Hry zadarmo, nebo se slevou: Začátek letních festivalů a Marvel's Midnight Suns zdarma

Pod vydavatelství Focus Entertainment spadá celá řada známých značek. Sice nepatří mezi ty největší, ale zároveň se nedají nazvat malými tituly. Spoustu z nich najdete v aktuálním výprodeji na GOGu včetně balení obou dílů sci-fi souls-like RPG The Surge (7,89$) . Inspirují se klasickou formulí her od FromSoftware a přidávají k ní pár vlastních nápadů, jako je odsekávání částí mechanických nepřátel.

Cílem pak není nic menšího, než zachránit lidský svět. Lilith dala dohromady síly se starším bohem Chthonem. Chvíli to ale potrvá, než se nám do rukou dostanou vůdci. Nejdřív se musíme probojovat skrz poskoky v rozsáhlých taktických bitvách, kdy klasickou tahovku doplňuje také systém karet se schopnostmi.

Hratelnost by se nejvíce dala přirovnat k sérii XCOM. Místo vojáků válčících s mimozemšťany ale dostaneme do rukou řadu hrdinů z komiksů od Marvelu. V hlavní roli je ale hráčem vytvořená postava jménem Hunter. Když zrovna nejsme v akci, můžeme z jejího pohledu poznávat ostatní členy party a prohlubovat s nimi vztahy, což se následně může projevit v jejich výkonech na bojišti.

Steam – Tell Me Why zdarma

Studio Don’t Nod se v posledních letech snaží rozšiřovat své působiště i do jiných žánrů, ale popularitu nabralo rozhodně díky svým příběhovým adventurám. Jednu z těch nejnovějších si nyní můžete zdarma přidat do své knihovny na Steamu. Tato nabídka bude platit pro všechny tři epizody Tell Me Why až do konce června.

Prožijete si příběh sourozenců Tylera a Alyson Ronanových, kteří mezi sebou sdílejí pouto vyvolávající nadpřirozené síly. Společně se snaží odhalit vzpomínky na jejich nelehké dětství. To společně prožili v malém městě na Aljašce.

Stejně jako většina ostatních titulů Dontnodu je i Tell Me Why klasickou novodobou příběhovkou, ve které spíše sledujete filmečky a rozhodujete se v rozhovorech. Příběh se v některých částech může měnit podle toho, jaké možnosti v konverzacích zvolíte.