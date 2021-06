Hry zadarmo nebo se slevou: začátek letních festivalů a Control zdarma

Tak to vypadá, že na nějakou chvíli si Epic dá od rozdávání velkých titulů pauzu. Jako poslední z nich si ale připravil pořádnou pecku. Zdarma si až do příštího čtvrtka můžete aktivovat Control , nejnovější počin studia Remedy, od kterého můžete znát třeba Alana Wakea nebo Maxe Paynea.

Vedle toho tady máme nedávno vydanou platinovou edici Dying Light (25€) . V tomto balení dostanete základní hru spolu s veškerým obsahem, který k ní vývojáři dodali až po vydání. Je to velká porce zábavy. Obzvlášť pokud se do hraní pustíte v kooperaci.

Letní počasí už k nám v posledním týdnu dorazilo, takže je čas i na nějaké pořádné letní slevy. Jako první to letos rozjel GOG , kde momentálně probíhá akce na hry všeho druhu. Mezi slevami samozřejmě najdete i retro záležitosti, které nejsou dostupné na žádné jiné digitální distribuci. To platí například pro první Metal Gear Solid (8€) .

Už je to pár let, co jsme tady měli výborné adaptace seriálu South Park . V této akci najdete The Stick of Truth společně s Fractured But Whole v jednom balíčku (570 Kč) . Zejména první z nich byl vychvalovaný nejen díky osobitému humoru, ale také hratelnosti, která se k South Parku hodí naprosto přesně. Pokračování je na tom také stále dobře, ale už se mu nedostalo takové obliby.

Pokud jste členy předplatného PlayStation Plus, tak v právě probíhající akci si slev můžete užít dvojnásobně. Nabídka se skládá z titulů zastupující nejrůznější žánry a mezi bestsellery se stále drží poslední díl série God of War (250 Kč) . Není se ani čemu divit vzhledem k tomu, že je to jedna z nejlepších her dosluhující generace konzolí.

Pokud máte chuť na trochu bezmyšlenkovitého grindu, tak The Division 2 (9€) v tomto ohledu poslouží velmi dobře. Na rozdíl od prvního dílu se odehrává v prosluněném Washingtonu. Abyste ale měli kompletní zážitek, tak byste neměli minou ani rozšíření Warlords of New York , které je také momentálně ve slevě (9€).

Jelikož už se Far Cry 6 představilo v plné parádě a během Ubisoft Forward o něm určitě ještě uslyšíme, tak možná někteří z vás dostali chuť na předchozí díly této akční série. Mezi slevami najdete každý z nich a základní edice těch nejnovějších vás vyjdou na pár stovek. Far Cry 5 (9€) vás vezme na americký venkov. Ve Far Cry 4 (6€) se zase podíváte do Himalájí a dnes už legendární Far Cry 3 (3€) dokáže stále zaujmout nádherným tropickým ostrovem.

Kromě toho tady máme například Worms Rumble, což je zatím poslední přírůstek do této červí série. Tvůrci tentokrát nevsadili na tahové bitvy. Místo toho rozpoutali pořádnou akci. Rumble si bere značnou inspiraci z battle royale her, takže tady najdete herní mód pro 32 hráčů, kteří proti sobě válčí za pomocí ikonických zbraní jako je svatý granát či ovce.

V červnu si předplatitelé Humble Choice mohou opět vybrat z celkem 12 rozmanitých titulů. Tentokrát je ale bezesporu tím největším lákadlem platinová edice strategie Civilization VI. Ta obsahuje kromě samotné hry také 8 DLC doplňků včetně těch velkých jako je Gathering Storm nebo Rise and Fall. Civilizace s šestým dílem sice výrazně změnila stylizaci, ale v jádru je to stále ta komplexní strategie, ve které můžete vítězství dosáhnout několika různými způsoby.

Steam – Tell Me Why zdarma

Poslední výtvory studia Dontnod, které se proslavilo hlavně díky své adventurní sérii Life is Strange, nesklidily zrovna nejlepší ohlasy. Jeden z těch nejnovějších si nyní můžete zdarma přidat do své knihovny na Steamu. Tato nabídka bude platit pro všechny tři epizody Tell Me Why až do konce června.

Prožijete si příběh sourozenců Tylera a Alyson Ronanových, kteří mezi sebou sdílejí pouto vyvolávající nadpřirozené síly. Společně se snaží odhalit vzpomínky na jejich nelehké dětství. To společně prožili v malém městě na Aljašce.

Twin Mirror: maloměstská detektivka s uspěchaným vyvrcholením | Recenze

Stejně jako většina ostatních titulů Dontnodu je i Tell Me Why klasickou novodobou příběhovkou, ve které spíše sledujete filmečky a rozhodujete se v rozhovorech. Příběh se v některých částech může měnit podle toho, jaké možnosti v konverzacích zvolíte.