Hry zadarmo, nebo se slevou: Zlatý týden na PlayStationu a vesmírná příběhovka Breathedge zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Steam – Festival hlavolamů O novém festivalu na Steamu jsme vám dávali vědět už v samostatné článku, ale své místo si určitě zaslouží i v našem výběru. Byla by totiž škoda minout pecky z žánru logických her. Abychom se neopakovali, tak tentokrát doporučíme zase jiné tituly. Baba is You (8,74€) může vypadat jako nevinná nezávislá hra, ale ve skutečnosti je to neskutečně návyková hlavolamka, ve které si můžete jednoduše tvořit i vlastní hádanky. Vše funguje na jednoduchém principu, kdy se pravidla hry mění skrz spojování různých slov. Myst (16,24€) se stal legendou už při vydání původní verze 1993. Před dvěma lety ale vyšla kompletní předělávka, takže si tuhle výpravu na ostrov plný hádanek můžete vychutnat bez problému v moderní grafice. Pokud byste chtěli mít zážitek ještě intenzivnější, tak Myst podporuje i hraní ve virtuální realitě. Na ostrov se vydáme ještě jednou, tentokrát ve výborném The Witness (7,4€). Málokdo by na první pohled tipoval, že jde o výtvor jediného vývojáře. Jonathan Blow vytvořil nádherné dobrodružství se stovkami hádanek. Probudíte se na ostrově posetém tabulkami s hlavolamy, jejichž obtížnost se neustále zvyšuje. Vybrali jsme nejlepší logické hry na potrápení mozkových závitů. Je tu únikovka Escape Academy i detektivka The Case of the Golden Idol Leonardo Da Vinci byl mimo jiné geniální vynálezce. Některé z jeho výtvorů můžete řádně prozkoumat v sérii House of Da Vinci od slovenského studia Blue Brain Games. Všechny 3 díly jsou kompletně v češtině, přičemž u posledních dvou to platí i ohledně dabingu. Nejvýhodnější cestou, jak se k sérii dostat, je House of Da Vinci Complete Bundle (32,37€).

PlayStation Store May Savings Jelikož se toho na PlayStationu tentokrát vícero, tak jsme si to pěkně rozdělili. Začínáme květnovou akcí, která, jako ostatní klasické akce, zahrnuje směsici různých žánrů a her. Slušnou slevu mají třeba Marvel’s Guardians of the Galaxy (555 Kč), což bylo velmi milé překvapení po katastrofálních Avengers. Se Strážci galaxie prožijete zbrusu nový příběh za doprovodu výborné hudby. Sniper Elite 5 (800 Kč) z minulého roku nedopadl vůbec špatně. Se známým sniperem v hlavní roli se tentokrát vydáváme na francouzský venkov, kde zase jednou překazíme tajné plány nacistů. Základní příběh, který můžete hrát v kooperaci, se drží zaběhlých standardů. Můžete se ale také připojovat k dalším hráčům a v roli nepřátelského snipera je vyřídit. Tenhle mód je výbornou novinkou. Little Nightmares II: stejné klady, stejné zápory | Recenze Série Little Nightmares je důkazem toho, že skákačky mohou fungovat i ve spojení s hororem. Oba díly momentálně můžete mít v jednom výhodném balení za 396 Kč. V prvním z nich se chopíme role Six. Ta se musí ubránit zdejším obyvatelům, ze kterých se z neznámého důvodu staly nechutnosti. Příběh ve dvojce pokračuje chlapec Mono, který má namířeno k majáku, ze kterého pochází záhadný signál. Golden Week V Japonsku začaly prázdniny, ale k oslavám se můžeme připojit i u nás. V rámci zlatého týdne je v akci spousta titulů od japonských studií a hned na úvod tady máme pořádné pecky. Resident Evil 2 (262 Kč) je výborný remake legendy z prvního PlayStationu. Oproti tomu je Resident Evil Village (525 Kč) zatím nejnovějším přírůstkem do série. Pokud máte PS VR2, tak obzvlášť doporučujeme Village, protože celou hru si můžete projít s headsetem na hlavě. Sice už netrpělivě očekáváme oznámení data vydání osmého Tekkena, ale zatím ještě můžete potrénovat v předchozím díle. Vše potřebné najdete v Tekken 7: Definitive Edition (507 Kč). Kromě základní hry tenhle balík obsahuje i čtveřici season passů, díky kterým se vaše soupiska hratelných bojovníků znatelně rozroste. Yakuza: Like a Dragon - přehnaná věrnost se nevyplácí | Recenze Do série jako je Yakuza, respektive Like a Dragon, je docela složité naskočit. S Yakuza: Like a Dragon (450 Kč), což je sedmý díl, je to ale v celku snadné. Tenhle příběh má totiž nového hlavního hrdinu, s jehož příběhem se teprve seznamujeme, takže je to perfektní vstupní bod pro nováčky. Velkým rozdílem oproti předchozím dílům ale je to, že místo akčních soubojů zdejší střety s nepřáteli probíhají na tahy.

Humble Fight 4 Your Friends Bundle Tématem balíku, který si pro nás připravili na Humble Bundle, je hraní v kooperaci. Za částku 13,75€ dostanete celkem 6 výborných her, mezi kterými jei Back 4 Blood, čerstvější záležitost, kterou vytvořili vývojáři původního Left 4 Dead. Společně s dalšími hráči se snažíte přežívat v záplavě zombíků. Proti nemrtvím se postavíte i v Zombie Army Trilogy a Zombie Army 4. Obě hry mají na svědomí autoři série Sniper Elite a hratelnost této odbočky je vcelku podobná. Neliší se ani zasazením. Postavíte se nacistickým zombíkům, abyste zmařili jejich plány na ovládnutí lidstva. Podobnou tematiku má i Killing Floor 2, které je na trhu už dlouholetou stálicí. K základní hře v průběhu let přibyla hromada rozšíření, ale ty už si musíte dokoupit samostatně. Porcování zmutovaných potvor je ve stylu Killing Floor stále zábavné. Warhammer: Vermintide 2 – totální masakr (recenze) Pokud vás netáhnou zombíci, určitě vyzkoušejte Warhammer: Vermintide 2. Tady se chopíte hlavně zbraní na blízko a vyříkáte si to z pohledu první osoby se zástupci Chaosu. Herních tříd je tady několik a každá z nich nabízí odlišný styl hraní. Balík pak uzavírá akce The Anacrusis, která si bere inspiraci z Left 4 Dead.

