Humble Bundle zase mění předplatné. Za 250 Kč měsíčně získáte až deset her pro PC

Humble Bundle, oblíbený obchod s PC hrami, po letech opět mění systém předplatného. Od února bude nabízet jediný tarif Humble Choice v ceně 10 eur měsíčně (250 Kč) nebo 109 eur ročně (2700 Kč). Za to hráči každé první úterý v měsíci získají až 10 titulů, které si budou moci nechat napořád. Obchod jim nadělí klíče, nejčastěji pro Steam, ale občas i Epic Games Store, EA Play, Ubisoft Connect atd.

Součástí předplatného je také progresivní 10–20% sleva na nákup jiných her (i těch již zlevněných). Velikost slevy se mění s délkou předplatného, první dva měsíce činí 10 %, pak se postupně zvedá na 15, 17 a 20 % (ta je dostupná po 12 měsících).

Každý předplatitel také získá přístup k trezoru Vault (doposud se jmenoval Trove) s více než 70 hrami bez DRM, které lze kdykoliv stáhnout a ponechat si je napořád. Jsou tam spíš starší hry nebo menší indie hříčky.

Novinkou pak bude přístup k průběžně rostoucímu katalogu nazvaném Collection, kde budou k dispozici hry tak dlouho, dokud jste předplatiteli. Prozatím jde o tituly přímo z produkce Humble Games, od února tam budou hry Forager, Wizard of Legend, Dodgeball Academia, Unsighted, Void Bastards.

Hry dostupné v Collections se budou stahovat skrz novou aplikaci Humble pro Windows, která bude hlídat, že máte předplatné. Pomocí aplikace půjde stáhnout i věci z Vaultu, ty ale budou hratelné i po skončení nebo přerušení předplatného.

Lidumily zase potěší, že 5 % částky z předplatného Humble pošle na dobročinné účely.

Co se mění?

Až na Collection a aplikaci si už výhody předplatného mohli hráči užívat několik let. Nabídka nazvaná Humble Monthly odstartovala v listopadu 2015, stále 12 dolarů měsíčně s tím, že hráči kupovali zajíce v pytli. Platili dopředu na balík her, který byl tajný.

Nabídka Humble Choice v lednu 2022

Z Humble Monthly se na konci roku 2019 stal Humble Choice. K jednomu tarifu, který stávajícím uživatelům zůstal pod označením Classic a který už nebylo možné nově objednávat, přibyly tři další: Lite, Basic a Premium v cenách 5, 15 a 20 dolarů měsíčně.

Lite zpřístupňoval jen trezor Trove a uživatelé získali 10% slevu na nákup her. U Basicu si mohli navíc každý měsíc ponechat tři z deseti nabízených nových her. V Premium bylo devět z deseti her a 20% sleva. Jen nejvěrnější se starým tarifem Classic mohli nadále platit pouze 12 dolarů, ale získali za to všech deset her i 20% slevu. Změnou, kterou přinesl Choice, bylo i to, že hráči už dopředu věděli, které hry získají.

Kupříkladu v lednové nabídce byly například Mafia: Definitive Edition nebo výborná realtime strategie Iron Harvest. Loni pak Humble nadělil třeba Metro Exodus, Civilization VI, Yakuza 3, Dirt 5, F1 2020, Control nebo Elex. Prakticky každý měsíc je k dispozici jedna AAA hra a k tomu několik menších kvalitních titulů různých žánrů. Kdo na počítači hraje hodně a rád zkouší nové věci, s Humble Choice neprohloupí. Vybrané hry mu navíc na rozdíl od PC Game Passu zůstanou napořád.

V oficiální nápovědě jsou informace, co bude se stávajícími předplatiteli. Ve zkratce – uživatelé Classicu nemusí nic řešit. Těm s Basicem nebo Premiem se předplatné zlevní a budou získávat každý měsíc všechny hry. Kdo má Lite, tomu předplatné skončí, a bude muset platit jednotný Choice za 10 eur měsíčně.