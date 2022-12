Hry zadarmo, nebo se slevou: Zlevněné DLC balíky na Xboxu a Saints Row IV: Re-elected zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Isometric Sale Izometrické hry zasahují do všech možných žánrů. O tom se můžete přesvědčit v aktuální akci na GOGu. Styl hraní, kdy celou akci sledujete z ptačí perspektivy, si od jeho vzniku oblíbila hromada hráčů a není se ani čemu divit, když jsou tady hry jako Disco Elysium: The Final Cut (10$). V této adventuře se stanete detektivem ve světě plném cynického humoru, kde se možnosti mění podle vašich vlastních akcí. Izometrická kamera je také oblíbená u RPG ze staré školy. Máme tady třeba jedno od Obsidianu. Pillars of Eternity II: Deadfire – Obsidian Edition (15$) je rozsáhlým dobrodružstvím, kde se vydáte na doposud neprozkoumané souostroví. Tato edice navíc obsahuje několik DLC rozšíření a další bonusy včetně digitálního soundtracku. Nejlepší RPG hry pro PC a konzole. Na výpravu láká obrovský svět Elden Ringu a kultovní Gothic Pokud se chcete vrátit k těm opravdovým klasikám, tak nechybí třeba Icewind Dale: Enhanced Edition (4,8$), kde se vydáte hluboko do promrzlých hor. Vylepšená edice obsahuje i všechny expanze a oproti původní verzi vypadá podstatně lépe. Navíc nebudete mít problém se spuštěním na moderních operačních systémech.

PlayStation Indies I když jsou menší hry častokrát zakryty vydáním očekávaných pecek, stále se čas od času vyplatí pustit do těchto neprobádaných vod, kde se kolikrát mohou skrývat výborné kousky. Při prvním pohledu na akci v obchodě PlayStationu to spíš vypadá, že se tentokrát věnovala pozornost hlavně středně velkým týmům. Proto hned na začátku najdete třeba výborný horor Outlast (50 Kč), kde se v roli novináře vydáte do tajemného ústavu. Ani na novinky se ale nezapomnělo. Není to tak dávno, co na konzole přišel historický survival Medieval Dynasty (690 Kč). V něm se pokusíte přežít v dávných dobách a od základu vybudovat svoji vesnici, s čímž přichází nutnost se o ni starat stejně dobře jako o její obyvatele. Hra má navíc i na konzolích české titulky. Série pohádkových adventur Trine už se nějakou chvíli neozvala. Stále ale není pozdě na to si ji projít pěkně od začátku až do konce, což snadno uděláte s Trine: Ultimate Collection (330 Kč). Dobrodružství čaroděje Amadea, zlodějky Zoji a rytíře Pontia je živoucí pohádkou, kde musíte na požádání záhadného artefaktu zachraňovat svět. Průchod je založený na překonávání logických hádanek a do hraní se můžete pustit i v kooperaci. Našli jsme nejlepší české hry. Je mezi nimi hororová Happy Game, kultovní Mafia i virtuální Beat Saber A jestli chcete ještě víc logických hádanek, určitě nevynechte české Creaks (160 Kč). Spolu s hlavním hrdinou se vydáme pod jeho pokojíček, kde se kupodivu nachází obrovský dům v ještě větší jeskyni. Některé bytosti v domě nejsou zrovna přátelské, a tak se přes ně musíte dostat využitím prostředí. Vašim největším přítelem je v těchto částech světlo.

Humble Choice – Wasteland 3, GreedFall a další Poslední letošní předplatné Humble Choice si připravilo více než jedno velké lákadlo. Na první pohled ale stejně nejspíš zaujme rozsáhlé RPG Wasteland 3, ve které se se skupinou přeživších v postapokalyptickém světě snažíte znovu vybudovat společnost. Tahle cesta ale rozhodně nebude lehká. Jak to ale dopadne, je víceméně na vás. Vaše rozhodnutí ovlivňují příběh. Stejně tak záleží i na tom, jak se vám bude dařit v tahových soubojích. GreedFall je další velké RPG, ale tentokrát se více blížíme stylu Gothica nebo Risenu. Vydáme se na ostrov, ze kterého začala z nějakého důvodu sršet čirá magie a povídá se, že se tady skrývá spousta legendárních pokladů. Nejsme ale jediní, kdo má na tajemství ostrova spadeno, takže musíme být připraveni na to nejhorší. GreedFall: dobrodružný zážitek ze staré školy | Recenze First Class Trouble se inspiruje hitem Among Us, který před pár lety díky streamerům převálcoval veškerou konkurenci. V této variantě, kdy musíte odhalit, kdo ze členů posádky je pravý přítel a komu naopak nemůžete věřit, se podíváte na vesmírnou stanici. S vaší postavou se pohybujete ve 3D prostředí a prostory stanice vám mohou pomoci s nenápadnou likvidací. Nebo naopak s odhalením podvodníka. Kompletní nabídku Humble Choice jako obvykle najdete na Humble Bundle.

Epic Store – Saints Row IV Re-elected a Wildcat Gun Machine zdarma Vánoce jsou tady až za pár týdnů, ale Epic rozdává pěkné dárečky už nyní. Máme na mysli hlavně čtvrté Saints Row, které v edici Re-elected obsahuje 25 DLC doplňků. Pokud jste poslední dobou měli chuť na šílenou městskou akci, už nemusíte hledat. Tohle je totiž ideální kandidát. Stanete se prezidentem USA, ale váš pobyt v oválné pracovně bude klidný jen na chvíli. Po napadení mimozemšťany a získání nadpřirozených schopností se i jako prezident musíte pustit do akce. Pro nadšence do menších her tady je navíc akční Wildcat Gun Machine, ve kterém se vydáme na průzkum podzemí plného monster. Naštěstí je proti nim hlavní hrdinka dobře vybavená a během průchodu se může dostat k dalším zbraním. Musíte být neustále v pohybu. Jinak totiž v tomhle bullet-hell masakru dlouho nepřežijete.

