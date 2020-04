HyperX Cloud Alpha S: prostorový zvuk ve staronovém těle | Recenze

Verdikt

Cloud Alpha S Blackout není žádnou revoluční novinkou. Nejnovější model jen využívá všech silných stránek svého předchůdce, jako je dvoukomorový systém, prostorový zvuk či směšovač zvuku s ovladačem, a to vše zabaluje do úhledného a nadčasového designu, což cenovou hranici zcela ospravedlňuje. Určitě bychom mohli vytknout slabší mikrofon a líbil by se nám i kvalitnější prostorový zvuk, jinak ale nejde o modelu říct jediného křivého slova.