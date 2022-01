Hry ze začátku tisíciletí. Zahrajte si Call of Duty, Mafii a další legendy

Half-Life 2 V dobách, kdy Valve vydávalo novinky ve vyšším tempu, než je jedna hra za dekádu, patřily jejich výtvory k tehdejší špičce. Druhý Half-Life je jedním z těch nejvýraznějších, protože ve své době dokazoval věci, které tehdy nebyly v žánru FPS stříleček obvyklé. Střílečky byly v začátcích hlavně o čisté akci. Half-Life 2 ale bez problému zvládá vyprávět dospělý příběh s Gordonem Freemanem v hlavní roli. Na Zemi došly přírodní zdroje, okupují ji mimozemšťané a populace se snižuje každým dnem. Freeman se snaží odčinit to, co sám způsobil v laboratořích Black Mesa. Half-Life 2 a jeho epizody dostanou fanouškovský remaster posvěcený Valve

Valve s Half-Lifem 2 udělalo menší revoluci v ohledu technologií. Hra běží na Source enginu, na kterém následně vznikala spousta dalších her od konkurenčních studií. Moderní grafiku doplňoval fyzikální model, který během hraní vývojáři v rámci hratelnosti využívali na každém rohu. Ikonickým se stal i arzenál zbraní v popředí s Gravity Gun. Rok vydání : 2004

: 2004 Hodnocení : 96 %

: 96 % Na čem si zahrát: PC, Xbox, Xbox 360, PS3

Halo: Combat Evolved Série Halo je bezesporu jednou z neikoničtějších značek Xboxu. Spousta hráčů mělo zato, že po nástupu klávesnice a myši už se střílečky na ničem jiném hrát nedají. Studio Bungie v roce 2001 s prvním dílem Halo ale dokázalo, že ani s ovladačem to není problém. I když to není úplně první FPS, které se o něco takového pokusilo, patří mezi ty, které tento žánr dostaly na konzole. Už tehdy byl v hlavní roli Master Chief, který se společně s Cortanou snaží zamezit tomu, aby Covenant objevil polohu Země. Spolu s tím plánují protiútok kvůli zničení lodi Autumn. Nebylo to ale jen o singleplayerové kampani. Popularitu Halo nabralo i díky kompetitivnímu multiplayeru a možnosti hrát na rozdělené obrazovce. Recenze hry Halo Infinite. Za přežití lidstva v otevřeném světě

První Halo si bez problému můžete zahrát i dnes. V roce 2005 vyšel remake pro Xbox 360, na kterém už pracovalo studio 343 Industries. K 10. výročí vyšla The Master Chief Collection, jejíž součástí je i kompletní předělávka prvního dílu a najdete ji jak na Xboxu, tak na PC. Je také součástí předplatného Game Pass. Rok vydání: 2001

2001 Hodnocení : 97 %

: 97 % Na čem si zahrát: PC, Xbox, Xbox 360, Xbox One

Devil May Cry Dnes je Devil May Cry neodmyslitelnou součástí každého žebříčku hack’n’slash akcí. Původně to s ním ale mělo být úplně jinak. Když v Capcomu vznikalo pokračování série Resident Evil, tak Devil May Cry patřilo k prvním prototypům, které měli být jejím čtvrtým dílem. Vývojáři v čele s Hideki Kamijou a Shindži Mikamim ale usoudili, že se stylem tento projekt až moc liší od předchozích Resident Evilu. Místo toho, aby ho úplně zavrhli, mu dali šanci jako začátku nové série. V průběhu série se na scéně ukázala spousta postav, ale celé to začalo s Dantem Alighierim. Boj s démony mu jde od ruky ať už třímá meč nebo dvojici pistolí. Nyní je jeho hlavním cílem lord démonů Mundus, který má na svědomí smrt členů jeho rodiny. Devil May Cry 5: Special Edition - akce s žádaným dezertem | Recenze

I dnes se bez problému dostanete ke kompletní sérii. První Devil May Cry vyšlo i na aktuální platformy v lehce vylepšené podobě. Naposledy jsme Danteho viděli v roce 2019 v pátém díle a jelikož slavil značné úspěchy, tak předpokládáme, že to nebylo poslední démonická akce. Rok vydání : 2001

