíc, tou nejlepší volbou je jednoznačně Fallout Franchise Bundle (57,58€). Cenovka to sice není malá, ale když se podíváte na obsah tohoto balení, tak je vcelku opodstatněná. Zahrnuje totiž celou sérii včetně DLC. Jestli některé díly už máte a chcete si svoji knihovničku doplnit, tak zlevněný je i každý Fallout a jeho doplňky zvlášť. Třeba velmi oblíbený Fallout: New Vegas vás vyjde na 2,5€. Stejnou částku najdete i u původního Falloutu nebo spin-offu Fallout: Tactics. Nechybí ani multiplayerový Fallout 76 (8€), který sice mezi fanoušky není moc oblíbený, ale nyní máte možnost si ho alespoň vyzkoušet bez placení. Celý víkend je zdarma pro všechny, ale po víkendu vám v knihovně nezůstane.

GOG – Halloween Sale Oproti konkurenci je GOG sice trochu opožděný, ale ani tomuhle obchodu se nevyhnul Halloween. Nejsou tady jen horory, výprodej se týká slušné porce akčních titulů i her o přežití. Celkem vhod přijde Control: Ultimate Edition (10,67$) jako příprava na druhého Alana Wakea. Rozšíření AWE, které tato edice zahrnuje, je totiž součástí Alanova příběhu. A teď jednu hororovou klasiku. F.E.A.R. Platinum (1,49$) je první kapitolou příběhu o démonické Almě a zároveň se obecně považuje za tu nejlepší. Tahle příběhová akce dokonale spojuje napínavou atmosféru s akční hratelností. Platinová verze navíc obsahuje i obě rozšíření, která značně rozšiřují původní dějovou linku. K Halloweenu neodmyslitelně patří také upíři. Tahle tematika není ve hrách využívaná příliš často, a tak se vrátíme do roku 2004, kdy vyšlo Vampire: The Masquerade – Bloodlines (9,99$). Stáváte se novopečeným upírem v podsvětí Los Angeles. Univerzum World of Darkness je opravdu zajímavé, a i když tahle hra prozkoumává jen jeho upírskou část, stojí i po letech za to. Aby vám hra běžela bez problému i na moderních systémech, doporučujeme komunitní patche, které zároveň upravují a opravují řadu chyb původní hry. Horor to sice není, ale nemůžeme si odpustit zmínku o české hře. El Matador (0,64$) se jasně inspiruje mechanikami původního Maxe Paynea. V roli speciálního agenta se popereme s drogovými kartely ve Střední a Jižní Americe. Původně měl El Matador i český dabing, ale podle karty hry v této verzi chybí.

PlayStation Store – Essential Picks Když se řekne esenciální hry na PlayStationu, vybaví se nám hlavně first-party exkluzivity. Ty byste ale v tomhle výprodeji na PS Store hledali marně. Spíš je to další tradiční výprodej se směsicí všeho možného. Pokud jste třeba čekali na osmý Resident Evil, tak nyní je dobrá příležitost. RE Village v Gold Edici (528 Kč) zahrnuje i placenou expanzi a pokud máte headset PS VR2, můžete si celou hru projít i ve virtuální realitě. Zanedlouho vychází spin-off série Yakuza, na začátku příštího roku nás čeká už osmý díl. Pokud se chcete do této výborné příběhové série dostat, nyní můžete mít skoro všechny její díly s velkou slevou. Začít byste měli hezky od začátku s Yakuza Zero (150 Kč). Je to úplný úvod příběhu Kazumy Kiryu. Dva následující díly jsou tentokrát za původní cenu, ale Yakuza Remastered Collection (315 Kč) zahrnující třetí až pátý díl je také za pár stovek. To platí i pro šestku s podtitulem Song of Life (150 Kč) a Yakuza: Like a Dragon (375 Kč), což je sedmička. Pokračování Yakuzy vyjde v lednu. Na scéně se objeví herci Danny Trejo a Daniel Dae Kim Vedle her samotných je ve výprodeji i řada DLC a doplňků. Jejich velkým množstvím je nechvalně proslulá série The Sims. K The Sims 4 je tady celá řada rozšíření. Třeba StrangerVille (420 Kč) přidá do života vašich simíků trochu nadpřirozena. Outdoor Retreat (420 Kč) vám zase dovolí vyrazit na túru a kempovat.

