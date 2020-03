Hry zadarmo nebo se slevou: Watch Dogs zdarma a jarní akce

GOG – Spring Sale Na Steamu se většinou čeká na velké slevy v létě a zimě. GOG ale přichází se slevovou akcí už na začátku jara. Najdete v ní hromadu titulů, jak starších, tak i těch aktuálních, které vyšly za posledních pár let. Jedním z největších lákadel je samozřejmě Zaklínač, který je na GOGu jako doma. Takový třetí díl v kompletní edici (17$) by měl ve své knihovničce mít každý fanoušek RPG žánru. Zabrousíme trochu do historie, kdy společnost Blizzard ještě neměla tak hanlivou pověst, jako tomu aktuálně je. Není to zase tak dlouho, co se první díly jejich legendárních sérií Diablo a Warcraft objevily i na této digitální distribuci. Nic vám tak nebraní si užít první Diablo spolu s datadiskem Hellfire (8,5$). První dva Warcrafty si pak můžete pořídit v jednom uceleném balíčku (12,7$). Představilo se Weird West, nová hra od tvůrců Dishonored a Prey Série Dishonored měla svoji premiéru na GOGu také docela nedávno. Její kompletní edice, která krom obou dílů včetně DLC obsahuje i standalone Death of the Outsider, je aktuálně k dostání s 60% slevou (31,7$). Vzhledem k tomu, kolik obsahu dostanete, je tato cena velmi dobrá. A teď něco z úplně jiného žánru. Pokaždé, když je řeč o klasických adventurách, padne, že tento žánr dnes už zkrátka není tak populární. Stále se ale vracejí legendy, které jsme na přelomu tisíciletí měli tak rádi. Jednou z nich je například Blade Runner (9$) od Westwood Studios. Pokud jste fanoušky tohoto žánru, tak je GOG místo pro vás. Některé legendy totiž na jiných digitálních distribucích nenajdete.

Epic Games Store – Watch Dogs a Stanley Parable zdarma Dva týdny byly v sekci her zdarma na Epicu docela klidné. Tentokrát tady ale máme zase jednou něco většího. Svoji troškou přispěje hráčům vydavatelství Ubisoft spolu se studiem Galactic Cafe. Watch Dogs původně vypadalo jako docela převratný titul. Vycházelo na přelomu generací konzolí a z prvních ukázek byl jasně znát grafický pokrok a zasazení do futuristického Chicaga s příběhem o hackerech vypadalo velmi dobře. Bohužel to ale byla doba těžkých grafických downgradů a na Watch Dogs se to podepsalo snad nejmasivněji. Ubisoft sklidil od hráčů pořádnou kritiku, ale to nic nemění na tom, že jsou první Watch Dogs stále ucházející městská akce. Ubisoft plánuje v příštích dvou letech vydat pět nových AAA titulů Oproti tomu, Stanley Parable je úplně něco jiného. Jedná se o FPS adventuru, ve které hrajete za běžného zaměstnance obyčejné společnosti. Jednoho dne se ale stane něco nevídaného. Stanley zůstane na pracovišti sám a chodbami kanceláří ho provází hlas vypravěče. Je ale čistě na vás, jestli ho budete poslouchat nebo si budete zkrátka dělat, co se vám zachce. Tvůrce okolo toho vytvořil celou hru s několika zakončeními.

Steam – Ubisoft sale Slevy na hry od Ubisoft postupně prošly přes Epic, Nintendo Switch a Xbox. Nyní celou řadu her od tohoto francouzského vydavatelství najdete v akci na Steamu . Pamatujte ale, že i když si třeba nové Assassin‘s Creed pořídíte přes tuto platformu, stejně se budete muset následně přihlašovat i na Uplay. Když už byla řeč o Assassin‘s Creed, tak Odyssey (19,8€) tady samozřejmě nechybí. Přímo na kartě hry máte výběr ze čtyř edicí. Nebudeme tady vypisovat obsah každé z nich, protože by nám to zabralo dalších pár listů tohoto článku. Zkrátka, čím dražší, tím více DLC spolu se základní hrou dostanete. Anno 1800 je dle Ubisoftu nejprodávanějším dílem za celou historii série Přijde nám, že je v portfoliu Ubisoftu stále opomíjená dvojice her ze světa seriálu South Park. Je to škoda, protože se jedná o velmi dobré tahové RPG. Obzvlášť pokud máte rádi jeho typicky ujetý styl humoru. Stick of Truth i Fractured But Whole můžete získat v jednom uceleném balíčku (20,2€). Samozřejmě nechybí další velké značky jako je Far Cry, Ghost Recon nebo Rainbow Six. Tyto série jsou součástí každé druhé slevové akce, takže pokud jste je opravdu chtěli, nejspíš už vám září ve vaší virtuální knihovničce.