: 2001 Hodnocení : 94 %

: 94 % Na čem si zahrát: PC, PS2, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch

Max Payne Studio Remedy sice vzniklo o pár let dříve, ale Max Payne byl teprve jeho druhým projektem, a to stačilo k tomu, aby se zapsalo do herní historie. Příběh o Maxovi, jehož žena a dcera byly zavražděny před třemi lety, je vyprávěný skrz sekvence v komiksovém stylu. Většinu času ale strávíte v čisté akci. Max Payne je střílečka z pohledu třetí osoby, kterých v té době nebylo mnoho. Navíc jako první přišel s novinkou v hratelnosti, což byl bullet time. Čas se kolem Maxe během jeho skoku zpomalil a hráč tak měl šanci vypořádat se i s náročnějšími situacemi. Mimo to zpomalení působilo velmi dobře a postupně se objevilo i v konkurenčních hrách, jako byl třeba český El Matador. Remedy slaví 20 let s kultovní akcí Max Payne novým videem

Naposledy jsme o Maxovi slyšeli v roce 2012, kdy pod záštitou Rockstar Games vyšel třetí díl. Sice vám vydrží jen na pár hodin, ale stále je to řádná akce. I první dva díly jsou ale i dnes bez problému hratelné. Díky své grafice zestárly stejně dobře jako první Mafia. Najdete je jak na PC, tak na konzolích. Rok vydání : 2001

: 2001 Hodnocení : 89 %

: 89 % Na čem si zahrát: PC, PS2, Xbox, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X

Mafia Ani v tomto výběru nemůže chybět česká stopa. Ve studiu Illusion Softworks na začátku tisíciletí vznikla jedna z nejlepších českých her historie. Snad nikomu z vás není cizí příběh Tommyho Angela, který se z taxikařiny dostane do mafiánské rodiny jak slepý k houslím. Příběh to není zrovna veselý, ale rozhodně utkvěl v paměti milionům hráčů. Mafia se vyznačuje tím, že ve své době dělala spoustu věcí jinak, než bylo zvykem. Žánr městských akcí byl teprve v začátcích a pokud by nevycházela ve stejné době jako GTA 3, dost možná by to byl úspěch ještě výraznější. Velké město, realistický jízdní model, výborný český dabing – to vše vytvořeno ve vlastním LS3D enginu studia. Menší detaily, jako když s přebitím zbraně přijdete o zbývající náboje v zásobníku, skoro v žádné hře neuvidíte, ale smysl dávají. Mafia: Definitive Edition - zahraj tu naši | Recenze

K originální Mafii se dostanete pouze na PC. V roce 2020 sice vyšel kompletní remake i pro konzole, který na pohled vypadá velmi dobře, ale hra prošla několika změnami, které jí hlavně ve druhé polovině neprospěli. Proto se stále raději vracíme k originálu, kde je jak atmosféra, tak vyznění příběhu pojato lépe. Rok vydání : 2002

: 2002 Hodnocení : 88 %

: 88 % Na čem si zahrát: PC, PS2, Xbox

Hitman: Blood Money Sice to není poprvé, co jsme se s agentem 47 pustili do akce, ale Blood Money je dílem, který Hitmana vystřelil mezi opěvované série stealth žánru. Postavil se tak vedle ostatních legend jako Thief nebo Splinter Cell. Blood Money vás provedlo po několika velkých lokací a už tenkrát jste měli velkou svobodu v tom, jak svoji misi splníte. V repertoáru agenta 47 ani tentokrát nechyběla ikonická struna, se kterou nic netušící oběť vyřídil během chvilky. Mohli jste ale používat vícero nástrojů, ale nejlepší možností bylo narafičit to tak, aby vše vypadalo jako nehoda. Ve své době bylo Blood Money chváleno za vybízení hráče, aby si levely prošel vícekrát a vždy může přijít s novým řešením. Hitman 3 dostane příští rok nový obsah. Zahrát si ho budete moci i ve virtuální realitě

