Hry zadarmo, nebo se slevou: zlevněný Elden Ring a 3 díly RPG klasiky Fallout zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store – January Sale Vánoce nás sice teprve čekají, ale na PlayStationu už se rozjely lednové slevy. Tentokrát není tak těžké vybrat jednu hru, která by vám v této akci neměla uniknout. Poprvé totiž výrazněji klesla cena výborného RPG Elden Ring (1 295 Kč), které si odneslo nejedno ocenění za nejlepší hru letošního roku. Nechybí ani stálice jako FIFA 23 (925 Kč). Jakožto poslední díl, který vzniká ve spolupráci organizace FIFA a EA, opět přináší ten nejlepší herní fotbal. Pro hráče na konzolích toho tolik nového není, tento ročník byl důležitý hlavně pro hráče na PC, kam konečně dorazily nové technologie, které konzolové verze využívaly už nějaký pátek. Když už padla zmínka o jedné hře roku, tak můžeme přejít k další. Hades (442 Kč) si také odnesl nejedno ocenění a není se ani čemu divit. Vývojářům ze Supergiant Games se podařilo výborně zkombinovat žánry rogue-lite a akční rubačku s vyprávěním poutavého příběhu. Snad se stejně dobře vydaří i chystané pokračování. Příští rok přijde upravený PlayStation 5 a bude mít externí mechaniku, tvrdí insider Tahle akce je opravdu obsáhlá. Najdete tady téměř vše z portfólia studia FromSoftware, remake Final Fantasy VII (900 Kč) nebo předělané Diablo II (330 Kč). Nezapomnělo se ani na Mafia: Definitive Edition (350 Kč). Zlevněné jsou také některé doplňky pro free-to-play hry, takže byste se měli poohlédnou na vlastní pěst, jestli do tohoto výčtu náhodou nespadá i váš oblíbenec.

Epic Store – Holiday Sale a Fallout, Fallout 2 a Fallout Tactics zdarma Po pomalejším rozjezdu Epic ve vánoční rozdávačce přichází s lákavějšími kousky. Tentokrát si do knihovny můžete přidat rovnou 3. Začátek legendární série Fallout vypadá úplně jinak, než jaký styl známe z aktuálních dílů. Skrz první Fallout, Fallout 2 a Fallout Tactics se můžete vrátit ke klasickým RPG, které se častokrát umisťují na vrcholcích žebříčků svého žánru. Ještě, než přejdeme k samotným slevám, tak nepřehlédněte kupón, který vám zajistí 25% slevu navíc. Stačí, aby cena vašeho nákupu přesahovala částku 299 Kč. Nemůžete ho využít na předobjednávky nebo nákupy DLC či season passů. U samotných her, které již vyšly, je ale jedno, jestli už jsou zlevněné nebo se prodávají za plnou cenu. Stačí, abyste dosáhli požadované částky. Stejně jako u ostatních her z vánočního rozdávání platí, že na aktivaci máte čas pouze do dnešních 17:00. Zanedlouho by měla dorazit i na další digitální distribuce na PC, ale zatím bojovku Sifu (588 Kč) najdete pouze na Epicu. Její autoři na žánr rogue-lite jdou zase trochu jinak. Náš hlavní hrdina, který se žene za pomstou, pokračuje i po smrti. Každé úmrtí ale znamená, že o několik let zestárne. Od toho se pak odvíjí jeho možnosti a schopnosti. Jakmile přesáhne hranici 70 let, je konec. Musíte se tedy snažit, abyste celou hru prošli jakožto co nejmladší. Recenze PC verze God of War. Bohové se neschovají ani ve Windows Zlevněné jsou také hry od PlayStation Studios. V popředí je jako obvykle God of War (790 Kč), ve kterém Kratos společně s Atreem započali svoji epickou výpravu. Letos se PC verze dočkala také kolekce Uncharted: Legacy of Thieves (920 Kč), ve které najdete čtvrtý díl spolu s Lost Legacy. A pokud chcete vyzkoušet něco klidnějšího, můžete sáhnout po roztomilé skákačce Sackboy: A Big Adventure (1 070 Kč).

