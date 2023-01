Nejlepší zombie hry. Nechybí Resident Evil, Dying Light ani legendární Left 4 Dead 2

V době, kdy Valve vydávalo hry častěji než jednou za dekádu, vzniklo mimo jiné i Left 4 Dead 2. Tahle legenda žije do dnešních dní díky výborné hratelnosti, podpoře komunity i samotným základům, které položilo Valve. Společně v partě 4 hráčů se pustíte do jedné z 5 příběhových kampaní. Hlavní je samozřejmě přežít a probít se skrz hordy nemrtvých až do cíle.

V DayZ neexistují žádné záchytné body. Pokud zemřete, musíte se do shánění výbavy pustit úplně od začátku. Se získáním základních věcí vám pomůže crafting, skrz který si můžete vyrábět užitečné předměty i z bezcenného haraburdí. To vše se odehrává na velké mapě o rozloze přes 230 km², jejíž tématika se odvíjí od post-sovětské doby.

DayZ stálo na začátku velkého boomu her o přežití na začátku minulé dekády. Původně vzniklo jako modifikace pro Armu 2. Později přešel vývoj samostatného projektu pod vedením Deana Halla do studia Bohemia Interactive. V postapokalyptickém otevřeném světě se zombíky a dalšími hráči musíte přežívat s tím, co se vám zrovna dostane pod ruku.

Kompletní remake druhého dílu série Resident Evil předvedl, jak se mají dělat předělávky starších her. Společně s Leaonem Kennedym a Claire Redfield se opět vydáváme do Raccoon City, jejíž obyvatelé se začali transformovat do zombíků. Jejich hlavním úkolem je přežití a eventuálně také odhalení dalších informací ohledně záhadné nákazy.

The Last of Us Part I

I když původní verze The Last of Us ani náhodou nepatří mezi zastaralé hry, tak na PlayStation 5 vznikl remake, který hru vylepšuje hlavně graficky. Svojí kvalitou se rovná pokračování z roku 2020. Pár novinek se najde i v rámci hratelnosti, ale zbytek hry je stejný, jak ho známe. Pro nováčky, kteří dřívější verze nehráli, je to ale nejlepší způsob, jak se dostat k jedné z nejlepších her předminulé generace konzolí.

Po světě se začíná šířit nákaza způsobená houbou cordyseps. V Last of Us si projdeme několik částí Ameriky pár let po jejím začátku. Města jsou zdevastovaná, lidé žijí v omezených oblastech nebo v malých uprchlických skupinách. Hlavní hrdina Joel ale najde společně s dívkou Ellie naději na nalezení léku proti nákaze, a tak začíná jejich výprava za hledáním skupiny Fireflies. Cestou se musí vypořádat s řadou nástrah. Nakažení toho vydrží více, než by se na první pohled mohlo zdát, takže je lepší mít připravenou taktiku, než se do konfliktu vrhnout po hlavě. Navíc musíte dávat pozor i na ostatní přeživší. Nikdy nemůžete vědět, komu se dá věřit.

Hodnocení recenzentů: 88 % (z 114 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 62 % (z 1 565 hodnocení)