Blood Money sice ve srovnání s novou trilogií Hitmana už vypadá zastarale, ale je stále bez problému hratelné. V roce 2019 se dostalo i na konzole PlayStation 4 a Xbox One, kde vyšlo v rámci HD kolekce spolu s Absolution. Rok vydání : 2006

: 2006 Hodnocení : 82 %

: 82 % Na čem si zahrát: PC, Xbox, Xbox 360, PS2, PS4, Xbox One

Call of Duty Ještě dlouho před tím, než se reputace Activisionu začala řítit strmě ke dnu, vznikla pod jeho záštitou ve studiu Infinity Ward jedna z nejpopulárnějších FPS sérií herní historie. Zatímco dnes se vsází většinou na moderní válečné konflikty, tentokrát se hojně využívalo prostředí druhé světové války a jinak na tom není ani první Call of Duty. V základu hra nabízí trojici singleplayerových kampaní. Můžete si zahrát za Američany, Brity nebo Sověty. Je to docela rozdíl oproti dnešním dílům, kdy na výběr v podstatě nemáte, průchod kampaní vám zabere 5 hodin a z toho podstatnou část jen koukáte na naskriptované scény. Už tehdy nechyběl také multiplayer, který se na kompetitivní scéně pořádně rozjel ale až s druhým dílem. Do Warzone míří tematický balíček s příchutí anime Attack on Titan

V následujícím roce po vydání dostalo první Call of Duty datadisk United Offensive. Ten má na svědomí studio Gray Matter Interactive. Do hry tak přibyl nejen nový obsah pro jednoho hráče, ale také multiplayerové mapy, které byly oproti těm původním podstatně větší. Activision se od té doby k prvnímu dílu vrátil pouze v roce 2009, kdy na PS3 a Xbox 360 vyšel port v rámci dražších edicí Modern Warfare 2. Rok vydání : 2003

: 2003 Hodnocení: 91 %

91 % Na čem si zahrát: PC

Far Cry Studio Crytek je spojované převážně s jejich FPS sérií Crysis. Ještě před tím se ale podepsali pod prvním dílem Far Cry, které si hráči dnes spojují hlavně s Ubisoftem. I tehdy v jeho vydání hrál roli, ale pouze jako vydavatel. V roli Jacka Carvera jste se vydali na tajemné souostroví, kde jakožto bývalý člen speciálních jednotek pátráte po zmizelém novináři. V pestrém prostředí pokrytém deštným pralesem už tehdy vaši nepřátelé nebyli úplně hloupí. Když vás některý spatřil, tak se mohlo stát, že si zavolá o pomoc a nezačne po vás bezmyšlenkovitě střílet. Díky větší rozloze herních map jste mohli taktizovat a zvolit tak vlastní cestu, jak přistoupíte ke střetům s nepřáteli. Podívejte se do zákulisí vývoje akce Far Cry 6 v nejnovějším dokumentu

I když se velkou část hry drželi autoři vesměs realistického zpracování, ke konci si neodpustili implementaci sci-fi prvků. Carver se tak kromě klasických vojáků musí vypořádat i s mutanty. Dnes se k prvnímu Far Cry dostanete jednoduše jen na PC. Dokonce vyšlo i s českým a slovenským dabingem, ale ty byste v dnešních digitálních verzích hledali marně. Rok vydání : 2004

: 2004 Hodnocení : 89 %

: 89 % Na čem si zahrát: PC, PS3, Xbox 360

Vampire the Masquerade: Bloodlines Upíři jsou v herním světě i po tolika letech málo využívaným tématem. Naposledy se o něco většího pokusilo studio Dontnod s Vampyrem. Z pomyslného upírského trůnu se mu ale Bloodlines sesadit nepodařilo. V době svého vydání kolem něj nebyl takový rozruch, ale postupem času se začalo považovat za jedno z nejlepších RPG. Na rozdíl od VtM: Redemption se Bloodlines hraje z pohledu první osoby. Odehrává se v 21. století v Los Angeles. Čerstvě jste proměněni v upíra, a tak se spolu s hlavní postavou seznamujete s podsvětím univerza World of Darkness. Musíte pochopit, jak funguje princip maškarády. Příběh byl tou nejchválenější částí hry. Dobrotu jí ale na druhou stranu nedělal technický stav, kvůli kterému bylo Bloodlines v recenzích častokrát označované jako nedokončená hra. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 byl téměř zrušen, prozradil vydavatel