Humble Sid Meier’s Ultimate Collection Bundle Na Humble Bundle si tento týden připravili výhodný balíček pro fanoušky strategií. Hry od Sida Meiera jsou stálicí na trhu už dlouhé desítky let, přičemž nejdéle se drží série Civilization. Abyste balík získali, musíte přispět alespoň 14,12€. Největším titulem je Civilization VI spolu s osmi DLC. Nechybí tady ani ty největší jako je Rise and Fall a Gathering Storm. K šesté Civilizaci navíc dostanete kupón, se kterým máte 75% slevu na nákup New Frontiers Passu s novými lídry. Z legendární Civilizace v balíku máme také třetí, čtvrtý a pátý díl. Vedle toho dostanete i odbočku Beyond Earth, ve které se pokusíme o kolonizaci měsíce. Sid Meier se ale v minulosti podepsal pod širší plejádou her. Stále oblíbenými jsou například Sid Meier’s Pirater!. Pirátských strategií sice za uplynulé roky pá vzniklo, ale spousta hráčů se stále vrací k Meierovu výtvoru. Civilization 7 je oficiálně ve vývoji. Oznámení přišlo se změnou vedení ve studiu Firaxis Ze sci-fi žánru tady pak máme Sid Meier’s Starships, milovníky válečných strategií pak jistě zaujme Ace Patrol a Ace Patrol: Pacific Skies. Pokud si chcete hrát s vláčky, doporučili bychom vás spíš české Mashinky, ale místo nich tady najdete Sid Meier’s Railroads!. Balík pak uzavírají klasiky Colonization a Covert Action.

Epic Store – Evil Within 2 a Tandem: A Tale of Shadows zdarma Epic pokračuje v hororovém stylu. Minulý týden jste si mohli aktivovat první díl Evil Within, tentokrát přichází dvojka, která je oproti svému předchůdci o něco akčnější a její temný svět je otevřenější. Detektiv Castellanos se nehodlá vzdát naděje, že by mohl i přes všechno neštěstí zachránit svoji dceru. Aby dosáhl svého cíle, musí se prodrat noční můrou plnou nebezpečí. Druhou hrou, kterou Epic rozdává zdarma, je Tandem. A Tale of Shadows. Tahle logická plošinovka vypráví o Emmě a jejím medvídkovi, kteří se společně snaží odhalit záhadu okolo zmizení kouzelníka Thomase Kanea. Aby zjistili pravdu, musejí se vydat do Kaneova sídla, které skrývá nebezpečí, za která by se nemusel stydět kdejaký horor.

Xbox Store – Franchise Hits Sale Na Xboxu místo Halloweenu tento týden dostaly prostor velké značky. Ještě předtím, než se vrhneme na ty největší hity, nemůžeme si odpustit zmínku o Mafia: Definitive Edition (350 Kč). Kompletní remake české legendy je skvělý i v nové podobě. Některé změny oproti originálu jsou sice k horšímu, ale nelze popřít, že Lost Heaven vypadá v téhle podobě opravdu skvěle. Na konci loňského roku bylo velmi příjemným překvapením Need for Speed Unbound (630 Kč). Ještě neuplynul ani celý rok od vydání a tyto arkádové závody tady máme se 70% slevou. I když se nezařadí mezi legendy, jako je Most Wanted nebo Underground 2, patří rozhodně mezi ty povedenější moderní díly. Pán prstenů letos v herním světě moc nezazářil. Gollum je kandidátem na nejhorší hru roku. Může to ještě zachránit Return to Moria, ale pokud chcete jít na jistotu, sáhněte po Middle-earth: The Shadow Bundle (370 Kč). V tomhle balení najdete oba díly příběhu hraničáře Taliona, který proti silám Mordoru bojuje společně s duchem legendárního elfa Celebrimbora. Chystá se GTA 6. Kdy vyjde, na jaké platformy a o čem to tentokrát celé bude Součástí výprodeje jsou i dvě poslední pecky od Rockstar Games. Snad ani nemusíme vysvětlovat, proč byste si měli zahrát GTA V (478 Kč) a Red Dead Redemption 2 (528 Kč). Nemusí vás ani zajímat jejich online část. Jsou to totiž jedny z nejlepších příběhovek, což platí obzvlášť pro westernový Red Dead.

