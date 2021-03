HyperX Alloy Origins 60: skvělé cvakání v malém těle | Recenze

Co baví Kvalitní konstrukce

Precizní spínače

Krásné RPG podsvícení

Miniaturní design Co vadí Hlasité klávesy

Používání chce cvik 8 /10 Hodnocení

Mini klávesnice poslední dobou zažívají solidní boom. Pokud patříte mezi hráče, kteří hrají na notebooku, případně často na cestách a neujíždí na komplikovaných titulech z žánru MMO či strategií, mini klávesnice je pro vás to pravé ořechové. A konečně je z čeho vybírat.

HyperX x Ducky One 2 Mini: malá stylovka s potenciálem | Recenze

HyperX rozhodně není na tomto poli nováčkem. Ve spolupráci s firmou Ducky už vydal jednu podobnou klávesnici, One2 Mini, kterou jsem recenzovali v uplynulém roce. Alloy Origins 60 je však první vlaštovkou výrobce samotného a rozhodně musíme říct, že zatraceně povedenou. Samozřejmě, jako každý niche produkt má i tato svá úskalí.

Solidní v každém ohledu

Ačkoliv starší mini klávesnice One2 Mini sedí ve stejné kategorii, rozdíl dokážete zmerčit na první pohled. Alloy Origins 60 totiž láká na celohliníkové tělo, konstrukce je výborná, pevná a odolná. Klávesnice prostě působí velmi kvalitně, nikde nic nepřekáží ani nečouhá, každý milimetr je využit na maximum. Po stranách kolem kláves samotných najdete jen malý prostor, dole pak nechybí nožičky pro možnost nastavit si výšku do několika pozic.



Design je krásně minimalistický a strohý, přesto stylový.

Jak již napovídá kategorie klávesnice, přicházíte o 40% všech kláves velkých klávesnic. To co zbývá je pak nasoukáno do opravdu malého těla, takže to chce trochu cvik na ovládání a pohodlné kmitání prsty po klávesách, které jsou o něco blíže u sebe. Klávesy jsou vyrobeny z pevného černého plastu a jsou velmi příjemné na dotek. Příjemným plusem, stejně jako v případě Ducky kolegy, je možnost vyměnit některé klávesy za o ty stylovější. Především mezerník a jeho barvitý průhledný styl se opravdu povedl.

K minimalistickému designu patří už jen zadní USB-C port. V balení je také kabel, který je odnímatelný, což potěší především na cestách. Klávesnice je díky tomu neuvěřitelně mobilní a skladná. Další důležitý bod k dobru.

Hlasité cvakání

HyperX v tomto případě vyrukoval samozřejmě s vlastními spínači Red s aktivační silou 45g. Spínače jsou skvělé, velmi přesné, jemné a citlivé. Psát na klávesnici je z hlediska pohodlní opravdu radostí, bohužel tento dojem trochu kazí samotná mini konstrukce. Klávesy jsou tak blíže u sebe a chce to trochu cvik si na to zvyknout. Osobně jsem dělal podstatně více překliků než v případě mé tradiční velké klávesnice, Origins 60 se tak hodí spíše na hraní než psaní.



RGB podsvícení je tu provedeno opravdu na jedničku.

Jediným opravdovým nedostatkem spínačů je pro mě jejich hlasitost. Red spínače většinou nejsou tak hlasité, proto mě mohutné cvakání překvapilo. Osobně mám raději tišší klávesnice membránového stylu, ale jde čistě o preferenci uživatele. Někdo si na hlasitém cvakání přímo zakládá, při rozhodování o koupi je to ale rozhodně jeden z faktorů, nad kterým je třeba se zamyslet.

Technické parametry Rozhraní : USB-C

: USB-C Typ spínače: mechanické spínače HyperX Red

mechanické spínače HyperX Red Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : n-key

: n-key Hmotnost : 781 gramů

: 781 gramů Speciální vybavení : 60% velikost, odnímatelný USB kabel

: 60% velikost, odnímatelný USB kabel Cena: 2 990 Kč

Jedním z nejpříjemnějších prvků klávesnice je pak RGB podsvícení. Rozhodně nestačí jen plácnout diody pod klávesy a doufat, že to bude vypadat dobře a HyperX si je toho vědom. Podsvícení u recenzovaného produktu je perfektně vyvážené, zbytečně nepřehnané a spíše velmi citlivé a soustředěné pod klávesy samotné. Díky tomu je dobře viditelné a především se zapnutým efektem vlny jsem na klávesnici musel neustále koukat. Za RGB podsvícení má u mě výrobce velký palec nahoru.

Klávesy na zvyk

Dostáváme se k jádru pudla, a tedy 60% velikosti klávesnice. Jak už asi tušíte z našich dřívějších recenzí podobných výrobků, chybí tu velká část kláves včetně numerického bloku, šipek a dalších důležitých systémových tlačítek, na které jsou všichni zvyklí. Hned zkraje musím přiznat, že z hlediska pracovního nasazení je klávesnice použivatelná jen velmi minimálně a je vidět, že se soustředí hlavně na hráče. Osobně mám již zažité postupy pohodlného pohybu v administraci, práci se systémem a dalšími editory a s Origins 60 jsem vyloženě trpěl. Musíte si totiž zvyknout na úplně jiný způsob ovládání a zkratek a chvíli trvá, než se vám to dostane do krve.



Potěší odnímatelný USB kabel i minimální okraje kolem kláves.

Naštěstí nechybí možnost si vše nastavit podle sebe v přiloženém softwaru Ngenuity. Nastavit si lze absolutně každou klávesu, a to rovnou na dvě samostatné funkce, mezi kterými přepínáte klávesou Fn v pravé dolní části klávesnice. Pokud si dáte tu práci si vše nastavit dle sebe, intuitivní práce s klávesnicí se rozhodně zlepší, stále to ale nelze porovnat s plnohodnotnou klávesnicí. A o to jde. Mini klávesnice prostě nabízí mobilitu a uhlazenost na úkor funkčnosti.

Pokud si dáte tu práci si vše nastavit dle sebe, intuitivní práce s klávesnicí se rozhodně zlepší

Také u her záleží hodně na žánrech, které preferujete a je třeba na to brát ohled. Mini klávesnice se nejlépe hodí na akční střílečky, adventury či sporty, které využijí minimum tlačítek a máte ruce většinou na jednom místě. Hraní Call of Duty: Modern Warfare, DOOM či Insurgency Sandstorm bylo pohodlné a rychlé. Hravě jsem zvládl i Valheim, problém nebudete mít víceméně s jakoukoliv hrou, vyžadující malý počet kláves.

Stačí ale zabrousit do žánru MMO, Online RPG či strategií a rázem máte problém. Nejdůležitější otázkou, kterou si musíte položit tedy je, na co přesně budete klávesnici používat. Ano, je malá, mobilní a pevná, ale co naplat, když budete při každodenní práci skřípat zuby?