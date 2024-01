Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodeje nezávislých her a retro skákačka LOVE zdarma

Hlavu budete muset zapojit také u her ze série Bridge Constructor. Od jejich počátků, kdy stačilo z dostupných materiálů postavit most, který se neprolomil pod náporem vozidla, vznikla řada dalších variací. Tady najdete třeba Bridge Constructor Portal (1,09$) , který do toho všeho přidává hrátky s portály. Vedle toho je k dispozici také Bridge Constructor: Walking Dead (1,09$) , kde vám problémy budou mimo gravitace dělat také hordy živých mrtvých.

PlayStation Store – New Year Deals

Na PlayStationu je to se slevami momentálně trochu zmatené. Lednovou akci vystřídala novoroční, i když by to opačným směrem dávalo větší smysl. To ale nemění nic na to, že to znamená další porci zlevněných her z všemožných žánrů, které se na herní trh dostaly za posledních několik let. Došlo také na pár exkluzivit včetně Uncharted: Legacy of Thieves Collection (476 Kč), ve které najdete ve vylepšené podobě čtvrtý díl společně s Lost Legacy.

Pokračování série Resident Evil určitě vzniká. Pokud jste ještě neměli tu možnost navštívit ten poslední, určitě byste měli sáhnout rovnou po Resident Evil Village v Gold edici (476 Kč). Ta vedle základního příběhu Ethana Winterse, který se snaží nalézt svoji unesenou dceru, vypráví také závěrečnou kapitolu s onou dcerou v hlavní roli. Navíc si celou hru můžete projít i ve virtuální realitě, jestli máte headset PS VR2.

Pokud vás zajímá při nákupu nejlepší poměr cena/výkon, rozhodně stojí za úvahu Batman: Arkham Collection (185 Kč). V této kolekci najdete kromě Origins všechny díly arkhamských her s netopýrem v hlavní roli. Každý z příběhů má i po letech stále co nabídnout a v žebříčcích nejlepších her podle superhrdinských komiksů se pořád objevují na předních příčkách.

Už příští týden nás čeká pokračování japonské série Like a Dragon. Pokud vás ale neláká moderní Japonsko, můžete se podívat do jeho minulosti. Loni totiž vyšel ve vylepšené podobě Like a Dragon: Ishin (710 Kč), který vypráví o příběhu pomsty v dobách, kdy byli samurajové na sklonku své existence. Sakamoto Rjóma se ale nehodlá vzdát.