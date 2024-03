Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej speciálních edicí a pixelartová multiplayerovka Astro Duel 2 zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – GSC Publisher Sale Včera večer došlo k nečekanému vydání Legends of the Zone Trilogy, díky které se na konzole poprvé podívají všechny tři předchozí díly ze série S.T.A.L.K.E.R.. Aby hráči na PC nepřišli zkrátka, tak si pro ně tým z ukrajinského týmu GSC Game World připravil slevy na GOGu, které se týkají nejen jejich nejznámější série. Samozřejmě tady najdete i všechny S.T.A.L.K.E.R.y. Shadow of Chernobyl (4,38$), Call of Pripyat (5,47$) a Clear Sky (2,73$) vás provedou nezapomenutelnými příběhy v radioaktivní zóně, kde se sice ukrývá spousta vzácností, ale zároveň je neskutečně nebezpečným místem. Se samopalem a dozimetrem v ruce se tak budete muset postavit mutantům všeho druhu. Ještě se bez problému stihnete připravit na pokračování, které by mělo vyjít letos. To nejlepší z Xbox Partner Preview 2024. Trilogie S.T.A.L.K.E.R.a, lovecraftovské Sinking City 2, Frostpunk 2 a další Dále tady máme několik dílů ze strategické série Cossacks. Pokud to chcete vzít od úplných počátků, rozhodně sáhněte po Antology (1,5$). Osahat si můžete 20 národů s unikátními vlastnostmi, a kdyby vám náhodou nestačilo 200 misí, můžete se pustit i do multiplayeru.

Steam - Výprodej série Saints Row Se sérií Saints Row se v dohledné době nejspíš nesetkáme vzhledem k tomu, jak špatně to dopadlo s jejím nejnovějším dílem. O to větší důvod se vrátit ke starším dílům, abyste si mohli prožít zlatý věk těchto šílených městských akcí, které jednu dobu měly za cíl konkurovat GTA. To se jim sice nikdy nepodařilo, ale mezi hráči obzvlášť druhý a třetí díl stal oblíbený díky svému bizarnímu pojetí. Saints Row The Third tady najdete v remasterované verzi (4,8€). Saints v této kapitole už nejsou jen partou zlodějíčků, patří jim celé město a jejich věhlas se neustále šíří. To se ale nelíbí Syndikátu, organizaci působící po celém světě, která nemá ráda, když se na zločinecké scéně objeví sebemenší konkurence. A tak začíná válka gangů, do které se navíc můžete pustit v kooperaci. Stále velmi dobře na tom je také Saints Row IV Re-Elected (5€). Tato verze rovnou zahrnuje i přes 20 DLC balíčků. Základ je ale tím nejdůležitějším. Tvůrci nijak netroškařili a rovnou nás posadili do role prezidenta Spojených států. Zrovna se to ale sešlo tak nešťastně, že při nástupu do funkce nastala mimozemská invaze, takže se jako správný prezident musíme vydat do akce v první linii.

PlayStation Store – Extended Play Kompletní edice, deluxe edice, speciální kolekce... Hry v dnešní době vycházejí v hromadě různých variant, přičemž s některými výhodně získáte rozšíření nebo vám do inventáře přibyde pár kousků exkluzivních kosmetických doplňků. Právě tyto varianty, kde po zaplacení dostanete víc než základní hru, jsou tématem nového výprodeje v obchodě PlayStationu. Začít můžete s akční adventurou, která brzy čerstvě dorazí na PC. Na mysli máme kompletní edici Horizon: Forbidden West (1 170 Kč). V ní najdete také obsáhlé rozšíření Burning Shores, které Aloy zavede do postapokalyptického Los Angles a odvypráví další kapitolu jejího příběhu. Nezapomeňte na to, že rozšíření je dostupné pouze na PS5. Takže i když jste si základní Forbidden West mohli na čtyřce zahrát, tato kolekce se prodává pouze ve verzi pro nejnovější konzoli. Heslem “hodně zábavy za málo peněz” se řídí Metro Exodus: Gold Edition (142 Kč). Zatím poslední kapitola Arťomova příběhu nás vyvedla ven z tunelů metra a vydali jsme se na průzkum odlehlejších krajin. Překvapivě nejsme poslední skupinou přeživších. Součástí této edice jsou navíc také obě příběhová rozšíření. Pokud v rámci příprav na rozšíření Elden Ringu také hrajete předchozí hry od FromSoftware, ve sbírce by vám určitě neměl chybět Bloodborne. Rovnou sáhněte po Game of the Year edici (415 Kč), se kterou rovnou máte k dispozici i datadisk The Old Hunters, který je sice pořádně náročný, ale jeho obsah za tou námahu opravdu stojí.

