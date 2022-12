Hry zadarmo, nebo se slevou: zimní akce, balík her od 2K a Bloons TD 6 zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Winter Sale Závěr roku se blíží a s ním konečně přišla i trocha sněhu. Na GOGu k oslavám zimy najdete velkou slevovou akci, která již tradičně zahrnuje starší hry i nové kousky. Na první pohled nám nejlépe v poměru cena/výkon vychází Metro Franchise Bundle (15$). Tenhle balík obsahuje kompletní sérii s Arťomem v hlavní roli. Mimo samotných her zahrnuje i příběhová DLC. Dalším výhodným balíkem je Mafia Trilogy (24$). V ní najdete všechny 3 díly v definitivní edici. U jedničky to znamená, že dostanete pouze remake a pokud budete chtít originál, musíte si ho dokoupit samostatně. Ta momentálně ve slevách na GOGu ale není. Zkompletovat si můžete i Kingdom Come: Deliverance. Royal edice (10$) obsahuje veškerý obsah, který do hry přibyl po vydání v rámci několika DLC. Kromě příběhu kováře Jindry si tak můžete zahrát i kapitolu za Terezu nebo se pokusit znovu vybudovat Přibyslavice. Nejlepší RPG hry pro PC a konzole. Na výpravu láká obrovský svět Elden Ringu a kultovní Gothic Pro fanoušky RPGček ze staré školy se přímo nabízí Divinity: Original Sin 2 v definitivní edici (18$). V tomto rozsáhlém fantasy světě dáte dohromady partu hrdinů, jejichž osud se odvíjí především od vašich rozhodnutí a úspěchů v bitvách. Tenhle příběh si navíc můžete celý projít i v kooperaci až pro 4 hráče.

Humble 2K Megahits Bundle Po delší tobě tady opět máme pořádně nebitý balík s hrami na Humble Bundle. Tentokrát se svojí nadílkou přišlo vydavatelství 2K Games. Nabídka sice končí už v sobotu, ale obsah tohoto balíku za to rozhodně stojí. Není rozdělený na části. Za jeho pořízení zaplatíte 15,2€ a dostanete třeba Mafia: Deifinitive Edition, Borderlands 3, Bioshock: The Collection nebo šestou Civilizaci. Pro fanoušky strategií je toho tady ještě mnohem víc. XCOM: Ultimate Colletion zahrnuje novodobé díly této značky od studia Firaxis. X-Com: Complete Pack pak obsahuje 5 starších dílů této sci-fi tahové série. Pokud tyhle strategie nejsou pro vás, můžete zkusit třeba Army Men RTS, CivCity: Rome nebo Railroad Tycoon 3. Chystá se film s Duke Nukem. Postará se o něj tým seriálu Cobra Kai Z českého zastoupení kromě Mafie tady máme i oba díly výborné válečné akce Hidden & Dangerous. V ní se vrátíme do druhé světové války a budeme provádět různé operace v rozmanitých částech světa. Pokud ale chcete přímočařejší akci, sáhněte raději po Duke Nukem Forever.

Epic Store - Bloons TD 6 zdarma Možná vás překvapí, že je tentokrát v rozdávačce na Epicu pouze tahle menší tower defense záležitost, kde rozmisťujete opičky po mapě, vylepšujete je a snažíte se s jejich pomocí zastavit nálety balónků. Tahle malá hříčka je velmi populární, a to jak na PC, tak na mobilech. Tato akce ale platí pouze 24 hodin, takže si Bloons musíte stihnout vyzvednout do 16. prosince 17:00 našeho času. Poté se v nabídce objeví zase nová hra zdarma. Epic tak i letos odstartoval vánoční sezónu, kdy novou hru rozdává každý den místo toho, aby se nabídka měnila po týdnu. Další hry, které se v následujících dnech v rozdávačce objeví, si Epic nechává pro sebe, takže se mějte na pozoru.

Stále probíhá: PlayStation Indies I když jsou menší hry častokrát zakryty vydáním očekávaných pecek, stále se čas od času vyplatí pustit do těchto neprobádaných vod, kde se kolikrát mohou skrývat výborné kousky. Při prvním pohledu na akci v obchodě PlayStationu to spíš vypadá, že se tentokrát věnovala pozornost hlavně středně velkým týmům. Proto hned na začátku najdete třeba výborný horor Outlast (50 Kč), kde se v roli novináře vydáte do tajemného ústavu. Ani na novinky se ale nezapomnělo. Není to tak dávno, co na konzole přišel historický survival Medieval Dynasty (690 Kč). V něm se pokusíte přežít v dávných dobách a od základu vybudovat svoji vesnici, s čímž přichází nutnost se o ni starat stejně dobře jako o její obyvatele. Hra má navíc i na konzolích české titulky. Série pohádkových adventur Trine už se nějakou chvíli neozvala. Stále ale není pozdě na to si ji projít pěkně od začátku až do konce, což snadno uděláte s Trine: Ultimate Collection (330 Kč). Dobrodružství čaroděje Amadea, zlodějky Zoji a rytíře Pontia je živoucí pohádkou, kde musíte na požádání záhadného artefaktu zachraňovat svět. Průchod je založený na překonávání logických hádanek a do hraní se můžete pustit i v kooperaci. Našli jsme nejlepší české hry. Je mezi nimi hororová Happy Game, kultovní Mafia i virtuální Beat Saber A jestli chcete ještě víc logických hádanek, určitě nevynechte české Creaks (160 Kč). Spolu s hlavním hrdinou se vydáme pod jeho pokojíček, kde se kupodivu nachází obrovský dům v ještě větší jeskyni. Některé bytosti v domě nejsou zrovna přátelské, a tak se přes ně musíte dostat využitím prostředí. Vašim největším přítelem je v těchto částech světlo.

Stále probíhá: Humble Choice – Wasteland 3, GreedFall a další Poslední letošní předplatné Humble Choice si připravilo více než jedno velké lákadlo. Na první pohled ale stejně nejspíš zaujme rozsáhlé RPG Wasteland 3, ve které se se skupinou přeživších v postapokalyptickém světě snažíte znovu vybudovat společnost. Tahle cesta ale rozhodně nebude lehká. Jak to ale dopadne, je víceméně na vás. Vaše rozhodnutí ovlivňují příběh. Stejně tak záleží i na tom, jak se vám bude dařit v tahových soubojích. GreedFall je další velké RPG, ale tentokrát se více blížíme stylu Gothica nebo Risenu. Vydáme se na ostrov, ze kterého začala z nějakého důvodu sršet čirá magie a povídá se, že se tady skrývá spousta legendárních pokladů. Nejsme ale jediní, kdo má na tajemství ostrova spadeno, takže musíme být připraveni na to nejhorší. GreedFall: dobrodružný zážitek ze staré školy | Recenze First Class Trouble se inspiruje hitem Among Us, který před pár lety díky streamerům převálcoval veškerou konkurenci. V této variantě, kdy musíte odhalit, kdo ze členů posádky je pravý přítel a komu naopak nemůžete věřit, se podíváte na vesmírnou stanici. S vaší postavou se pohybujete ve 3D prostředí a prostory stanice vám mohou pomoci s nenápadnou likvidací. Nebo naopak s odhalením podvodníka. Kompletní nabídku Humble Choice jako obvykle najdete na Humble Bundle.