Xbox Store - Sváteční výprodej doplňků V případě, že si nekupujete dražší edice her, tak vám ve spoustě případů chybí season pass, bez kterého se nedostanete k dodatečnému obsahu. Akce na Xboxu ale zlevnila řadu doplňků, ať už samostatně nebo v balíčcích. Jedním z nich je třeba season pass pro Far Cry 6 (525 Kč), ve kterém se můžete vžít do záporáků z minulých dílů. I když hra v základu není žádný zázrak, nová kapitola s Vaasem nebo Paganem nikdy není na škodu. Svými rozšířeními je nechvalně známá i série Assassin’s Creed. Pro Valhallu tady máme také celý season pass (550 Kč). Pokud si ale budete chtít zahrát velké rozšíření Dawn of Ragnarök (525 Kč), tak si ho musíte pořídit zvlášť. Alespoň, že i to je momentálně zlevněné. Aby to nebylo celé jen o Ubisoftu, tak přejdeme k další sérii, která se může chlubit obrovskou zásobou DLC – The Sims. Čtvrtý díl nedávno přešel na model free-to-play, ale rozšíření si stále musíte dokupovat. Výběr je v tomhle případě obrovský. Na své si přijdou milovníci domácích mazlíčků, vlkodlaků, vysokoškolského života a hromady dalších věcí. The Sims 5 je v rané fázi vývoje. V novém simulátoru života si budeme moci více upravit bydlení Ve výběru najdete i doplňky pro několik bojovek. Nesmí chybět třeba Mortal Kombat 11, pro který si kromě samostatných bojovníků můžete pořídit celé Kombat Packy (192 Kč). Do soupisky vám s nimi přibyde třeba Mileena, Nightwolf nebo John Rambo. Balení hratelných postav čeká i hráče Dragon Ball FighterZ. FighterZ Pass (315 Kč) 8 dodatečných postav.

PlayStation Store – End of Year Deals V obchodě PlayStationu jedna velká akce okamžitě střídá další. Tentokrát tady máme slevy na závěr letošního roku, mezi kterými najdete osvědčené hry z minulých let. Můžete se tedy před vánoční sezónou ještě zásobit a dohnat resty, které vám chybí. Neměli byste minout třeba remake Resident Evil 2 (262 Kč). V něm si prožijete starý známý příběh jednoho z nejlepších survival hororů v moderním zpracování. Minulý rok nás velmi příjemně překvapila Kena: Bridge of Spirits (660 Kč). V této nádherné adventuře budete pomáhat duším dostat se na onen svět. Na prostředí hry je radost pohledět, ale v akci dokáže prověřit vaše schopnosti, pokud budete hrát na vyšší obtížnost. Na cestě vás budou doprovázet roztomilí duchové, kteří pomohou jak v boji, tak při řešení hádanek. Když se řekne městská akce, určitě se vám jako první vybaví GTA. My ale stále rádi vzpomínáme na Sleeping Dogs (117 Kč), kde v Hong Kongu prožijeme příběh s policistou na tajné misi. Městské prostředí stále vypadá dobře a v akci se také Sleeping Dogs nemají za co stydět. Kde jinde můžete svého nepřítele přetáhnout mraženou rybou? Co se teď nejvíce hraje na konzoli PlayStation 4. Kultovní Minecraft, čerstvý Elden Ring, Battlefront 2 a další Pokud byste se rádi pustili do nějakého RPG od FromSoftware a Dark Souls nebo Elden Ring vám úplně nesedí, můžete vyzkoušet Bloodborne v GOTY edici (450 Kč). I když to tak nemusí vypadat, hratelnost se od jejich ostatních her podstatně liší. Mechaniky hry vás nabádají k tomu, abyste v boji byli agresivnější a celková stylizace Yharnamu je i po letech jedinečná. Tato edice navíc rovnou obsahuje i výborné rozšíření The Old Hunters.

The Jingle Jam 2022 Games Collection Skupina streamerů z Twitch kanálu Yogcast i letos připravila svoji vánoční dobročinnou sbírku. Pro přispěvatele si připravili vcelku bohatý balíček, kde najdete více než 85 her. Minimální částka pro jejich získání je 35£, tedy nějakých 1 000 Kč. Většina z nich jsou menší záležitosti, ale kolekce obsahuje i několik velkých her. Třeba na strategii Age of Wonders: Planetfall by vám za běžného stavu tisícovka nestačila. Nechybí ani české zastoupení. Studio Amanita Design přispělo se svojí roztomilou adventurou Chuchel, ve které hlavnímu představiteli pomáháte získat jeho třešeň. Stejně jako další tvorba tohoto studia je i Chuchlův příběh založený na logických hádankách a postavách dorozumívajících se žvatláním a posunky. A pokud byste chtěli větší adventurní nášup, dostanete i Deponia: The Complete Journey, která zahrnuje první 3 díly série. I pro stratégy se tady kromě Age of Wonders najde další pěkný kousek. A Total War Saga: Troy nám odvypráví příběh Illiady ve velkolepém stylu. Během Trojské války potkáte známé osobnosti v roli hrdinů, kteří mohou značně ovlivnit dění na bojišti. Total War Saga: Troy – stejně katastrofální jako zničení Tróje | Recenze Zmínili jsme jen pár her, ale už to ospravedlňuje cenu celého balíčku. Z dalších známějších od menších studií můžeme vypíchnout třeba PlateUp!, You Suck at Parking, First Class Trouble nebo Little Inferno. Kompletní seznam her najdete na oficiální stránce.