Epic Store – Breathedge a Poker Club zdarma Na Epicu tento týden opět máme v rozdávačce dvojici menších kousků. Zasazení Breathedge ale zní velmi zajímavě. Ujmeme se role pilota pohřební vesmírné lodi. Štěstí nám ale nepřeje, protože během cesty se stane nehoda a části lodi, stejně jako její náklad, se rozlétne ve vzduchoprázdnu. Odstartuje to ale příběh o odhalení konspirace a záchraně princezny tohoto světa. V případě Poker Clubu pak není co vymýšlet. Zapojíte se do komunity hráčů pockeru, můžete se účastnit různých turnajů a online hraní je samozřejmostí. I když se hraje pouze s virtuální měnou, můžete si pořídit dodatečné žetony za reálné peníze. Všechny věci ve hře se ale dají získat i bez investování jediné koruny.

Xbox Store – Spring Add-on Sale U většiny her už je zvykem, že časem k nim tvůrci vydávají dodatečný obsah. Na tyto doplňky se zaměřuje nová akce v obchodě Xboxu. Pořádná porce je tady třeba pro několik dílů série Assassin’s Creed. Nejvýhodnější jsou v tomhle ohledu celé season passy, třeba pro Syndicate (255 Kč), Odyssey (550 Kč), Valhallu (440 Kč) nebo Black Flag (100 Kč). Štěstí se usmálo také na fanoušky Dead by Daylight. Ti tady mají celou řadu doplňků s novými vrahy i přeživšími. Třeba tematický balíček Resident Evil (237 Kč) stojí za to. Pak si můžete doplnit i Ghost Face (72 Kč) nebo Leatherface (50 Kč). Pokud patříte mezi fanoušky této multiplayerové vyvražďovačky, určitě se mezi slevy podívejte. Je tady toho totiž mnohem víc. Recenze DLC Cuphead: The Delicious Last Course. Sladká tečka po výborném obědě Občas by DLC vydalo za pokračování hry. To je případ třeba Cuphead: The Delicious Last Course (170 Kč). V tomto dobrodružství se Cuphead s Mugmanem vydávají na úplně nový ostrov a k nim se přidá Ms. Chalice, za kterou si také můžete zahrát a také s ní lze projít všechny úrovně z původní hry. Čekají vás další náročné boje v nádherně zpracované grafice ve stylu starých animáků.

Nintendo eShop – Games on Sale Mario ani Zelda sice levnější nejsou, ale i bez nich se na Switchi urodila velmi pěkná nabídka v popředí s Ori and the Blind Forest v definitivní edici (137 Kč). Tohle je jeden z případů, kdy si říkáme, jak se tvůrcům podařilo tuhle hru na konzoli od Nintenda převést v tak výborné podobě. Běží naprosto bez problému, přitom si všimnete jen mála grafických kompromisů oproti ostatním verzím. Existuje řada her, kde se staráte o farmu či městečko. Co takhle stát se hrobařem? To vám umožní Graveyard Keeper (200 Kč), ve kterém se musíte starat o více věcí, než se může zdát. Nejde jen o pochovávání mrtvých, ale také o správu hřbitova a všeho, co se jí týká. Konami slibuje oznámení dalších her. Na scénu by se mohl vrátit Metal Gear nebo Castlevania Castlevania, legenda, která stála u zrodu dnes velmi populárního žánru metroidvania. Konami už nám dlouho nepřineslo žádnou novinku, ale nikdy není pozdě zabrousit i do historie. To můžete udělat s Castlevania Anniversary Collection (100 Kč). Ta zahrnuje 8 titulů včetně Kid Dracula, který nebyl nikdy dříve vydaný v angličtině. Také v kolekci najdete spoustu materiálů z vývoje.

Stále probíhá: GOG – Activision Blizzard Sale Stalo se nepsaným pravidlem, že Activision své hry moc často nezlevňuje. To platí i pro jeho retro knihovnu. Aktuálně na GOGu ale některé z těchto kousků najdete za nižší cenu. Fanouškům upírské tematiky by neměla uniknout série Vampire The Masquerade. Ať už Redemption (3$) nebo Bloodlines (10$), obě to jsou výborná RPG i dnes. Samozřejmě je ale potřeba přihlédnout k tomu, že graficky už značně zestárly. Vydání nového Diabla se pomalu blíží, ale pořád je ještě dost času na to, abyste si připomněli úplný začátek této brutální mlátičky. První Diablo tady najdete společně s rozšířením Hellfire (8$). Pokud chcete znát do detailu všechny okolnosti týkající se příběhu této série, tak by vám první díl rozhodně neměl chybět v knihovně. Hráli jsme Diablo IV. S návratem do temnoty se Blizzardu blýská na lepší časy Budovatelské strategie v klasickém střihu se dnes dělají už málokdy. Díky výborné stylizaci jsou ale třeba Pharao a Cleopatra (5$) stále bez problému hratelné i dnes. Pokud by vám nevyhovovala egyptská tematika, můžete sáhnout po některém z dílů série Caesar.