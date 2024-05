Hry zadarmo, nebo se slevou: Výroční výprodej Minecraftu a Dragon Age: Inquisition zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Minecraft Anniversary Sale Letos uplynulo 15 let od chvíle, co se první testovací verze Minecraftu dostaly do světa. Od té doby tento kreativní sandbox prošel řadou změn a vylepšení a počet možností, co si můžete vytvořit, neustále narůstá. Mojang si k výročí připravil 15 dní oslav, jejichž součástí je také výprodej rozprostřený na všechny platformy. Minecraft si tak se slevou můžete pořídit na PC (15$), PlayStationu (243 Kč), Xboxu (285 Kč), Switchi (300 Kč), Androidu (55 Kč) i iOS (49 Kč). V Bedrock verzi si navíc každý den až do 29. května zdarma aktivovat balíčky s kosmetickými předměty. Minecraft už delší dobu není jen o základním sandboxu. Značka se časem rozšířila i o další hry. Minecraft Dungeons (9,99$) je taková umírněnější variace na Diablo. Místo stavění je to hlavně o akci, kdy se společně v partě s dalšími hráči vydáváte do různých kobek, kde o nepřátele rozhodně není nouze. Zlevněná jsou také rozšíření, přidávající další prostředí, vybavení a nepřátele. Zatím posledním přírůstkem pak je Minecraft Legends (19,99$), ve kterém se kombinuje stavění s taktickými bitvami, kde se musíte spojit s bytostmi, kteří jsou pro vás v klasickém Minecraftu nepřáteli. Invaze prasečích piglinů z podsvětí si ale žádá neobvyklá spojenectví.

GOG – Shooter Sale Střílečky se v posledních letech uchýlily hlavně do multiplayerového prostředí. Určitě je tady ale stále publikum, které nedá dopustit na příběhové akční zážitky. Právě na tuto sortu cílí aktuální výprodej na GOGu, kde najdete i klasiky, jako je Return to Castle Wolfenstein (2,18$). Výborná druhoválečná střílečka odehrávající se na rozlehlém hradě a v jeho okolí mezi nacisty přimíchává také slušnou porci nadpřirozena. Jestli se nechcete vracet tolik do minulosti, opět vám musíme doporučit Metro Franchise Bundle (10,44$). S tímto balením za pár stovek si můžete projít kompletní Arťomův herní příběh. Začínáme v temnotách podzemí, kde se ukrývá cosi tajemného. Výprava pokračuje v Last Light a zatím posledním přírůstkem je Exodus, ve kterém nakoukneme na povrch. Trochu více do hororova je laděna série F.E.A.R. Z ní jsou zlevněné separátně všechny tři díly. Tomu poslednímu se raději vyhněte, je to vesměs průměrná střílečka. Ovšem F.E.A.R. Platinum (1,19$) je stále výbornou ukázkou toho, jak skvěle může kombinace akce a hororu fungovat. Velmi dobře tvůrci navázali s F.E.A.R. 2: Project Origin (3,28$). Obě balení navíc rovnou obsahují i příběhová rozšíření. To nejlepší z lednového State of Play. Nový Silent Hill zdarma, Death Stranding 2, Metro VR a další Legendární Painkiller teprve chystá svůj návrat na scénu a vůbec zatím nevíme, jak bude v nové podobě vypadat. Painkiller: Black Edition (2,19$) i po letech ukazuje, proč si fanoušci rychlých akcí tento titul zamilovali. S velmi neobvyklými zbraněmi, jako je vrhač dřevěných kůlů, se pustíme do války proti peklu, abychom se postavili samotnému Luciferovi.

