HyperX Cloud Revolver + 7.1: skvělá sluchátka nejen pro PC | Recenze

Co baví Kvalitní konstrukce

Výborný zvuk

7.1 Surround Sound

Všestranná podpora Co vadí Málo ohebný mikrofon

Dlouhý kabel 8 /10 Hodnocení

HyperX nám poslední dobou přinesl celou řadu nových sluchátek a obohatil už beztak velmi široký sortiment, který dokáže přinést něco téměř každé skupině hráčů. Ať už jde o audiofilní sluchátka s technologií snímání pohybů hlavy, levná sluchátka do nepohody nebo novinka, která zlepší zážitek při hraní na konzolích, HyperX má od všeho trochu.

Jedním z populárních modelů výrobce byl Cloud Revolver, který sázel na jednoduchou praktičnost bez zbytečného balastu a právě tato řada prošla nedávno menší obnovou. Co se změnilo a co zůstalo?

V jednoduchosti je síla

Na rozdíl od některých předchozích modelů z řady Stinger nebo Core sází Revolver na velmi jednoduchý, ale účelný design. Pevná kovová konstrukce je minimalistická, doplněna pouze o samotné velké kožené náušníky a stylové logo. Nášníky jsou opravdu rozměrné a pojmou tak víceméně jakékoliv uši, hlavu také svírají dostatečně pevně, aniž by zbytečně tlačily.



Design je velmi jednoduchý, ale především praktický a účelný

Náhlavní most je duální a pohyblivý, navíc i pěkně polstrovaný a taktéž kožený, takže se přizpůsobí každé hlavě. Sluchátka možná na první pohled působí trochu větším dojmem, jsou ale velmi pohodlná a skvěle drží. Na sluchátkách samotných nenajdete žádné ovládací prvky, jak jsme zvyklí z moderní doby. Vše obstarává ovladač na kabelu, o něm však později.

Technické specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu: odepínací, potlačení hluku

odepínací, potlačení hluku Typ připojení: USB, 3.5mm Jack

USB, 3.5mm Jack Frekvence : 10 - 23 200 Hz

: 10 - 23 200 Hz Velikost měniče : 50mm

: 50mm Váha: 376g

376g Kompatibilita: PC, PS4, Nintendo Switch, Android, iOS

PC, PS4, Nintendo Switch, Android, iOS Technologie: 7.1 Virtual Surround Sound

7.1 Virtual Surround Sound Cena: 4199 Kč

Celkový lehce futuristický design doplňuje už jen odepínatelný mikrofon. Ten je ohebný, ale velmi nemotorně a zápasí s hráčem více, než bychom uvítali. Mnohem více preferujeme tenčí, ale ohebnější kabel mikrofonu, aby se dal lépe přizpůsobit nezávisle na uživateli. Také milujeme sklápěcí mikrofon z jiných modelů výrobce, který se tak nikdy neztratí a navíc funguje pohyb vzhůru i jako automatické ztišení. To tady bohužel chybí.

Prostorová kvalitka

Tam, kde Revolver strádá s nedostatky v konstrukci, to dohání výborným zvukem. Už v stereo základu nabízí 50mm měniče výborně vyvážené výšky, basy i střední frekvence, zvuk je tedy velmi rovnoměrný a sytý. Sluchátka mimo jiné nabízí také virtuální prostorový 7.1 zvuk, který je ideální na střílečky a battle royale žánry, skvěle si ale poradí víceméně se vším. Vlastně jde pravděpodobně o jeden z nejlépe znějících headsetů výrobce, minimálně ve střední třídě. Zvuk je zkrátka čistý a jasný.



Náušníky jsou opravdu velké, ale přesto pohodlné

Prostorový zvuk samozřejmě funguje pouze po připojení sluchátek skrze USB adaptér, kromě PC jej tedy můžete využít i na konzoli PS4. Zde přichází na řadu další štěstí v neštěstí. Kabel je opravdu velmi dlouhý, a zatímco to může být v případě konzolového hraní spíše výhodou (zvlášť pokud sedíte od konzole několik metrů), délka kabelu je ale natolik velká, že se často zbytečně hromadí a překáží. Kabel je navíc opravdu masivní a propletený, což je skvělé z hlediska výdrže, ale občas jej prostě potřebujete nějak zkrotit.

Prostorový zvuk funguje pouze po připojení sluchátek skrze USB adaptér, kromě PC jej tedy můžete využít i na konzoli PS4

Pokud moc neřešíte prostorový zvuk, zjistíte, že jsou sluchátka ještě mnohem všestrannější. Díky klasickému 3.5mm jacku je totiž můžete připojit např. i ke konzoli Nintendo Switch či mobilním zařízením, takže nejde pouze o sluchátka herní, i když jsou uzpůsobeny hlavně na to. Hudba ve stereo režimu zní kvalitně a vyváženě, rozhodně ale nejde o nic, z čeho by byl člověk nadšený. Ovládání hlasitosti, mikrofonu a samozřejmě prostorového zvuku se nachází na samostatném ovladači, takže máte vše pohodlně pod palcem. Možnost si namixovat hlasitost chatu i hry samostatně je ostatně velkým přínosem, což opakujeme ve všech recenzích.



Ovládání je schované v malém ovladači na kabelu

Se sluchátky jsme klasicky zkoušeli hry jako Fortnite, Call of Duty Warzone, Apex Legends, ale i závody Forza Horizon 4 či No Man's Sky. Všude jsme se těšili výbornému ozvučené s velmi hutnými basy, precizními dialogy a vyváženou hudbou. Právě kvalita zvuku samotného je pravděpodobně jednou z největších výhod headsetu, což je ostatně přesně to, co mnoho hráčů od sluchátek očekává.