Hry zadarmo, nebo se slevou: zimní akce Ubisoftu a Rayman Origins zdarma

Epic Store - Každodenní rozdávání her zdarma: Shenmue III Epic si i letos na závěr roku připravila pořádnou rozdávačku. Každý den do konce roku v 17:00 vás v jejich obchodě čeká něco nového, co si budete moci zdarma přidat do své herní knihovny. Vykopnula to výborná adventura Shenmue III, která vypráví pokračování příběhu Ryo Hazukiho. Na pokračování tohoto příběhu fanoušci čekali dlouhá léta. První Shenmue patří mezi hry, které definovaly městské akce. Ve své době jste v ní mohli vidět věci, které v herním průmyslu byly novinkou. Také je jednou z těch, ve kterých se poprvé začaly objevovat quick-time eventy. Šéf Epicu volá po univerzálním obchodu. Zakoupené hry by fungovaly všude

Hlavním úkolem je stále hledání tajemství zrcadla fénixe. Ryovo pátrání po odpovědích ho zavede do Číny. Projde skrz horské vesnice i nádhernou přírodu. Kromě hlavní dějové linky vás čeká i spousta vedlejších aktivit jako jsou arkády nebo plnění vedlejších úkolů.

Ubisoft Connect – Winter Sale a Rayman Origins zdarma Ani po rozdávání Anno 1404 ještě oslavy 35. výročí Ubisoftu nekončí. Nyní si pro hráče připravili další dárek z repertoáru jejich starších kousků. Série Rayman patří mezi ty nejlepší v žánru klasických skákaček a díl Origins je jedním z jejích nejoblíbenějších dílů. Původně vyšel v roce 2011, ale stále vypadá k světu. Společně s Raymanem a Globoxem opět budete zachraňovat spoustu Teensies, kteří se dostali do problémů kvůli nočním můrám Bubble Dreamera. Čekají vás desítky různorodých úrovní, na jejichž konci musíte porazit bosse. Celou hru si navíc můžete projít i v kooperaci až pro 4 hráče. V obchodě Ubisoftu současně probíhá i zimní akce, ve které najdete jejich nejaktuálnější pecky. Nákup můžete mít ještě levnější díky slevovému kódu HELLO22, který vám cenu sníží o 22 % navíc. Má to ale své výjimky. Nemůžete ho použít na přeobjednávky ani na nákup nadcházejícího DLC pro Assassin’s Creed Valhalla. Ubisoft oficiálně oznámil práce na remaku původní špionážní akce Splinter Cell

Mezi slevami je už i Far Cry 6 (39€), které patří mezi nejnovější kousky tohoto vydavatelství. Pokud od něj očekáváte hlavně velký otevřený svět a spoustu akce, tak z něj zklamaní nebudete. Po příběhové stránce už je to ale trochu slabší, protože mezi jednotlivými misemi vás čeká spousta grindu. Nechybí ani Assassin’s Creed Valhalla (30€), která nedávno dostala další obsahovou injekci a na začátku příštího roku ji čeká největší DLC Dawn of Ragnarök, ve které se Eivor postaví severským božstvům. Mezi slevami najdete i obsáhlejší edice hry, ale samozřejmě musíte počítat s vyšší cenou.

GOG – Winter Sale I na GOG dorazily zimní slevy, ve kterých najdete více než 3000 titulů. Jejich součástí budou v nadcházejících týdnech i rozdávačky her zdarma, takže buďte ostražití, aby vám žádná neunikla. Zatím ale nevíme, o co přesně půjde. Mezi nejžádanější hry akce každopádně patří například Metro Exodus (16,7$). Zatím poslední díl této výborné FPS série tady máme v Gold edici, takže máte rovnou přístup i k DLC obsahu. Z novinek se mezi slevami najdou i Psychonauts 2 (44$). I když vám cena stále může přijít vyšší, tak svojí kvalitou si ji tato akční skákačka dokáže bez problému ospravedlnit. Společně s Razem se opět vydáte do podivuhodných myslí různorodých lidí, kde se musíte vypořádat s všemožnými kreaturami. Ghostrunner dostane pokračování. Vyjde na PC a konzole nové generace

Pokud si potrpíte na rychlou akci, určitě dejte šanci Ghostrunnerovi (13,5$). Kyberpunkový nindža s katanou v ruce zvládá parkour na jedničku a bez problému se vyrovná i parádní hratelnosti z Mirror’s Edge. Musíte být rychlý a precizní, abyste se skrz zástupy nepřátel dostali až na vrchol zdejší věže, kde na vás čeká střet s vůdcem zbytku civilizace.