Steam – Festival nekonečné znovuhratelnosti a Machinika: Museum zdarma Pojem znovuhratelnost se v posledních letech v herním světě skloňuje stále častěji. Tvůrci se neustále snaží zaujmout hráče tím, že s novým průchodem může objevit něco nového. Právě na tento styl her se zaměřuje festival na Steamu. Nenajdete tady ale jen rogue-like klasiky, které se do této kategorie řadí nejčastěji. Tomuto popisu odpovídá třeba i velkolepá strategie Crusader Kings III (19,99€). Zlevněných je k nim i několik DLC. Darkest Dungeon (3,67€) se od prvotního vydání v předběžném přístupu neskutečně rozrostl. Při podzemních výpravách vás čeká hromada neočekávaných situací, které musíte řešit správným využitím schopností a vlastností svých dobrodruhů. Vedle jejich fyzického zdraví je ale také potřeba myslet na psychiku. Proto se o ně musíte správně starat i ve chvílích, kdy jsou na zaslouženém odpočinku v městečku na povrchu. Karetní hry už od počátků zahrnují nespočet nepředvídatelných situací. Naposledy v tomto žánru zazářilo Balatro (12,59€). Sice na něj není sleva tak velká, ale rozhodně za tu porci zábavy stojí. Jde v podstatě o singleplayerový poker, ve kterém musíte správnými kombinacemi karet dosáhnout co nevyššího počtu bodů. Nejsou tady ale jen tak obyčejné karty. Každý balíček má různé druhy žolíků se speciálními vlastnostmi. Co se nejvíc hraje na Steamu v květnu 2024. Toto jsou nejoblíbenější hry pro PC Na Steamu si až do 27. května můžete také aktivovat hru zdarma, která určitě udělá radost milovníkům hádanek. Machinika: Museum vás nechá prozkoumat záhadné přístroje, jejichž tajemství musíte vyřešit skrz 3D hlavolamy. Autoři se inspirují klasikami, jako je The Room, Myst nebo slovenský House of Da Vinci.

Epic Store - Mega Sale a Dragon Age: Inquisition zdarma Epic tento týden spouští další ze svých velkých výprodejů. I v rámci rozdávaček si připravili pěkných pár překvapení, přičemž prvním z nich je Dragon Age: Inquisition, výborné fantasy RPG od legendárního studia Bioware. Navíc ji dostanete rovnou v Game of the Year edici, která zahrnuje i všechna rozšíření. Mějte ale na paměti, že pro hraní se neobejdete bez klienta EA App. V Mega výprodeji je pak zlevněná většina velkých her z posledních let včetně loňského hororu Alan Wake II (1 060 Kč), který je k dostání stále exkluzivně v obchodě Epicu. Pokračování příběhu slavného spisovatele vás opět zavede na temná místa, odkud není úniku. Po letech se ale přeci jen našel někdo, kdo by Alanovi mohl podat pomocnou ruku. Zlevněné jsou i bývalé exkluzivity PlayStationu. Marvel's Spider-Man (850 Kč) skvěle pracuje s houpáním na sítích v ulicích města a Miles Morales (713 Kč) na Peterův odkaz navázal stejně kvalitně. Pokud vám ale více sedí postapo, je tady také The Last of Us Part I (950 Kč). Po několika updatech je i PC verze konečně použitelná. A nechybí ani God of War (595 Kč), který má ze všech playstationových her cenu nejníž.

PlayStation Store – PlayStation Indies Výprodej v obchodě PlayStationu zase jednou patří hrám od nezávislých tvůrců. Jen letmo připomeneme, že i tady najdete již v předchozí kapitole zmíněné Balatro (280 Kč). Abychom ale výběr měli pestřejší, můžete zamířit třeba k indie legendě Stardew Valley (266 Kč). Záležitost ideální pro relax vám dá do rukou neudržovanou farmu nedaleko městečka. Vedle farmaření vás čekají výpravy či budování vztahů. Konzolové verze stále čekají na nejnovější verzi 1.6, která přidává řadu novinek. Pokud s láskou vzpomínáte na Chrono Trigger z prvního PlayStationu, rozhodně se alespoň podívejte na loňské Sea of Stars (539 Kč). Jeho autoři se kultovním JRPG přímo inspirují v mnoha směrech. Společně s dvojicí hlavních hrdinů projdete pohádkovým příběhem v nádherně zpracovaném, pixelartovém světě, a navíc vás při tom doprovází skvělá hudba. Sea of Stars nově seženete také krabicově. Do přežívání v promrzlé krajině ve Frostpunku se zanedlouho vrátíme v pokračování. Rozhodně ale stojí za to si projít první díl, protože podle prvních ohlasů je to oproti jedničce dost jiná hra. Frostpunk: Complete Edition (160 Kč) vám dá zážitek se vším všudy. Pokud ale už základní hru máte, najdete ve slevě také season pass (150 Kč) se všemi rozšířeními. Frostpunk 2 se ukazuje v prvním pořádném traileru. Od prvního dne bude součástí Game Passu Fanoušci světa League of Legends v posledních letech dostali několik singleplayerových přírůstků do této franšízy. Song of Nunu (425 Kč) je podařená příběhová adventura, ve které si hlavní roli střihla dvojice Nunu a Willump. Společně hledají ztracenou matku. Během cesty narazí i na další známé šampiony, jako je Lissandra nebo Braum.