Dnes ale není problém se k ní vrátit. Graficky sice už zestárla, ale i po téměř dvou dekádách jen těžko mezi hrami najdete lepší upírský příběh. Komunita navíc pro Bloodlines vytvořila několik patchů, které opravují chyby z původní verze a neměl by být problém rozběhnout ho i na moderních operačních systémech. Rok vydání: 2004

2004 Hodnocení : 85 %

: 85 % Na čem si zahrát: PC

Splinter Cell Zatímco Hitman se na svých misích spoléhá na starou dobrou strunu, Sam Fisher se nebojí vzít si do akce to nejmodernější vybavení. Když mluvíme o akci, tak máme na mysli pomalou a tichou akci. O tom totiž celá série Splinter Cell je. Ve svých začátcích byl kromě výborné grafiky a nasvícení chválen také za schopnost navodit pocit napětí podobně, jako se to dařilo Resident Evilu. V rámci hratelnosti si tvůrci pohrávají se světlem a stíny. Přímo vás vybízí k tomu, abyste se plížili v temných zákoutích a až se naskytne vhodná příležitost, můžete nepřítele tiše a nezištně zneškodnit. Ikonické noční vidění Sama Fishera hrálo důležitou roli už od začátku série. V přímém střetu s nepřátelskou přesilou by moc dlouho nevydržel, takže jste ani neměli moc na výběr. Ubisoft oficiálně oznámil práce na remaku původní špionážní akce Splinter Cell

První Splinter Cell byl původně exkluzivitou pro Xbox. Na další platformy jako PC nebo PS2 se dostal až o rok později. Z dnešních platforem si ho bez problémů zahrajete jen na PC. Už je to pár let, co se na našich obrazovkách Sam Fisher ukázal a dle slov Ubisoftu to nebylo naposledy. Vzhledem k novým strategiím tohoto francouzského giganta se ale docela bojíme, co z nového Splinter Cellu nakonec bude. Rádi se ale necháme překvapit. Rok vydání: 2002

Hodnocení: 91 %

Na čem si zahrát: PC, PS2, GameCube, Xbox

Grand Theft Auto: Vice City Podobně jako se id Software podařilo světu ukázat, jak má vypadat pořádná střílečka, Rockstar tomhle zvládl v žánru městských akcí. Boom okolo GTA sice začal už se třetím dílem, ale pro nás je příběh z Vice City na žebříčku ještě o něco výš. Snad v žádné jiné hře nenajdete podobnou atmosféru jako tady. A to ani po 20 letech od vydání. Do prosluněného Vice City se vydáte společně s Tommym Vercettim a postupně si podmaníte celé zdejší mafiánské podsvětí. Příběh je to chytlavý, plný unikátních postav. Inspirace Scarface se tady nezapře. Celkový nádech pak bezchybně doplňuje výborně zvolená hudba z rádií. Recenze GTA: The Trilogy - Definitive Edition. Remaster, co si za rámeček nedáte

Pověst mu docela nedávno pošramotilo vydání definitivní GTA Trilogy. Vice City sice i v základu mělo své chyby, ale remaster místo jejich opravení jen přidal další navíc. A to ani nezmiňujeme úpravu grafiky, která působí úplně jiným dojmem než v originálu. Rockstar ale naštěstí od svého původního rozhodnutí ohledně stažení starších verzí odstoupil, a tak se k Vice City můžete na PC dostat i v jeho originální podobě. Rok vydání : 2002

: 2002 Hodnocení : 94 %

: 94 % Na čem si zahrát: PC, PS2, Xbox, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch

