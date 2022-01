Hry zadarmo, nebo se slevou: zpětná kompatibilita na Xboxu a Relicta zdarma

Epic Store – Relicta zdarma

Bylo jasné, že po vánoční nadílce zase na Epicu nějakou dobu budou v rozdávačkách spíše menší tituly. Do této kategorie spadá i Relicta, což je logická akční plošinovka, ve které se budete snažit odhalit tajemství zdejší základny Chandra.

Hlavními prvky, kterými řešíte hádanky, jsou magnetismus a gravitace. Je to to jediné, co vám pomůže přežít v hlubinách Měsíce. Hrajete za geniálního vědce, jehož úkolem je nejen odhalit, co se tady stalo, ale také musíte zachránit svoji dceru.

Logických her z pohledu první osoby stále moc není a podle hodnocení to vypadá, že na tom Relicta není vůbec špatně. Jistě by jí měli dát šanci ti z vás, kteří mají rádi hry jako Portal, The Talos Principle nebo The Witness.