Ubisoft Connect – Winter Sale Stejně jako na Epicu si i Ubisoft připravil kromě samotných slev ještě jednu akci. Pokud celková cena vašeho košíku přesáhne 19,99€, tak se slevovým kódem HOLIDAY22 se vám 10€ odečte. Samotné slevy jsou už docela klasika. Za pozornost stojí třeba kompletní edice Assassin’s Creed Valhalla (49€). Pokud chcete posledního asasína se vším všudy, tak tohle balení je právě pro vás. Poslední Far Cry můžete mít s ještě větší slevou. V tomhle případě nejsou DLC tak důležité, takže můžete klidně sáhnout po základním Far Cry 6 (20€). Pokud ale opět chcete veškerý obsah v jednom balení, tak je zlevněná i GOTY edice (48€), která kromě základní hry obsahuje i season pass a sci-fi expanzi Lost Between Worlds. Ubisoft si neuhlídal čínské Assassin's Creed. Podívejte se na ukázky z připravovaného Project Jade pro mobily Pokud vám chybí některý ze starších dílů ubisoftích sérií, tak si nyní můžete doplnit sbírku za pár stovek. Většinu dílů tady najdete od série Far Cry, Assassin’s Creed, Ghost Recon nebo Anno. Ke slovu se dostaly i jednohubky jako For Honor, Child of Light nebo Immortals: Fenyx Rising.

Xbox Store – Countdown Sale Podobně jako na PlayStationu si i v aktuální akci na Xboxu můžete konečně pořídit Elden Ring (1 260 Kč) s větší slevou. Pokud se tomuto výbornému RPG vyhýbáte kvůli obtížnosti, rozhodně to není něco, co by vás mělo odradit. V porovnání s předchozími Souls hrami je právě Elden Ring o poznání přístupnější pro nové hráče. Cyberpunk 2077 (900 Kč) od svého katastrofálního vydání ušel pořádný kus cesty. Obzvlášť pokud se chystáte hrát na jedné z aktuální generace konzolí, můžete se těšit na velmi povedené sci-fi RPG. Night City je na tom po next-gen updatu výrazně lépe a stále máte dost času na to, abyste se připravili na příchod velkého rozšíření Phantom Liberty. Pro fanoušky příběhovek můžeme doporučit The Quarry (656 Kč). Vývojáři si odskočili od své antologie The Dark Pictures a vytvořili další samostatný příběh, který se odehrává na letním táboře. Děti už jsou na cestě zpátky k rodičům a v táboře zůstávají jen instruktoři. Je tedy čas na oslavu dobře odvedené práce. Plány se ale razantně změní poté, co si parta mladých lidí uvědomí, že ve zdejších lesích nečeká jen divoká zvěř. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty se ukázalo v novém traileru. Ke Keanu Reevesovi se přidá další herecká hvězda Příznivci anime a mangy by mohla zaujmout bojovka Demon Slayer: The Hinokami Chronicle (855 Kč). Adaptace tohoto úspěšného příběhu se chopilo studio CyberConnect2, takže pokud jste hráli některé z Narutových bojovek, dobře víte, co očekávat. Opět jde o arénovou bojovku, která stojí na jednoduché hratelnosti a výborně zpracovaných efektech útoků. V příběhovém módu si projdete úvod celé této ságy.

Stále probíhá: GOG – Winter Sale Závěr roku se blíží a s ním konečně přišla i trocha sněhu. Na GOGu k oslavám zimy najdete velkou slevovou akci, která již tradičně zahrnuje starší hry i nové kousky. Na první pohled nám nejlépe v poměru cena/výkon vychází Metro Franchise Bundle (15$). Tenhle balík obsahuje kompletní sérii s Arťomem v hlavní roli. Mimo samotných her zahrnuje i příběhová DLC. Dalším výhodným balíkem je Mafia Trilogy (24$). V ní najdete všechny 3 díly v definitivní edici. U jedničky to znamená, že dostanete pouze remake a pokud budete chtít originál, musíte si ho dokoupit samostatně. Ta momentálně ve slevách na GOGu ale není. Zkompletovat si můžete i Kingdom Come: Deliverance. Royal edice (10$) obsahuje veškerý obsah, který do hry přibyl po vydání v rámci několika DLC. Kromě příběhu kováře Jindry si tak můžete zahrát i kapitolu za Terezu nebo se pokusit znovu vybudovat Přibyslavice. Nejlepší RPG hry pro PC a konzole. Na výpravu láká obrovský svět Elden Ringu a kultovní Gothic Pro fanoušky RPGček ze staré školy se přímo nabízí Divinity: Original Sin 2 v definitivní edici (18$). V tomto rozsáhlém fantasy světě dáte dohromady partu hrdinů, jejichž osud se odvíjí především od vašich rozhodnutí a úspěchů v bitvách. Tenhle příběh si navíc můžete celý projít i v kooperaci až pro 4 hráče.