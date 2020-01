HyperX Alloy Origins Core: robustní hliník na hraní i psaní | Recenze

Co baví Hliníková konstrukce

Kvalitní spínače

Bohatá customizace Co vadí Méně kvalitní klávesy 8 /10 Hodnocení

Je tu nový rok a výrobci herního příslušenství začínají pomalu zbrojit do útoku se svými žhavými novinkami. První vlaštovkou konce uplynulého roku a začátku toho současného je zbrusu nová herní klávesnice od firmy HyperX, kterou po dlouhé době dostali fanoušci také v podsvícené TKL verzi (bez numerické části). Je opravdu tak dobrá, jak tvůrci slibují? Posvítili jsme si na Alloy Origins Core.

Žádné dlouhé placky

Hráči už dlouho prahnou po podsvícené RGB klávesnici v useknuté verzi a HyperX se konečně rozhodl nás potěšit. Osobně to vítám s povděkem, jelikož tato menší verze zabírá na stole mnohem méně místa, je kompaktní a pokud se obejdete bez numerické části jako já, a přesto chcete upravitelné RGB podsvícení, právě jste našli jehlu v kupce sena.



Design je velmi minimalistický a stylový, bez zbytečností.

Pojďme si ale říct něco o konstrukci samotné, protože právě zde upoutá novinka pozornost jako první. Celé tělo je vyrobeno z leteckého hliníku a působí neuvěřitelně prémiově. Nikde nic nevrže, konstrukce je robustní a dostatečně těžká, takže poznáte kvalitu už jen držením v ruce. Osobně se mi líbí i minimalistický vzhled, tělo vystupuje za hranice kláves jen minimálně a klávesnice se tak zdá velmi kompaktní. Žádné multimediální ovládací prvky, žádné displeje ani další serepetičky. Vše je podřízeno praktickému využití a dodatečné funkce se ovládají skrze horní řadu kláves, jak je tomu u většiny klávesnic.

Na zadní straně najdete čtyři opěrné body potažené protiskluzovým materiálem, dva z nich jsou pak upravitelné do tří poloh jako nožičky, takže si klávesnici nadzvednete podle představ. Jednu výtku bych však směřoval k plastovým klávesám samotným. Ty totiž ve srovnání s tělem působí až překvapivě levně, delší klávesy se dají velmi jednoduše ohýbat, což rozhodně nekoresponduje se zbytkem konstrukce. Naštěstí samotný HyperX nabízí k zakoupení i externí, mnohem kvalitnější klávesy. Vzhledem ke kvalitě materiálů je ale překvapivé, že se výrobce nerozhodl přihodit pár stovek k výsledné ceně a udělat klávesnici takřka bez výhrad. Na druhou stranu uvádí výrobce výdrž až 80 milionů stisků, takže rozhodně nejde o nekvalitní kousek.



RGB podsvícení je intenzivní a vynikne i během jasného dne.

Klávesnici pak připojíte k počítači prostřednictvím opleteného USB-C kabelu, který se připojuje z pravé strany a je odepínací. Osobně preferuji kabel z levé strany, kde se mi zbytečně nemíchá s kabelem myši, ale to už je můj zvyk a preference. Celkově nemám k designu a konstrukci žádnou větší výtku a HyperX odvedl solidní kus práce.

Rudá kvalita

Alloy Origins Core je především herní klávesnice a z tohoto hlediska se nemá za co stydět. HyperX tentokrát využil své mechanické spínače série Red a povedlo se mu skvěle vybalancovat citlivost a stisk. Díky tomu jsou klávesy dostatečně "měkké" pro pohodlné psaní dlouhých textů, aniž by vás zdržovaly a přitom nechybí preciznost odskoku pro hraní akčních her. Jakožto redaktor to vidím jako obzvlášť přínosné, nemusel jsem si po dlouhé době s novinkou od Steelseries zvykat na jiné klávesy a přeskakování z hraní do psaní a zpět se stalo hračkou.



Klávesnice je nastavitelná do tří různých poloh díky upravitelným nožičkám.

Pod rukama mi poslední dobou prošla spousta herních klávesnic, které nabízely velmi kvalitní spínače a mnoho dodatečných funkcí, obzvlášť Apex Pro nám v redakci drží pomyslnou příčku nejlepší herní klávesnice. HyperX ale dokázal perfektně vybalancovat své spínače jak pro hráče, tak pro pisálky, což není vůbec jednoduché. Většinou se totiž klávesnice specializuje na jednu z těchto oblastí, takže patří výrobci naše tiché uznání.

Technické parametry Rozhraní : USB-C

: USB-C Typ spínače: mechanické HyperX Red

mechanické HyperX Red Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : N-key

: N-key Hmotnost : 900 gramů

: 900 gramů Speciální vybavení : nastavitelné nožičky (3 polohy)

: nastavitelné nožičky (3 polohy) Cena: 2 790 Kč (TKL verze)

Origins Core mám navíc interní paměť pro trojici profilů, které si hráč může upravit dle libosti a stiskem pár kláves okamžitě přepínat. Do těchto profilů si můžete uložit vše, od jednotlivého nastavení citlivosti až po úpravu podsvícení a funkci jednotlivých kláves. Díky tomu tak můžete mít aktivní profil pro psaní a práci na počítači,druhý na hraní rychlých FPS her online a nakonec třeba odpočinkové hraní. Pak stačí ťuknout do pár kláves a nemusíte se vydávat ani do přiloženého softwaru Ngenuity. Ale přitom byste měli, a povím vám proč.

Ngeniálně nastavitelné

Když už jsme se zmínili o nastavitelných profilech, nesmíme zapomenout ani na RGB podsvícení a jeho bohaté možnosti úprav v softwaru. Na všechny tři profily si totiž můžete nastavit vlastní kombinaci podsvícení, a to na každé tlačítko zvlášť. V UI si jednoduše vyberete počet tlačítek, barvu jejich podsvícení a intenzitu. Díky tomu můžete popustit uzdu fantazie a udělat si opravdu unikátní barevné kombinace.

Podsvícení může být navíc i interaktivní a dynamické, takže se bude měnit v závislosti na tom, co zrovna na počítači děláte či po jakých klávesách běháte prsty. Ze všech RGB klávesnic, které jsme v redakci zkoušeli je Origins Core v tomto ohledu pravděpodobně nejpůsobivější a nabízí nejvíce možností a volnou ruku.