Nintendo eShop - Festive Offers I na Switch dorazily slevy k oslavám konce roku a najde se tady hlavně spousta menších titulů, které se na tuto konzoli výborně hodí. Mezi ně patří například výborná metroidvania Blasphemous (156 Kč). V roli kajícníka se probíjíte temným světem, který obývají už jen monstra. Pokud sledujete portování velkých her na Switch, tak vám jistě neuniklo, že se na něj dostalo i Saints Row IV: Re-Elected (70 Kč). Samozřejmě tady nevypadá tak dobře, jako na ostatních platformách, ale hratelné je bez problému a za tu cenu je to opravdu výborná nabídka. Tentokrát šílenosti provádíte jakožto prezident Ameriky, kterého unesou mimozemšťané. Pro ty z vás, kteří před bezmyšlenkovitou akcí preferují raději logické hádanky, tady máme The Talos Principle (150 Kč). Málokdo by řekl, že ho má na svědomí stejný tým, který stojí za sérií Serious Sam. I po letech od vydání se řadí mezi nejlepší logické FPS. Fall Guys se na Xbox a Nintendo Switch letos ještě nepodívají

Ve slevách jsou i kolekce od vydavatelství 2K Games. S Bioshock The Collection (511 Kč) si projdete příběh Rapture i Columbie včetně DLC. Borderlands: Legendary Collection (511 Kč) pak zahrnuje první dva díly také včetně DLC a Borderlands Pre-Sequel k tomu. Hráči taktických strategií pak jistě nepohrdnou Xcom 2 Collection

(320 Kč).

Xbox Store – Focus Publisher Sale Focus Home Interactive patří spíše mezi béčková vydavatelství. I jejich hry ale mají na trhu místo a občas se mezi nimi objeví i takové pecky jako A Plague Tale: Innocence (262 Kč). Společně s dvojicí sourozenců se budete snažit utéct inkvizici v dobách morové epidemie, kdy francouzské ulice byly zahlceny hordami krys. V žánru simulací pak exceluje například SnowRunner (525 Kč). S těžkými nákladními stroji se tentokrát budete brodit nejen v bahně, ale musíte se vypořádat i s náledím a sněhovými závějemi. I po více než roce od vydání se má čile k světu. Vývojáři totiž do hry v rámci DLC stále přidávají nový obsah, mezi který spadají jak nová vozidla, tak celé oblasti. Z příběhovek tady máme i Call of Cthulhu (132 Kč), oficiální hru podle této slavné značky. V ní si zahrajeme za soukromého detektiva Pierce, který vyšetřuje tragickou smrt rodiny Hawkinsů. Musí kvůli tomu zamířit na záhadný ostrov Darkwater. SnowRunner: skrz bahno, močály i závěje | Recenze

Rychlou akci pak najdete v Curse of the Dead Gods (265 Kč). Tady se budete snažit dosáhnout nesmrtelnosti. Abyste odhalili její tajemství, musíte se probít labyrintem plným pastí a monster, které vás jen tak nepustí dál. Tohle je výborná záležitost, pokud máte rádi roguelike hry ve stylu Hades.

Stále probíhá: Humble The WB Batman Collection Bundle I po letech patří Batmanova arkhamská série mezi ty nejlepší adaptace superhrdinských komiksů, které si můžete zahrát. Nyní můžete mít celou tuto ságu za pár stovek v novém balíčku na Humble Bundle a dostanete i pár dalších Batmanových her navíc. V jeho první části za 1€ vás nicméně čeká Batman: Arkham Asylum v GOTY edici spolu s prvním LEGO Batmanem. Druhá část balíčku vás vyjde na 7,3€. Navíc v ní dostanete hlavně Batman Arkham City, což je dle spousty hráčů ten nejpovedenější díl celé série. Z uzavřenějšího blázince se akce přenesla do otevřeného města, které mají pod kontrolou zločinci. Mezi nimi se samozřejmě najdou i známé tváře Batmanových protivníků jako je Joker nebo Hádankář. Doprovází ho ještě Lego Batman 2 spolu s Batman: Arkham VR. Podívejte se, jak mělo vypadat zrušené pokračování Batmana

Poslední část celkem za 8,8€ uzavírá celou Batmanovu ságu. Nechybí tady ani méně oceňovaný díl Arkham Origins, ve kterém je Batman teprve na začátku své kariery netopýřího detektiva. Závěrečný Arkham Knight je tady v Premium edici, což znamená, že spolu se hrou dostanete i season pass s veškerým dodatečným obsahem.