Humble Choice – Nioh 2, Saints Row a další Taháků v nabídce březnového Humble Choice je tentokrát vícero. Za cenu předplatného by nám už sama o sobě stačila kompletní edice souls-like RPG Nioh 2, ve kterém se opět vydáme do Japonska, kde budeme řešit démonický problém. Tentokrát ale v hlavní roli není předem daný protagonista, jako v jedničce. Chod dějin budete ovlivňovat s vlastním bojovníkem či bojovnicí. Jméno série Saints Row také zaujme na první pohled. Bohužel se v tomto případě jedná o nejnovější díl, který toho se svými předchůdci nemá moc společného. Tvůrci upustili od svého šíleného stylu a pokusili se udělat rádoby moderní komedii, což nevyšlo nejen kvůli provedení příběhu, ale ani technický stav při vydání nebyl nijak slavný. Nenechte se ale od Humble Choice odradit. Jako další tady totiž máme ultimátní edici real-time strategie Warhammer: Age of Sigmar – Realms of Ruin. Ve fantasy variantě tohoto univerza se v roli několika různých ras pokusíte dobýt říši Ghur. Vedle příběhové kampaně se můžete pustit také do multiplayeru či skirmishů, které vám díky generovaní map vydrží na dlouhou chvíli. Recenze hry Soulstice. Záchrana světa s dvojicí sester se proměnila v solidní chaos Soulstice vyšlo před dvěma lety a v silné sezóně docela zapadlo. Nejedná se o žádnou přelomovou záležitost, ale pokud máte chuť na béčkové Devil May Cry, rozhodně s ním neuděláte chybu. V hlavní roli jsou dvě sestry, přičemž jednu uvidíte jen v její duchovní formě. Díky ní ale dokážete v boji obstát proti monstrům všeho druhu. Pokud máte rádi metroidvanie, tak by vás mohlo zaujmout Afterimage stylizované do anime grafiky. Vedle toho v rámci předplatného dostanete ještě menší tituly, kterými jsou Citizen Sleeper, Black Skylands a Destroyer: The U-boat Hunter.

Epic Store – Astro Duel 2 zdarma Epic Store tento týden udělá radost milovníkům pixelartu. Astro Duel 2 v tomto grafickém stylu zpracovává dvojrozměrnou řežbu, která v sobě kromě zběsilé plošinovky kombinuje také souboje v raketkách. Do tohoto sci-fi dobrodružství se můžete pustit i ve více hráčích. Máte možnost táhnout za jeden provaz nebo se naopak pustíte do Versus módu a řežete se navzájem hlava nehlava.

Xbox Store – Best Rated Sale Název nového výprodeje v obchodě Xboxu napovídá tomu, že bychom v nabídce měli najít ty nejlépe hodnocené tituly. Sice si nejsme úplně jistí, podle jakých hodnocení se vybíraly, ale přeci jen se najde několik slev, kterým se jen těžko odolává. Příkladem může být Borderlands 3 (270 Kč), které běžně stojí 1 800 Kč. Pokud chcete z této kooperační střílečky vytěžit ještě víc, je k dispozici také Super Deluxe edice (530 Kč) s dodatečným obsahem. Za polovic je už také k dostání prémiová edice Mortal Kombat 1 (1 427 Kč). Jednoznačně jde o nejlépe vypadající bojovou hru současnosti. Příběh vám sice vydrží jen na pár hodin, ale restart univerza je provedený velmi dobře, a navíc dává smysl i v rámci přidávání dalších sezón, se kterými se obměňuje obsah v režimu Invasions. Samozřejmě ale nepřijdete ani o multiplayerové zápasy. V Control se dostanete na vedoucí pozici prazvláštního úřadu, ve kterém se hned první den něco šeredně pokazí. Tahle sci-fi příběhovka je plná nadpřirozena, jehož síly využije i hlavní hrdinka. Hra je k dispozici v Ultimate edici (250 Kč), která kromě grafických vylepšení přidává také obsah včetně rozšíření, které Control propojuje se světem Alana Wakea.

Stále probíhá: PlayStation Store – Mega March Březen sice začíná až dnes, ale PlayStation akci spojenou s tímto měsícem odstartoval v průběhu týdne. Tentokrát ve výprodeji najdete klasiku z minulých let i několik vcelku čerstvých novinek, které patřily mezi to nejlepší z loňské sezóny. Obzvlášť fanoušci bojovek budou spokojení. V nabídce je totiž Street Fighter 6 (924 Kč) i Mortal Kombat 1 v Premium edici (1 428 Kč). První jmenovaný titul je vhodnější pro začátečníky díky modernímu stylu ovládání a obšírnému tréninku ve World Tour módu. Mortal Kombat si oproti tomu zachovává svoji brutalitu a v boji nevymýšlí nic převratného kromě Kameo bojovníků, které si v průběhu bitky můžete povolat na pomoc. Mým osobním favoritem loňského roku bylo Lies of P, které si můžete se slevou pořídit v Deluxe edici (1 387 Kč). Jde o souls-like záležitost, která se jako jedna z mála může rovnat tvorbě samotného FromSoftware. Od konkurence si vypůjčili tvůrci hodně, ale zpracování vychytali perfektně a zároveň nás zavedli do unikátního světa z příběhů Pinocchia. Tady se ale loutky vzbouřili proti svým pánům a je na nás, abychom s tím něco udělali. V poměru cena/výkon se i v tomto výprodeji najdou velmi výhodné kousky. Kupříkladu to platí pro Tomb Raider: Definitive Surivor Trilogy (416 Kč). Kompletně si s ní můžete projít novodobé výpravy Lary Croft, která se ze začínající objevitelkyně teprve stává tou neohroženou lovkyní pokladů, jak ji známe. Yakuzu vám v našich slevových výběrech doporučujeme často. Pokud vás příběh této série baví, určitě vyzkoušejte i Lost Judgment (325 Kč), ve kterém se postavíte do role Jagamiho, bývalého právníka, který se stal detektivem. Tentokrát se pustíte do vyšetřování případu, který na první pohled vypadá jako perfektní zločin.