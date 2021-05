Hry zadarmo nebo se slevou: výročí Zaklínače a NBA 2K21 zdarma

Humble Best of Bandai Namco Bundle Vydavatelství Bandai Namco za dobu své existence nastřádalo do svého portfolia pěknou řádku titulů, které si získaly hráče po celém světě. V jeho balíčku, který najdete na Humble Bundle , některé z nich můžete získat za velmi příjemnou cenu. To začíná hned od 1€, za které dostanete Pac-Mana 256. Další část, za kterou už zaplatíte 9,95€, přidává trojici her. Tekkena 7 snad nemusíme nějak více představovat. Pokračování jedné z nejslavnějších bojovek herní historie už není exkluzivitou jen pro konzole. Vedle toho tady máme JRPG Tales of Berseria. Jedná se nejnovější díl “Tales of” série, ale abyste si hru užili, nemusíte předchozí díly vůbec znát. Podobně jako v případě série Final Fantasy příběh každého z nich stojí sám o sobě. Jako poslední pak dostanete Katamari Damacy Reroll, což je bizarnost, ve které hrajete za obří kouli složenou ze všeho, na co narazíte. Postupně se na ni nabalují další a další věci. Vašim cílem je vytvořit tak velkou kouli, jak jen to je možné. Třetí část za 15,56€ pak obsahuje další tři tituly. Máme tady další díl z výše zmiňované JRPG série. Tales of Zesteria také patří mezi její nejnovější díly. Pokud byste ale raději něco tradičnějšího, tak tady máme kompletní edici Little Nightmares. Tato roztomilá skákačka nemá daleko od hororu. Nedávno dostala pokračování a podle všeho je opravdu o co stát. A ještě k tomu dostanete RAD, což je akční rogue-like záležitost zasazená v postapokalyptickém světě. Hráli jsme Scarlet Nexus: evoluce lidstva a mutantů v plném proudu

U balíčků z Humble Bundlu bývá zvykem, že jsou rozdělené jen na 3 části. Tentokrát tady máme ale ještě jednu. Pokud přispějete 16,58€, dostanete navíc ještě Code Vein a Project Cars 3. Code Vein je často označované jako anime verze Dark Souls. Oproti této slavné sérii je ale značně jednodušší. Mimo jiné je to proto, že v soubojích častokrát nejste sami. Project Cars 3 nám pak nepřijde jako zrovna ta nejlepší volba. Na rozdíl od předchozích dílů se totiž u hráčů nesetkal s tak kladnými ohlasy.

Epic Store - NBA 2K21 Vypadá to, že na následující týdny si Epic pro hráče přichystal pár větších pecek, a tak neodhaluje předem, čeho se vlastně dočkáme. Dnes to jejich klient nevydržel stejně jako při rozdávání GTA V, i když tentokrát není nabídka lákavá pro tak širokou sortu hráčů. Zdarma si můžete do knihovny přidat poslední ročník basketbalové NBA od 2K. Pro fanoušky basketbalu je to jistě skvělá zpráva. Stejně jako u každého dalšího ročníku tady najdete aktuální soupisky těch nejlepších týmů světa. Hratelnost se ale neposouvá takovým tempem, jak by si hráči přáli. Hráči zuří. NBA 2K21 přidalo do nahrávacích obrazovek otravné reklamy

Hra to není vůbec špatná, ale záporná hodnocení u ní uvidíte zejména kvůli mikrotransakcím. 2K Games v tomhle případě totiž bylo agresivnější než kdy dříve. Podobně jako to EA praktikuje u fotbalové série FIFA, i tady se z toho stal nefalšovaný gambling. Oproti původní verzi sice změny přišly, ale upozornění ohledně možných nákupu uvidíte na každém rohu.

GOG – Zaklínačské výročí Před pár dny to bylo 10 let od vydání druhého Zaklínače. Divoký hon pak nedlouho na to oslavil 6. výročí. K té příležitosti na GOGu momentálně najdete slevy, ve kterých si můžete celou sérii pořídit doslova za pár stovek. Docela bychom se ale divili, pokud je nemáte v knihovně už z dřívějších let, kdy se první dva díly několikrát rozdávaly zdarma. Možná, že to ale někteří z vás nestihly, a tak je tato akce stále vítaná. První díl, který obsahuje legendární český dabing, tady máme za 1,3€. Zaklínač 2: Vrahové králů vás pak vyjde na 2,6€. Oba díly dostanete v rozšířené edici, takže oproti originálu je tady pár změn. Samozřejmě nechybí ani Divoký hon. V tomhle případě doporučujeme sáhnout rovnou po GOTY edici (10€). Ta totiž obsahuje i oba datadisky, bez kterých je to jen poloviční zážitek. Druhá série seriálového Zaklínače od Netflixu je natočená

Nesmíme zapomenout ani na Thronebreaker: The Witcher Tales (6€), ve kterém si zahrajeme za Meve, královnu Rivie a Lirie. Původně tento titul byl zamýšlený jen jako singleplayerová část pro Gwent, ale postupně vývojářům pod rukama pěkně nabobtnal. Prostředí je nádherně kreslené, a i když je Thronebreaker postavený na mechanikách Gwentu, tak se od klasické verze této karetní hry značně liší.

