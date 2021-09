Hry zadarmo nebo se slevou: výročí GOGu a Europa Universalis IV zdarma

Epic Store – Europa Universalis IV zdarma Po utíkání z vězení z minulého týdne tady máme trochu vážnější záležitost. V rozdávačce na Epicu najdete hardcore strategii Europa Universalis IV, která dlouhodobě patří mezi ty nejlepší tituly tohoto strategického podžánru. Určitě vám zabere pár hodin, než se do ní dostanete. Pokud se vám do ní ale podaří proniknou, tak uvidíte, že její tvůrci mysleli opravdu na všechno. Nejdůležitější je to, aby se vaší zemi dařilo co nejlépe. Budete mít na starosti jeden z historických národů, které nejsou nutně z Evropy, i když by to tak podle názvu hry mohlo vypadat. Pak přichází dlouhé hodiny diplomacie, intrikaření, válčení a obsazování. I když je historie jasně daná, nemusíte se jí přesně držet. Pokud na to stačí vaše strategické schopnosti, můžete dějiny přepsat k obrazu svému. Humankind: přepište dějiny na nespočet způsobů | Recenze

I když Europa Universalis IV vyšla před více než 7 lety, tak má stále početnou komunitu fanoušků, která za tu dobu vytvořila hromadu dodatečného obsahu. Ani po vyčerpání základní hry se tedy nebudete nudit. Mezi ty největší projekty patří například mód, kde budete obsazovat Středozemi z Pána prstenů.

GOG – Anniversary Party Sale Zatímco minulé akce na GOGu se zaměřovaly spíše na starší kousky, tak v té aktuální máme všechno nakombinované pěkně dohromady. GOG totiž slaví 13. narozeniny, a tak si pro hráče připravil pořádné slevy. Najde se mezi nimi například i výborné RPG Divinity: Original Sin 2 v definitivní edici (18€). Jestli máte chuť na něco akčnějšího, tak tady pro vás máme poslední díly Wolfensteina. Konkrétně Old Blood a New Order (každý 10€). Nechybí tady ani pokračování New Colossus (12€). Ten úplně nejnovější díl tady sice nenajdete, ale není to zase taková škoda. V porovnání s jeho předchůdci se totiž vážně nepovedl. Tvůrci Horizon Forbidden West hledají posily na nový multiplayerový projekt

Z těch aktuálnějších věcí tady máme ještě Horizon: Zero Dawn v definitivní edici (30€), který na PC dorazil docela nedávno. Spolu se základní hrou rovnou máte k dispozici i příběhové rozšíření Frozen Wilds.

PlayStation Store – Blockbuster Games Sale Po japonských slevách na PlayStation zavítala obšírnější akce . Najdete tady ty nejlepší záležitosti z posledních let včetně exkluzivit pro PlayStation. Mezi těmi nejaktuálnějšími tady máme rogue-lite Returnal (1 580 Kč), ve kterém jeho tvůrci kombinují TPS střílečku s bullet-hell mechanikami. Zahrajete si ho ale pouze na PS5. Oproti tomu takové Last of Us Part II (682 Kč) vám poběží i na starší generaci. Pro PlayStation 5 ale letos dostalo vylepšení, podobně jako například God of War. Bude vypadat a poběží tedy o něco lépe. Naughty Dog se nedávno vyjádřilo v tom smyslu, že nelitují svých rozhodnutí ohledně příběhu této hry a stále ještě pracují na její multiplayerové části. Podívejte se na čerstvé fotky z natáčení seriálu The Last of Us

Z vážných vod přejdeme na něco odlehčenější, i když tímto dojmem působí Cuphead (397 Kč) jen na pohled. Ve skutečnosti se totiž jedná o náročnou plošinovku, která za nádhernou grafikou skrývá vysokou obtížnost. I v jejím případě se stále čeká na DLC, které vývojáři slíbili už před několika lety. Zatím jsme se ale dočkali pouze dalších odkladů.

Nintendo eShop – Blockbuster Sale Ani fanoušci Switche tento týden nepřijdou zkrátka. V tamním obchodě najdete do neděle velkou slevovou akci, která zahrnuje i velké tituly jako je Doom (525 Kč) nebo Civilization VI (240 Kč). I když jsme rádi, že na tuto konzoli vychází AAA hry od velkých vydavatelství, nás spíše zaujaly plošinovky a menší záležitosti, které na Switch sedí snad nejvíce. Mezi ně se řadí například metroidvania Axiom Verge (180 Kč). Nenechte se odradit pixelartovou grafikou. Tato sci-fi záležitost se řadí mezi ty nejlepší z posledních let ve svém žánru. Letos vyšlo i její pokračování, takže plynule můžete navázat tam, kde příběh prvního dílu končí. Na Switch se perfektně hodí také rogue-lite akce Hades (438 Kč). S tímto titulem jste se mohli loni setkávat v hlasováních o nejlepších hru roku a v mnohých případech i tato ocenění získával. V roli Hádova syna se snažíte uniknout z Tartaru až na zemský povrch. Cesta to ale není jednoduchá a každý další průchod vypráví novou část příběhu. Dying Light 2 si zahrajete i na Nintendo Switch, ale jen prostřednictvím cloudu

A pokud byste místo těchto “menších” záležitostí chtěli něco pořádného přímo od Nintenda, tak i pár jejich kousků se mezi slevami najde. Fanoušky skákaček dozajista uspokojí jak Super Mario Odyssey (999 Kč), tak Donkey Kong Country: Tropical Freeze (999 Kč).

Xbox Store – Tokyo Game Show Sale I když je herní veletrh Tokyo Game Show stále rok od roku větší akcí, u nás se mu nevěnuje tak velká pozornost. Microsoft si pro něj ale vyčlenil speciální akci , ve které najdete tituly od zdejších vystavovatelů. Capcom tady má například Monster Hunter World (15$), ve kterém váš čekají dlouhosáhlé lovy obrovských monster. Rozšíření Iceborne bohužel ale zlevněné není. Ještě před tím, než Nier Automata získal hromady fanoušků, vyšel ještě jeden díl této série. Nier Replicant (39$) letos dostal vylepšenou verzi a je to vůbec poprvé, co si i u nás můžete zahrát originál. Původní verze na našem trhu totiž vyšla v jiné podobě než ta, kterou znají v Japonsku. Square Enixu to vyšlo opět na výbornou. Co se stalo s Deep Down od Capcomu? To netuší ani bývalý ředitel Sony

Je to teprve pár dní, co vyšla nová kolekce her ze série Castlevania, která obsahuje tituly pro GameBoy Advance. Pokud to ale chcete vzít od úplného začátku, tak sáhněte po Castlevania Anniversary Collection (5$). Ta zahrnuje všechny předchozí díly včetně výborné Super Castelvanie IV.