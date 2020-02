HyperX Cloud Flight S: prostorově a zcela bez drátů | Recenze

Co baví Kvalitní zpracování

Výborný zvuk

Bezdrátové vychytávky

Virtuální 7.1 zvuk Co vadí Vyšší cena

Občas haprující mikrofon 9 /10 Hodnocení

HyperX vyráží do nového roku s celou řadou nových periferií a především v oblasti sluchátek bude mít i ve svých vlastních řadách slušné konkurenty. Koncem uplynulého roku jsme se dočkali vlajkové lodi výrobce - modelu Cloud Orbit S s magnetoplanárními měniči a technologií snímání pohybu hlavy. Nyní se HyperX rozhodl lehce omladit svou řadu Cloud Flight, která patří mezi nejpopulárnější na trhu vůbec.

Ta nejen že značně pozměnila design, ale především přidala další zajímavé novinky v čele s Qi technologií bezdrátového nabíjení, která se ve sluchátkách ukázala vůbec poprvé.

Stylový plast

Vzhledem k tomu, že jde o nástupce řady Flight, člověk by čekal, že i designově bude vycházet především z ní. Ačkoliv některé podrobnosti tu rozhodně jsou, HyperX se rozhodl designově navázat hlavně na poslední model Cloud Orbit. Výsledkem je tak velmi strohý, minimalistický design, kombinující matné černé plasty s pevnou vysouvací konstrukcí. Nehledě na to, že je tělo téměř kompletně vyrobeno z plastu, kvalita je výborná. Nikde nic nevrže a neodstává a sluchátka jsou velmi lehká, takže vůbec netíží hlavu ani při delším nošení. Pěnové polštářky jsou velmi pohodlné a krásně obepnou uši.



Design se více přiblížil řadě Orbit než původní Flight

Skvělá je také přizpůsobitelnost, sluchátka lze na hlavě upravit velmi jednoduše, náhlavní most je pěkně měkký a náušníky lze otáčet o 90 stupňů. Hned několik kolegů nezávisle na sobě potvrdilo, že byla manipulace se sluchátky velmi jednoduchá a pohodlná.



Sluchátka jsou vyrobena z plastu, kvalitní dojem ale nechybí

Velký palec nahoru patří za ovládací prvky. Většina z nich je schovaná na levém sluchátku, kde najdete zdířku pro mikrofon, micro-USB port, tlačítko pro zapnutí a 7.1 prostorový zvuk. Na pravém sluchátku najdete už jen regulátor hlasitosti. Ten je mimochodem opravdu robustní a skvěle umístěný, takže jej bez problémů nahmatáte i poslepu. Vraťme se však ještě na levou stranu. Na hlavní ploše sluchátka totiž můžete vidět také čtyři zajímavě vypadající prohlubně. To není jen designový výstřelek, nýbrž 4 programovatelná tlačítka, což je výborný nápad. V programu NGenuity si na ně lze nastavit víceméně cokoliv, aby vše přesně sedělo vašim potřebám. V základu se starají o vyvážení zvukových kanálů hry a chatu či ztlumení mikrofonu.

Prostorový zvuk s pomocí AI

Zvukově patří Flight S mezi špičku, až je nám líto, že spolupracuje pouze s PC a konzolí PS4. Rozhodně bychom uvítali mnohem větší rozptyl včetně mobilních telefonů, jelikož skvěle zvládá jak hry, tak hudbu. Sluchátka nabízí velmi hutný a vyvážený zvuk, kvalitní výšky, skvěle se doplňující zvukové efekty i výrazné dialogy. Snad jen basy by mohly být trochu razantnější, ale rozhodně to není nic, co by rušilo jinak špičkový poslech. Parádně se hrály jak příběhové hry jako God of War či Uncharted, tak závody jako Need for Speed Heat.