PlayStation Store – Remasters & Retro Sale Vylepšené verze starších her stále táhnou a nevypadá to, že by jejich přísun měl v blízké budoucnosti zpomalit. Kdo by si také nechtěl zahrát svůj oblíbený titul v líbivější grafice? Na takové hry se zaměřuje nová akce na PS Store , kde najdete legendy jako je Spyro: Reignited Trilogy (350 Kč) či MediEvil (400 Kč). Studio Bluepoint Games si v posledních letech postavilo svoji reputaci právě na vylepšování starších her. Mezi jejich nejpovedenější kousky patří Shadow of the Colossus (420 Kč). Tato umělecká záležitost od Team ICO je spoustou hráčů považovaná za to nejlepší, co toto studio zatím vytvořilo. O posledním God of War se neustále mluví v superlativech, ale nesmíme zapomínat na to, že ještě před tím Kratos nelítostně bojoval s bohy Olympu v trojici hack’n’slash akcí. God of War III (265 Kč) si můžete zahrát i na PS4, respektive i na PS5 v rámci zpětné kompatibility. Po grafické stránce je tato verze oproti originálu lehce vylepšená. Je ale škoda, že první dva díly trilogie stále zůstávají pouze na minulých generacích. Activision chystá celou řadu remasterů i v letošním roce

Už i na PlayStationu si konečně můžete zahrát klasiky od Blizzardu jako jsou The Lost Vikings, Blaskthorne nebo Rock N Roll Racing. To všechno najdete v Blizzard Arcade Collection (412 Kč). Všechny hry jsou sice upravené tak, aby se pohodlně hrály na ovladači, ale po grafické stránce jsou stále věrné originálu.

Xbox Store – ID@Xbox Gamefest Program ID@Xbox odstartoval Microsoft už před pěknou řádku let a za tu dobu skrz něj vznikla spousta výborných her. Nezávislá studia díky němu dostanou pomoc při vývoji, bez které by možná některé projekty ani nebyly schopny dotáhnout do konce. Pokud chcete okusit to nejlepší, co ID@Xbox nabízí, tak aktuální akce na Xboxu je přesně pro vás. Hned v popředí máme hardcore skákačku Cuphead (427 Kč), která bezesporu patří mezi ty nejunikátnější hry za posledních několik let, co se grafického zpracování týče. Vývojáři se inspirovali animáky ze 30. let minulého století a tento druh animace se jim povedlo zpracovat opravdu parádně. Stále čekáme na vydání DLC, které se ale neustále odkládá. Tak snad se letos konečně dočkáme. Z plošinovky Cuphead bude animovaný seriál pro Netflix

Zprvu by asi jen málokoho napadlo, jak může být husa otravným zvířetem. Jak moc může člověka vytočit, si můžete sami ověřit v Untitled Goose Game (341 Kč). Projdete si několik levelů, přičemž v každém z nich máte seznam úkolů. Někdy je potřeba něco ukrást, jindy zase musíte odlákat některého ze zdejších obyvatel. Nesmí tady chybět ani náš velmi oblíbený žánr rogue-lite. Jako jeho zástupce tady máme Dead Cells (350 Kč). V jádru akční skákačka toho skrývá mnohem víc, než se na první pohled zdá. Obzvlášť pokud si pořídíte ještě dvojici rozšíření Fatal Falls a The Bad Seed (každé 129 Kč).

Stále probíhá: PlayStation Store – Extended Play Podle názvu této akce by jistě nejeden z vás očekával, že její součástí budou hlavně DLC, season passy a další rozšíření, které do vašich oblíbených her přidávají nové porce obsahu. To je do jisté míry pravda, ale najdete tady také rovnou celé základní hry a nějaké dražší edice se také najdou. My každopádně jako první doporučujeme Crashe Bandicoota 4: It’s About Time (1 170 Kč). Lepší trojrozměrnou skákačku z posledních let byste totiž hledali jen marně. Další výbornou záležitostí je balíček Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (1 280 Kč). V tomhle případě se jedná o Deluxe edici, která do hry navíc přidává exkluzivní skiny. Navíc dostanete verzi jak pro PlayStation 4, tak pro PlayStation 5. Skejťácké hry v posledních generacích moc úspěchu neslavily, ale tato kolekce opravdu stojí za to a vůbec nezáleží na tom, jestli jste hráli originál nebo jste úplnými nováčky. Remake Tony Hawka se dočká verzí pro next-gen konzole a Switch

O sérii Devil May Cry se v poslední době mluvilo hlavně v souvislosti s vylepšenou verzí pátého dílu. Nesmíme zapomínat ale ani na zbytek série. Všechny čtyři díly v této akci najdete v jednom velkém balíku nazvaném Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle (506 Kč). Z jeho názvu jistě poznáte, co vás v něm čeká. První tři díly jsou oproti originálu lehce vylepšené. Čtyřku pak dostanete ve Special edici. Fanoušci Mortal Kombatu 11 pak jistě nepohrdnou zlevněnými Kombat packy, které přidávají do hry nové hratelné postavy. Sleva se týká i velkého příběhového rozšíření The Aftermath (500 Kč), ve kterém se dozvíte, kam vedly kroky bojovníků ze Země po porážce bohyně Kroniky.