Humble Capcom Mega Bundle Nejen Epic Store, ale i Humble Bundle nám tento týden pořádně ožil. Velký balík her si pro nás připravila společnost Cupcom, od které jistě znáte série jako je Resident Evil nebo Devil May Cry. Pojďme se podívat, co najdete v jednotlivých tierech. V prvním, který stojí jedno euro, najdete 3 hry a jedno DLC k tomu. Hru Strider pravděpodobně budou znát jen ti starší z vás. Původně totiž vyšla na arkádách na konci osmdesátých let minulého století. V roce 2014 byla ale oživena a právě tuto předělávku v rámci Bundlu dostanete. Vedle toho je tady ještě Legacy kolekci Mega Mana a první epizodu Resident Evil Revelations 2. Nejásejte ale, když uvidíte nápis Resident Evil 2. Nejedná se totiž o hru samotnou. Jde o DLC které vám zpřístupní všechny odměny. Vyzkoušejte si demo předělávky Resident Evil 3 i týmovky RE Resistance Další tier (9,3€) obsahuje další 4 tituly a dva slevové kupony k tomu. Dostanete se tak ke kompletní sezóně Resident Evilu Revelations 2 i prvnímu dílu, Legacy kolekci Mega Mana X a Resident Evilu 0 k tomu. Slevové kupony vám pak dají 50% slevu na remake Resident Evilu 2 a Devil May Cry 5 při nákupu na Humble Store. Poslední tier (18,5€) pak přidává dalších šest her. Ze série Resident Evil je to vylepšená verze jedničky. Mega Man pak přichází se svým jedenáctým dílem. Doprovází je kolekce Street Fighteru, speciální edice Devil May Cry 4, Dead Rising 4 a výborné RPG Dragon‘s Dogma: Dark Arisen. Musíme říct, že po dlouhé době se na Humblu objevil velmi nabitý balík.

Xbox Store – Square Enix Publisher week Po Warner Bros. přichází slevová akce na tituly od vydavatelství Square Enix . Opět se tedy hráči na Xboxu mohou těšit na výborné tituly za nižší ceny. Mezi hlavní lákadla patří hned několik dílů série Final Fantasy. Zatím poslední patnáctý díl můžete získat rovnou v Royale edici (17,5$). Kromě samotné hry tak budete mít i všechna DLC. Nejsou tady ale jen japonská RPG. Série Deus Ex je legendou v FPS stealth akcích. Mankind Divided (4,5$) se sice nevydařil tak, jako starší Human Revolution, ale alespoň se v něm podíváme i do Česka. Pokud ale máte raději tropické oblasti, můžete se vydat na pořádnou jízdu s Rickem Rodriguezem. Just Cause 3 (5$) vám nabízí obrovskou herní mapu, ve které můžete dělat všemožné bizarnosti. Square Enix nabírá lidi na nový projekt Kingdom Hearts V souvislosti se Square Enixem nesmíme zapomínat ani na parádní adventury Life is Strange. Konečně si můžete pořídit i kompletní edici druhé série (16$). Samozřejmě ale nechybí možnost si koupit jednotlivé díly z obou sérií dokoupit i samostatně.

PlayStation Store – Mega March Březen už sice začal před pár týdny. PlayStation ale až nyní spouští slevovou akci spojenou s tímto měsícem. Vesměs se jedná o docela tradiční akci, ve které najdete velké tituly všeho druhu. V dnešních dnech, kdy musíme sedět doma, se ale jistě hodí každá dobrá zábava. Zanedlouho tady máme předělávku třetího dílu Resident Evilu. Ještě máte ale dost času na to, abyste si prošli Resident Evil 2, který loni sklidil obrovský úspěch. Najdete ho tady v Deluxe edici (629 Kč). Spolu se základní hrou tak dostanete několik kostýmů navíc, zbraň a originální soundtrack. Playstation 5: vše, co víme o nové herní konzoli od Sony Velkou část Mega Marche tvoří tituly od společnosti Ubisoft. Ať už je to Assassin‘s Creed Origins (439 Kč) nebo Ghost Recon Breakpoint (499 Kč), většina z nich je za tu cenu adekvátní. Kromě her samotných je součástí akce i spousta DLC a season passů. Právě ubisoftí tituly dodatečného obsahu mají většinou spoustu. Dnes mimo jiné vychází nový Doom Eternal. Ten sice zatím ve slevách nenajdete, ale jeho předchůdce z roku 2016 tady nechybí. Můžete si ho pořídit samostatně nebo v balíčku spolu s další výbornou FPS střílečkou Wolfenstein II: New Colossus (739 Kč).