Ovládací prvky jsou výborně navrženy a dodávají sluchátkům širší využití

Výborný je také virtuální 7.1 prostorový zvuk, se kterým navíc pracuje ještě chytrý algoritmus. Ten pomáhá hrám, které byly vyvíjeny se stereo zvukem, a dodává zvukům větší hloubku. To je slyšet hlavně u her, kde je prostorový zvuk pilířem hratelnosti. Mluvíme hlavně o multiplayerových akcích a battle royale hrách. Zkoušel jsem např. Apex Legends a Fortnite a obojí se hraje skvěle. Hráč má dokonalou představu o tom, kde se nachází nepřítel a sluchátka perfektně vnadí jednotlivými efekty, jako je střelba, cinkání vybavení či křiky v dálce.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Odepínací, Redukce šumu

: Odepínací, Redukce šumu Typ připojení : USB-A

: USB-A Citlivost : 99 dB/mW

: 99 dB/mW Frekvence : 10 - 22 000 Hz

: 10 - 22 000 Hz Technologie : Virtuální 7.1 zvuk, programovatelná tlačítka

: Virtuální 7.1 zvuk, programovatelná tlačítka Výdrž baterie: 30 hodin, Bezdrátové Qi nabíjení

30 hodin, Bezdrátové Qi nabíjení Hmotnost : 320 g

: 320 g Cena: 4 499 Kč

Ačkoliv jsou sluchátka navrženy hlavně pro hráče, velmi obstojně si v nich i pustíte film či poslechnete hudbu. Samozřejmě se nemohou rovnat matadorům hudebního trhu a takový Razer Kraken Ultimate umí s hudbou pracovat podstatně lépe, ale stále jde o výrazný nadprůměr. Menší kaňkou na kráse je snad jen software NGenuity, kde si sice můžete nastavit vše možné včetně čtyř speciálních tlačítek, ale z nějakého důvodu chybí interní ekvalizér, se kterými by se hudební milovníci mohli vyhrát. Další výtku bych směřoval k mikrofonu, který sice zvládá dokonale potlačit okolní ruch, hlas ale pro spoluhráče nepřenáší moc spolehlivě a v chatu vás tak neslyší tak krystalicky čistě, jak bych si představoval.

Konečně bez drátů

Největší lákadlo sluchátek, které HyperX propaguje horem dolem, jsem si nechali na konec. Cloud Flight S jsou totiž podle všeho první sluchátka, která podporují technologii Qi s bezdrátovým nabíjením. Konečně se tak můžete zcela zbavit drátů, jak už to nějaký pátek lze provést u klávesnic a herních myší, a mít kompletně bezdrátový herní stolek. Spolu se sluchátky jsme do redakce dostali samozřejmě také vlastní plošku výrobce ChargePlay, která umí nabíjet rovnou dvojici zařízení najednou. Ideální pro sluchátka a herní myš.

Konečně se můžete zcela zbavit drátů, jak už to nějaký pátek lze provést u klávesnic a herních myší

Jak to funguje? Velmi jednoduše. Sluchátka položíte levou stranou na Qi plošku a nabíjení může začít. Rychlost není nijak závratná, během hodiny se vám nabije cca čtvrtina celkové baterie, což je ale stále více než dostačující. Levé sluchátko je pak také lehce teplé, což ale okamžité využití nijak nenarušuje. Na kompletní nabití jinak zvládnou sluchátka nepřetržitě fungovat až 30 hodin, což můžu potvrdit. Osobně jsem se dostal na hranici nějakých 28 hodin, a to ještě s odkládáním sluchátek v zapnutém stavu.

Co se samotných Qi nabíjecích ploch týče, zde zatím není nabíjení bezchybné. Mimo vlastní stanice HyperX jsme vyzkoušeli také několik dalších výrobců a zatímco nabíjecí stanice Samsungu svoji práci odvedla na výbornou, několik dalších stanic třetích stran nenabíjely vůbec. Bohužel netušíme, kde je chyba.