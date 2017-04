HyperX Alloy FPS: Poctivá mechanika pro náročné hráče (recenze)

HyperX Alloy FPS rozhodně nepatří mezi levné periferie - dáte za ni 3 200 korun. Na stůl si ji tak pořídí nároční hráči primárně FPS. Tomuto směřování ostatně napovídá také název. V tomto žánru najdou největší uplatnění právě snímače Cherry Blue s velmi výrazným click-pointem, tedy okamžikem, kdy dojde k sepnutí.

Na předchozí fotografii je jasné, že u klávesnice se rozhodně neplýtvá materiálem. Základna má nezbytné rozměry a nikde nic nepřečnívá. I proto se hodí pro cesty na LAN party a turnaje, k čemuž výrobce dodává i ochranný vak. Klávesnici do něj lze uložit a nebát se o tlačítka, která by mohla při uložení do batohu nepříjemně trpět.

Klávesnice se připojuje pomocí kabelu s konektorem miniUSB, na jehož druhé straně najdeme dvojici tradičních konektorů USB. Klávesnice totiž nabízí také konektor pro přímé nabíjení telefonu, tudíž je třeba napájet dvojicí USB.

HyperX Alloy FPS na první pohled zaujme především strohým vzhledem, který se u herních periferií často nevidí. Základna je navíc z poctivého kovu, takže klávesnice není úplně lehká. Na druhou stranu jí to přídá maximální pevnost a odolnost.

Jasnou dominantou klávesnice jsou samotná tlačítka, která výrazně vystupují nad samotné tělo. Rovněž okraje kolem tlačítek jsou minimální a zároveň zde nenajdeme žádnou podpěru pod zápěstí. S rozložením naštěstí výrobce nijak neexperimentoval. Najdeme zde kompletní šestici Insert, Home, Page Up/Down, Delete i End stejně jako Print Screen, Scroll Lock a Pause.

Kolem kurzorových šipek je dostatek prostoru, zároveň ale nejsou zásadně daleko od zbytku kláves či numerického bloku. Podle potisku je také jasná druhotná funkce - ovládání podsvícení. Do stran se přepínají režimy, nahoru a dolu se potom reguluje jas. O podsvícení se rozepíšeme dále.

Ani numerický blok ničím nepřekvapí. Netradiční je však trojice stavových LED diod. Vedle běžné signalizace aktivního Caps Locku a Num Locku zde najdeme i diodu tzv. Game Mode. Pokud jej zapnete stisknutím kombinace Fn+F12, deaktivuje se klávesa Win tak, aby nemohlo dojít k nechtěné minimalizaci hry. To se rozhodně hodí.

Kromě Game Modu lze funkčními klávesami regulovat jak hlasitost, tak ovládat mediální programy pokud tyto klávesy podporují.

Výšku klávesnice lze nastavit pomocí běžných výklopných nožiček. I bez nich má však klávesnice poměrně výrazný sklon. Výrobce vybavil nožičky gumou tak, aby klávesnice pevně držela na stole. To je malé, ale výrazné plus - mnoho výrobců na to zapomíná a gumové plošky nalepí jen na samotnou klávesnice.

A teď už se dostáváme k samotným mechanickým snímačům. Tady najdeme Cherry Blue, ale dostupné jsou také verze s Cherry Red (bez click-pointu) a Cherry Brown (lineárnější s méně výrazným click-pointem). Modrá verze je zároveň nejtužší a poměrně hlučná. Kolegové v práci, spolubydlící či partnerka vás nebudou mít rádi.

Zdvih je u Cherry Blue rovněž největší - než klávesa sepne, je třeba ji stisknout o 2,2 mm. Společně s poměrně výrazným odporem to může být při přechodu z membránové klávesnice problém, ale zvyknutí si netrvá nijak dlouho.

Výrobce do krabice přidal také osmero tlačítek nejpoužívanějších tlačítek ve hrách. Ta lze vyměnit za červenou verzi. Čtveřice WASD je potom vybavena příjemnou texturou, která zpříjemní hmatovou orientaci na klávesnici.

Tlačítka lze ze snímačů sejmout při troše šikovnosti pouze prsty, příliš pohodlné to však není. Výrobce na to proto pamatoval a přidal do balení plastový nástroj, kterým lze tlačítko sejmout velmi jednoduše. Stačí nasunout na klávesu, zaseknout o spodní hranu a zatáhnout.

Snímače Cherry Blue se hodí především pro hraní. Pokud chcete univerzálnější klávesnici, na níž se bude velmi pohodlně psát a zároveň si s ní kvalitně zahrajete, sáhněte po verzi s Cherry Brown. A pokud psaní před hraním převažuje, pak se budou hodit snímače Cherry Red.

Každá klávesa má vlastní LED diodu a tak je podsvícení perfektně rovnoměrné. Může být statické ve třech stupních, ale lze zvolit i další režimy. Nechybí podsvícení důležitých kláves (WASD), pulzování, vlna, exploze nebo podsvícení stisknutého tlačítka. V posledním režimu lze podsvítit libovolná tlačítka.

Podsvícení je jednou z vlastností, kde je vyšší cena jasně patrná - jen u dražších modelů najdete podsvícenou každou klávesu zvlášť a ani to nebývá samozřejmostí.

Na HyperX Alloy FPS oceňujeme především perfektní zpracování, samotná funkčnost potom bude záviset na zvolených spínačích. Líbí se nám také dobíjecí konektor pro telefon a skvělé podsvícení. Naopak zamrzí absence jakéhokoliv dodávaného softwaru. I volba vlastního podsvícení probíhá čistě na klávesnici.