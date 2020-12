Hry zadarmo nebo se slevou: zimní akce, PS Hits a Cave Story+ zdarma

Epic Store – Cave Story+ Po týdnech, kdy se na Epicu rozdávaly větší kousky, tady máme zase jeden indie titul, který většině z vás nejspíše nic neříká. V komunitě fanoušků nezávislých videoher se ale jedná o výjimečnou hru od designéra jménem Dajsuke Amaja, kterému se přezdívá Pixel. Cave Story vypráví příběh hlavního hrdiny, který se probouzí v temné jeskyni bez jakýchkoliv vzpomínek. Zanedlouho narazí na obyvatele zdejšího podzemí a zjišťuje, že jsou v nebezpečí kvůli počínání šíleného vědce. A kdo jiný by je v této situaci měl zachránit, než vy? Pátá sezóna do Fortnite: Chapter 2 se připomíná ve startovním traileru Původně vyšlo Cave Story už v roce 2004. Verze + přidává pár vylepšení jako je třeba vyšší rozlišení. První verze běží jen ve 320x240 a mezi novým a původním zpracováním můžete přepínat dvě libosti. Remasteru se dočkal také soundtrack a novinky zahrnují například i 6 dalších herních režimů. V základu Cave Story+ patří do žánru metroidvania. Pokud vás tedy v posledních letech zaujaly tituly jako Hollow Knight nebo Ori, tak by stálo za to dát mu alespoň šanci. A když vás zaujme, tak si ho můžete projít několikrát a stále je možné, že narazíte na něco nového. Příběh Cave Story má totiž 4 různá zakončení.

PlayStation Store – End of Year Konec roku už se pomalu, ale jistě blíží. Proč tedy k této příležitosti také neuspořádat nějakou slevovou akci? Přesně s touto myšlenkou přišel PlayStation . Po nabitých slevách na Black Friday přichází snad ještě o něco lákavější akce. Valná většina velkých titulů z posledních let stojí doslova pár stovek. Ušetříte o to víc, pokud vaše vytoužená hra patří do kolekce PlayStation Hits. Už v základu jejich ceny jen málokdy přesáhnou 500 Kč a nyní je spousta z nich zlevněná o polovinu. Patří mezi ně například Mortal Kombat X (265 Kč), Ratchet & Clank (265 Kč) a u některých je sleva dokonce ještě o pár desítek procent vyšší. Příkladem může být Need for Speed Rivals (90 Kč). PS5 má největší start v historii, další kusy budou před koncem roku Jestli bychom měli ale vybrat pouze jednu z nich, tak to bude určitě God of War. Základní verzi sice ve slevě nenajdete, ale o něco levnější je Deluxe edice (530 Kč). V té kromě hry najdete také nový set brnění, štít, digitální komiks a dynamické téma. Najdete tady ale i spoustu titulů mimo tuto kolekci. Red Dead Redemption 2 v ultimátní edici (770 Kč) zatím nikdy v obchodě PlayStationu nemělo nižší cenovku. Pokud vám toto výborné příběhové RPG stále v herní knihovně chybí, určitě byste ho neměli minout. To platí například i pro Metro Exodus (577 Kč). S předplatný PS Plus se sleva ještě o něco zvýší. Jedná se navíc o Gold edici, takže spolu se hrou dostanete i expansion pass. Playstation 5: futuristická stylovka se spoustou změn | Recenze Z exkluzivit pro PlayStation 4 pak můžeme doporučit například hardcore RPG Bloodborne (325 Kč) od tvůrců kultovní série Dark Souls. Pokud věříte, že je to něco pro vás, tak spolu s tím můžete rovnou vzít i rozšíření The Old Hunters (275 Kč). V případě mladších hráčů bychom sáhli raději po remaku MediEvilu (390 Kč). Nejen, že tolik nepotrápí vaše herní schopnosti, ale navíc obsahuje i český dabing, takže si ho může naplno užít každý bez rozdílu.

Humble Store – Winter Indie Sale Zima už konečně pořádně začala i u nás. Na Humble Store si k tomuto mrazivému období připravili pěkné slevy na tituly od nezávislých vývojářů. Spoustu zdejších jmen vám určitě bude něco říkat, ale akce zahrnuje i celou řadu méně známých titulů. Mezi ty nejvýraznější patří dvojice plošinovek Limbo (3,4€) a Inside (6,8€). Obě pochází od stejných tvůrců a obě jsou pojaté dosti temně i přes to, že jejich hlavním představitelem je malý chlapec. S nepřáteli se tady nebudete vypořádávat v potyčkách, jak to bývá zvykem u většiny her. Spíše to bude chtít opatrný a tichý přístup. Stylizovaná hopsačka White Shadows oznámena pro PC a nové konzole Z trochu veselejšího soudku tady máme sérii adventur Deponia. Příběh se odehrává na planetě, která je pokryta odpadem. Hlavní hrdina Rufus se ale s tímto životem nehodlá smířit a dělá co může, aby se dostal do Elysia, kde žije pouze vrchnost. Adventury sice už nejsou populární tak, jako v 90. letech, ale stále se najdou tvůrci, kteří je dokáží zpracovat dobře, a právě Deponia je toho parádním příkladem. Rozhodně tedy rovnou doporučujeme sáhnout po Deponia: The Complete Journey (3€). Kromě prvního dílu obsahuje také dvě pokračování – Chaos in Deponia a Goodbye Deponia. Závěrečný díl Deponia Doomsday (2€) se bohužel stále prodává samostatně, ale také se dočkal pěkné slevy. A pokud jsou na vás adventury moc pomalé, tak pořádnou akci najdete například v Hyper Light Drifter (8€). Za grafickým stylem připomínajícím 16bitové retro hry se skrývají moderní mechaniky. Zahrajete si za jednoho z drifterů, kteří po světě hledají zapomenuté vědění a technologie.