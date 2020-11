HyperX Cloud 2 Wireless: kovová kvalitka bez drátů | Recenze

Co baví Kompaktní konstrukce

Pohodlné náušníky

Kvalitní zvuk Co vadí Slabší mikrofon

Průměrná výdrž 8 /10 Hodnocení

HyperX se letos v oblasti sluchátek opravdu rozjel. Obnovil několik populárních modelů v čele s Cloud Alpha a Cloud Stinger, aktualizoval design napříč celým portfoliem a přinesl i luxusní sluchátka Cloud Flight S. Ještě než letošní rok skončí tu ale máme poslední novinku, se kterou se výrobce trochu vrací do minulosti.

HyperX Cloud Stinger S: levný pracant s prostorovým zvukem | Recenze

Rozhodl se totiž zbavit drátů velmi populární řadu Cloud II, která si ponechává svůj kultovní vzhled a špičkovou konstrukci, jen je nyní ještě přenosnější a lehčí. Jak dopadla novinka?

Jako pírko na uších

Série Cloud patřila vždy mezi matadory jednoduché kvality a novinka v tomto trendu pokračuje. Sluchátka jsou až překvapivě kompaktní a lehká, na hlavě je téměř necítíte. Paralelně je však konstrukce extrémně kvalitní, všude jsou cítit prémiové materiály, matný černý plast je doplněn o kovovou náhlavní konstrukci červené barvy. Ta je poté ještě potažena kůží s červeným prošíváním. Vše vypadá velmi kvalitně a draze, až nezvykle.



Vrací se kultovní design včetně červených kontrastních prvků

Mnohem větší překvapení ale je, jak pohodlně sluchátka sedí na uších. Pohyblivost náušníků je opět minimální, po lehkém zápasení ale sluchátka sedí jako ulitá, kožené polstrované polštářky jsou velmi pohodlné a uši netlačí ani po dlouhodobém používání. Právě extrémní pohodlí bylo nejpříjemnějším překvapením, díky kterému si mě Cloud II okamžitě získal.



Sluchátka jsou malá a neuvěřitelně pohodlná

Ovládací prvky jsou minimální. Na pravém sluchátku se vlastně schovává jen regulace hlasitosti, na levém pak zdířka pro odepínací mikrofon, USB-C port pro nabíjení, ztlumení mikrofonu a tlačítko pro zapnutí. Nechybí 3.5mm jack ani malá dioda, signalizující zapnutí. Trochu mi chyběl ještě regulátor chat mixu, jak to rád přidává třeba Steelseries, v této cenové relaci bych ale podobné vychytávky pravděpodobně čekal marně.

Špičkový zvuk za málo peněz

Cloud II zní skvěle. Sluchátka umí skvěle odhlučnit a 53mm měniče odvádí výbornou práci na všech rovinách, i když aktivní odhlučnění chybí. Nabízí velmi syté basy, vyrovnané výšky a všechny zvukové prvky jsou tak slyšet velmi odděleně a jemně. Žádný se nesnaží přeřvat ten další, vše působí velmi jednotně, ať už hrajete nebo posloucháte hudbu.



Náušníky mají ideální velikost a netlačí ani po dlouhodobém hraní

Potěší také prostorový 7.1 zvuk, který se hodí především na specifické herní zážitky. Naše tradiční testovací skupinka her v čele s battle royale titulem Warzone ukázala, že prostorový zvuk funguje dobře. Bez problémů jsem dokázal rozlišit směr střelby, kroky nepřátel kolem i vzdálenější hluky. Musím uznat, že prostorový zvuk rozhodně nedosahuje takových kvalit, jaké nabídl např. Razer BlackShark V2, ale stále důstojně bojuje a zvládá víceméně vše, co je potřeba. Na zadek se z toho neposadíte, ale ani neurazí.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Odepínací, redukce šumu

: Odepínací, redukce šumu Typ připojení : Bezdrátový (Wireless 2,4GHz)

: Bezdrátový (Wireless 2,4GHz) Citlivost : 104 dB/mW

: 104 dB/mW Frekvence : 15 - 20000 Hz

: 15 - 20000 Hz Vybavení : USB adaptér

: USB adaptér Velikost měniče : 53 mm

: 53 mm Hmotnost : 300g

: 300g Cena: 2 599 Kč

Samozřejmě kvalita zvuku u bezdrátových sluchátek moc neznamená, pokud ještě není doplněna kvalitním připojením. Cloud II používá tradiční USB 2,4GHz adaptér (který výrobce stále nedokázal obstojně zmenšit, chjo). Síla signálu a jeho stabilita je však špičková.



Potěší odepínací mikrofon i minimum rušivých prvků z hlediska ovládání

Výrobce udává maximální vzdálenost 20 metrů, při cestování po celém bytě jsem nenarazil na jediný výpadek nebo zaseknutí. Vše bylo slyšet skvěle a precizně nezávisle na tom, jak daleko od adaptéru jsem se zatoulal. Ještě dodám, že sluchátka fungují bez problémů na PC, PS4 a Nintendo Switch. Stačí zapojit adaptér, zapnout sluchátka a jedete.

Několik ale

Co se výdrže týče, ta je řekněme průměrná. Výrobce udává až 30 hodin na jedno nabití, my jsme se dostali tradičním používáním na cca 25 hodin. To v sobě zahrnuje poslech hudby, film a několikahodinové hraní denně. Sluchátka se naštěstí velmi rychle nabíjí, potěší i USB-C port.

Jedinou výraznější výtku bych tak nakonec směřoval k mikrofonu samotnému. Ten je pohyblivý a odepínací, aby zbytečně nepřekážel, když jej nepoužíváte. Při testování bohatě vystačil na obyčejné tlachání i ve hře nebyl problém se o všem dorozumět. Hned několik kolegů si však na Discordu všimlo, že se kvalita hlasu lehce změnila, a ne zrovna lepším směrem. Mikrofon tak rozhodně vystačí na standardní využití, špičkovou kvalitu pro své podcasty ale nečekejte.