Nintendo eShop – Games on Sale Na Switchi si opět můžete pořídit se slevou spoustu menších titulů. Co takhle si vyzkoušet husí život? Untitled Goose Game (250 Kč) vám dá do rukou snad tu nejotravnější husu v historii, která terorizuje zdejší obyvatele nejen svým kdákáním. Při vstupu do každé úrovně dostanete seznam úkolů, které je potřeba splnit. Jednou musíte pánovi ukrást slepici, jindy se zase pokusíte zavřít chlapce v telefonní budce. Velmi dobrou nabídkou je také Trine: Ultimate Collection (320 Kč). V ní najdete první čtyři díly této série logických plošinovek, která vypráví o rytíři Pontiovi, kouzelníkovi Amadeovi a zlodějce Zoye. Abyste ji měli úplně kompletní, tak si pětku budete muset dokoupit samostatně. Ta ale zatím zlevněná není vzhledem k tomu, že se jedná o vcelku čerstvou záležitost. Oživili Game Boy, teď se vrhnou na Nintendo 64. Analogue 3D bude povinnost pro retro hráče Druhý díl hororového příběhu od Remedy na Switch sice nevyjde, ale i na této platformě si můžete projít prvního Alana Wakea. Alan Wake Remastered (330 Kč). Vypráví o slavném spisovateli, který je na pokraji vyhoření, a tak se se svojí přítelkyní vydává mimo ruch velkoměsta, aby si mohl odpočinou. Městečko Bright Falls si pro něj ale připravilo opravdu nemilé překvapení. Kýžená dovolená se velmi rychle stane noční můrou.

Stále probíhá: PlayStation Store – Halloween Na konci října nás již tradičně čeká Halloween, a i když to není svátek, který by se v našich končinách běžně slavil, v řadě obchodů se začínají objevovat akce laděné do hororových témat. Výjimkou není ani PlayStation Store, kde je momentálně zlevněné i letošní Diablo IV (1 574 Kč). I když si s ním Blizzard prožil už pár temných chvilek, nehází vidle do žita a před pár dny odstartovala druhá sezóna. Další letošní peckou, která je součástí výprodeje, je remake akčního hororu Resident Evil 4 (1 177 Kč). Capcomu se skvěle povedlo odvyprávět Leonův příběh z odlehlé španělské vesnice v kompletně předělané podobě. Původní verze je jednou z nejzásadnějších her pro žánr stříleček z pohledu třetí osoby a remake jen potvrdil, jak skvělá to v základu byla hra. O něco roztomilejší, ale neméně hororový zážitek nabízí série Little Nightmares, jejíž oba díly si můžte pořídit v jednom balení (396 Kč). V prvním z nich je v hlavní roli holčička Six, se kterou se proplétáme obydlími nechutných kreatur. Dříve to byli lidé, ale z nějakého důvodu se proměnili na tato monstra. Druhý díl s chlapcem Monem pokračujeme v odhalování záhady, kdy se chystáme na průzkum tajemného majáku. Little Nightmares 2 hlásí prodejní úspěch, prodalo se přes milion kopií Horor to sice úplně není, ale veselý příběh ani zdaleka také ne. Hollow Knight (172 Kč) je jednou z nejlepších metroidvanií, co si můžete zahrát. S malým rytířem se vydáváme na průzkum podzemního království, které dříve patřilo mezi ta nejslavnější široko daleko. Stala se ale jakási katastrofa, kterou odhalíte postupným odkrýváním herního světa, který je mnohem větší, než se na první pohled zdá.

Stále probíhá: Humble Bandai Namco Fights, Frights and Fantasy Bundle Vydavatelství Bandai Namco patří mezi dlouholeté stálice. Tento týden si pro vás připravilo velmi slušný balík her na Humble Bundle s cenovkou 9,49€. Celkově zahrnuje 7 her, kterým vévodí Tekken 7. Pokud byste se rádi zorientovali v příběhu této série, tak je nejvyšší čas začít, než začátkem příštího roku vyjde nový díl. Code Vein je oblíbené mezi fanoušky souls-like žánru. Obtížnější hratelnost kombinuje s anime stylizací a důležitým prvkem hratelnosti je spolupráce s dalšími bojovníky. V podobném, i když o něco volnějším duchu se nese God Eater 3. Svět si podmanila obrovská monstra, kterým se obyčejný člověk nemá šanci vyrovnat. Pro modifikované válečníky se speciálními schopnostmi je šance o poznání vyšší. Katamari Damacy Reroll je remaster jedné z největších herních bizarností. V roli vesmírného prince přicházíte na Zemi, kde rolujete co největší kouli z všeho možného. Začíná to s malými věcmi, ale jak koule narůstá, tak na sebe nabaluje auta, domy nebo mrakodrapy. Fanoušci anime a JRPG her pak jistě ocení .hack//G.U. Last Recode. A pokud se vám bude líbit, do noty vám jistě padne i Tales of Vesperia v definitivní edici. Code Vein: akční upíjení krve | Recenze Balík uzavírá Pac-Man Museum+, což je vlastně balík sám o sobě. Tahle kolekce obsahuje 14 her se známou žlutou koulí v hlavní roli, od počátků až po trojrozměrné díly. Jako bonus ke hrám dostanete také dva kupóny, se kterými můžete mít Tales of Arise s 25% slevou a One Piece Odyssey s 50% slevou.