Nintendo eShop – Games on Sale Na Switchi tentokrát začneme s dvojicí balíčků. Akční plošinovka Dead Cells je v posledních letech stálicí ve svém žánru a postupně se rozšiřovala o skvělá DLC. Abyste to všechno nemuseli kupovat zvlášť, doporučujeme Dead Cells: Medley of Pain Bundle (599 Kč), kde máte se základní hrou rovnou i všechny 4 velké přírůstky včetně Return to Castlevania. Další balík už se netýká jen jedné hry. V Master Sleuth Bundle (353 Kč) se schází trojice příběhových adventur studia Frogwares. Ve dvou z nich hraje hlavní roli nejznámější detektiv světa Sherlock Holmes. Crimes and Punishments a The Devil’s Daughter patří mezi nejpovedenější herní adaptace jeho příběhů. Vedle toho dostanete také The Sinking City, ve kterém vyšetřujete v potápějícím městě případ inspirovaný H. P. Lovecraftem.

Humble Monster Hunter World & Rise Saga Bundle Série Monster Hunter je velmi specifická záležitost. Lovy obřích potvor, které kolikrát trvají i několik desítek minut, si ale od svých počátků získali ohromné množství fanoušků. Pokud do jejich světa chcete také nakouknout, Humble Bundle vám nabízí výhodnou cestu. V jejich novém balíku najdete oba dva poslední díly včetně jejich velkých rozšíření. Abyste získali vše, musíte přispět minimálně 27,86€. Monster Hunter World byl po dlouhé době dílem vytvářením pro velké platformy. Díky tomu si tvůrci mohli dovolit pokročit s grafikou, díky které vypadá velmi dobře prostředí i samotné potvory. V rámci příběhu se pokusíte ulovit spoustu legendárních nestvůr. Ze získaných surovin si pak můžete vytvořit zbraně a části brnění. Pokud ale chcete získat opravdu vše, připravte si na to pár stovek hodin. Obzvlášť pokud do toho započítáme i ledové rozšíření Iceborne. I když je Monster Hunter Rise zatím nejmladším přírůstkem do série, na pohled vypadá o něco hůř než World. Je to z toho důvodu, že původně šlo o exkluzivitu pro Switch. V rámci obsahu se ale tvůrci nedrželi zpátky. V hratelnosti více využívají vertikalitu díky přitahovacím lanům, díky kterým mimo jiné můžete osedlat oslabené nestvůry a využít je ve svůj prospěch. Jako novinka jsou tady také psí společníci Canyne, díky kterým je cestování mnohem pohodlnější. I v tomto případě dostanete velké rozšíření. V Sunbreak hraje hlavní roli legendární krvelačná potvora. Monster Hunter Rise: obrana vesnice proti hordám bestií | Recenze Kromě toho jako menší bonus v balíku najdete ještě trojici balíků s kosmetickými doplňky, dva pro World, jeden pro Rise. Už v základní hře je ale možností tolik, že se bez těchto drobností obejdete bez problému.

Stále probíhá: PlayStation Store – Big Games, Big Deals EA v poslední době velmi často zlevňuje svůj fotbal a nyní ho můžete mít zdarma v rámci předplatného PS Plus. Tento týden se ale rozjel výprodej, ve kterém došlo i na hokej. NHL 24 (570 Kč) se drží standardů předchozích ročníků a dále staví na jejích základech. S přechodem na engine Frostbite se toho zase tolik nezměnilo. Zůstává faktem, že tím hlavním je i tentokrát sbírání kartiček v Ultimate Teamu. Lord of the Fallen (825 Kč) nedávno dostalo velký update 1.5, ve kterém kromě oprav a vylepšení přišla spousta možností, jak si hraní přizpůsobit. Ještě předtím, než se pustíte na cestu za zničením démonického boha Adyra, si můžete vybrat z různých modifikátorů, které vám hru ozvláštní při opakovaných průchodech. Pokud hrajete The Sims 4, můžete si pořídit se slevou řadu rozšíření. Základní hra přešla před pár lety na model free-to-play, ovšem DLC stále zůstávají placená. Ve výprodeji najdete třeba Backyard Stuff (195 Kč), Get Famous (500 Kč) nebo Realm of Magic (420 Kč). I za nižší ceny se nákup kompletní kolekce pěkně prodraží. The Sims 5 budou v základu zdarma. I po vydání nového dílu bude stále přibývat obsah do čtyřky Dobrou volbou v poměru ceny a výkonu je jednoznačně Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy (417 Kč). Tento balík obsahuje všechny tři díly novodobé Lary Croft v kompletních edicích, takže se dál nemusíte starat o nákup žádných doplňků. Příběh známé dobrodružky tak uvidíte od jeho počátků, kdy to ještě nebyla ta nebojácná archeoložka. Poté se s ní vydáme i do promrzlých hor či do spletité džungle.