Animal Crossing Ještě před Animal Crossingem tady byly hry, ve kterých nešlo o akci ani souboje, ale o to, aby si hráč v klidu odpočinul. Harvest Moon je toho dobrým příkladem. Animal Crossing už od počátku své série slavil úspěch a je uváděn jako jeden z příkladů, které pomohly rozjet žánr casual her. Ani dnes není úplně zvykem, aby hry běžně braly v potaz reálný čas. Animal Crossing na tomto prvku ale stavěl od začátku. Už tehdy jste mohli slavit Halloween, Vánoce nebo díkůvzdání. Máte na starosti své městečko, kde s vámi může bydlet až 15 dalších postaviček. Mimo jiné aktivity jste v prvním Animal Crossingu také mohli sbírat hry pro NES a skrz emulaci si je rovnou i zahrát. Animal Crossing: New Horizons - dovolená snů | Recenze

Původní verze hry vyšla v roce 2001 pro Nintendo 64 pouze v Japonsku. Nedlouho potom se Animal Crossing dostal i na GameCube. V Evropě si na něj hráči ale museli počkat až do roku 2004. Dnes už se k prvnímu dílu bez starých konzolí nedostanete, ale rozhodně doporučujeme nejnovější díl série New Horizons, který po nepovedené mobilní odnoži Pocket Camp zase sklízí pozitivní ohlasy. Rok vydání: 2001

2001 Hodnocení : 87 %

: 87 % Na čem si zahrát: Nintendo 64, GameCube

Ratchet & Clank V dobách, kdy sláva Crashe Bandicoota pomalu upadala, se na scénu přiřítila jiná akční skákačka. Tentokrát v hlavní roli byla rovnou dvojice hrdinů. Lombax Ratchet a robot Clank se v první díle série od Insomniac Games snaží zastavit Dreka, který ničí obydlené planety a využívá je k tvorbě nových domovů pro svoji rasu. Kromě čistě skákacích sekvencí je v Ratchetovi & Clankovi častá akce. Do rukou se vám dostane několik různých zbraní, které využijete jak proti nepřátelům, tak během řešení hádanek. Mimo to narazíte i na minihry jako hackování nebo závody. První díl byl chválený nejen za výbornou hratelnost, ale také za grafiku, díky které si vysloužil i několik ocenění jakožto nejlépe vypadající hra pro PlayStation 2. Ratchet & Clank: Rift Apart - začátek nové generace se vším všudy | Recenze

Bez starších PlayStationů si původního Racheta & Clanka nezahrajete, ale v roce 2016 Insomniac Games vydali stejnojmenný titul jakožto reimaginaci celé série a začali zase od začátku. Roku 2021 nám pak s dílem A Rift Apart ukázali, čeho je schopná nová generace konzolí a určitě to nebylo naposledy, co jsme o této dvojici hrdinů slyšeli. Rok vydání : 2002

: 2002 Hodnocení : 88 %

: 88 % Na čem si zahrát: PS2, PS3, PS Vita

Battlefield 1942 Rok předtím, než vyšlo první Call of Duty, vznikl jeho dlouholetý rival. Tehdy byla hlavním sokem Battlefieldu série Medal of Honor. Jeho první díl nás zase jednou zavedl do období druhé světové války. I když byl součástí hry i singleplayer, tak bylo jasné, že hra pro více hráčů byla pro vývojáře tím důležitějším. Na rozdíl od konkurence jste se po rozsáhlých mapách mohli pohybovat i ve vojenských vozidlech. Battlefield 1942 oproti tehdejším střílečkám také v multiplayeru více tlačil na to, aby hráči spolupracovali. Hlavním herním módem tady byl Conquest, ve kterém šlo o zabírání a následné udržení určitých bodů na mapě. Navíc bylo na výběr několik herních tříd, takže se muselo taktizovat i v ohledu toho, aby byl tým rozmanitý a dokázal se vypořádat s každou situací. S jednotkou scoutů se s tankem přeci jen nevypořádává nejlépe. EA restrukturalizuje. O Battlefield se nově postará Vince Zampella z Respawnu

Po vydání pro Battlefield 1942 vyšla dvě rozšíření. The Road to Roam přidalo do hry italská bojiště a možnost zahrát si za francouzské a italské vojáky. Secret Weapons of WWII pak dostálo svému názvu, takže obsahuje experimentální zbraně a spolu s tím přibyly i nové frakce pro německou a britskou armádu. Rok vydání: 2002

2002 Hodnocení: 89 %

89 % Na čem si zahrát: PC