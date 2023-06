Hry zadarmo, nebo se slevou: zlevněné předplatné PlayStation Plus a vykrádání bank v Payday 2 zdarma

Nadílku zdarma tento týden najdete i na GOGu. Čas na aktivaci hororu Amnesia: Machine for Pigs ale máte pouze do dnešních 10 hodin dopoledne , takže není nač čekat. I když se tento díl neřadí mezi ty nejlepší, stále dokáže nabídnout hutnou atmosféru. Oproti pokračování je ale komornější a nedává hráči během průchodu moc velkou volnost.

Steam – Tell Me Why zdarma

Poslední výtvory studia Dontnod, které se proslavilo hlavně díky své adventurní sérii Life is Strange, nesklidily zrovna nejlepší ohlasy. Jeden z těch nejnovějších si nyní můžete zdarma přidat do své knihovny na Steamu. Tato nabídka bude platit pro všechny tři epizody Tell Me Why až do konce června.

Prožijete si příběh sourozenců Tylera a Alyson Ronanových, kteří mezi sebou sdílejí pouto vyvolávající nadpřirozené síly. Společně se snaží odhalit vzpomínky na jejich nelehké dětství. To společně prožili v malém městě na Aljašce.

Stejně jako většina ostatních titulů Dontnodu je i Tell Me Why klasickou novodobou příběhovkou, ve které spíše sledujete filmečky a rozhodujete se v rozhovorech. Příběh se v některých částech může měnit podle toho, jaké možnosti v konverzacích zvolíte.