Stále probíhá: Humble Choice – Yakuza: Like a Dragon, Hi-Fi Rush a další V květnové nabídce předplatného Humble Choice jasně panuje Yakuza: Like a Dragon, sedmý díl výborné příběhové série od studia Ryu Ga Gotoku. I přes to, že mu předchází spousta dílů, je vhodný pro začátečníky. Tentokrát totiž přichází nový hlavní hrdina. Ičiban Kasuga byl věrný svému klanu. Skončil kvůli tomu ale na dlouhou dobu ve vězení. Nyní se konečně dostal na svobodu a snaží se přijít na to, co se vlastně stalo. Pokračování rytmické akce Hi-Fi Rush se už nedočkáme, protože před pár dny zaniklo studio Tango Gameworks. Pokud jste jejich poslední výtvor ještě nehráli, určitě doporučujeme si tento pestrobarevný zážitek alespoň vyzkoušet. Do akce vám budou hrát skladby od světoznámých interpretů, jako jsou Nine Inch Nails, The Prodigy nebo The Joy Formidable. Třetí velkou hrou pro květen je RPG Steelrising, ve které se podíváme do Paříže v alternativním 18. století, kdy byla revoluce brutálně potlačena Ludvíkem XVI. Důležitou roli v jeho plánu hraje armáda robotů. Nepočítá ale s tím, že jeden z těch nejkomplexnějších strojů půjde proti němu. právě za Aegis budeme v tomto příběhu hrát. Recenze hry Steelrising. Revoluce s příchutí ozubených kol Za zmínku určitě stojí také party hra King of the Castle, kde se společně s dalšími hrami přete o to, jakým způsobem budete vést své království. Každá frakce má na vývoj jiný názor, a tak je někdy složité dobrat se použitelného kompromisu. Vedle toho dostanete s Humble Choice navíc trojici menších titulů - Bravery and Greed, Amanda The Adventurer a Medditerranea Inferno.

Stále probíhá: Humble Metroidvania Mania Bundle Žánr metroidvania je v posledních letech velmi populární na nezávislé scéně. Nový balík na Humble Bundle nabízí za cenovku 13,03€ rovnou 7 jeho zástupců. Největší pecka je tady jednoznačně dvojice dílů Axiom Verge. V prvním díle se vydáme do surrealistického mimozemského světa, kam jsme se dostali po nepovedeném experimentu. Příběh Axiom Verge 2 pak stojí samostatně, kdy se Indra snaží najít svoji ztracenou dceru. Velmi povedená a více komiksová záležitost je pak Cookie Cutter. V hlavní roli je Raz, která se na zanikající planetě snaží najít svého tvůrce doktora Shinjiho Fallona. To vše v ručně kresleném prostředí. Pokud si ale potrpíte na hutnější atmosféru, Ghost Song by pro vás mohl být lepší volbou Tady se probudíte na zničeném měsíci plném vesmírných hororů. Vybrali jsme nejlepší metroidvanie posledních let. Dobrodružství s příchutí plošinovek 9 Years of Shadows vypráví o návratu barev do světa, do kterého nahlédneme v roli mladé válečnice. V Death’s Gambit: Afterlife je hlavní hrdina pobočníkem samotné smrti. Společně s ním budeme odhalovat tajemství tohoto světa a dost možná nahlédneme pod pokličku toho, co je skutečnou cenou za nesmrtelnost. Balík pak uzavírá pestrobarevná The Knight Witch, která kromě metroidvanie přebírá také mechaniky žánru bullet hell.