HyperX Cloud Stinger Core Wireless: lehký hráč bez drátů | Recenze

Co baví Pevná a pružná konstrukce

Hezký design

Příjemné náušníky

Nízká váha

Snadné ovládání Co vadí Minimální možnost úprav

Slabší mikrofon

Nevýrazné basy 6 /10 Hodnocení

HyperX je již na trhu s herními sluchátky dlouhodobě zavedenou značkou, po níž sahají především hráči toužící po velmi solidním poměru ceny a výkonu. Do porftolia se přidává i nový model HyperX Cloud Stinger Core Wireless, který se soustředí především na hráče PlayStationu a je kompatibilní i s novou generací konzole. Pojďme se podívat, co za své peníze dostanete.

Parádní pevné usazení

Už od prvního momentu, kdy jsem vytáhl tato sluchátka z krabice bylo jasné, že půjde o velmi pevná sluchátka, která budou na hlavě držet jako přibitá. Toto očekávání Stinger Core Wireless do puntíku splnila a na hlavě se opravdu takřka nehnou. Přitom ale sedí pohodlně a bez jakéhokoliv výraznějšího tlaku. Pro mě osobně šlo o jeden z největších kladů tohoto headsetu. Pokud ale máte větší hlavu, může být pro vás až příliš malý a tedy i nepohodlný.

Prvním prvkem, který se stará o pohodlnou ergonomii je hlavový most. Můžete ho přizpůsobovat pomocí pevného kovového posuvníku, který je dost tuhý, díky čemuž dodává pocit, že nad usazením máte opravdu dokonalou kontrolu a vámi nastavené parametry zůstanou po celou dobu používání bez sebemenších změn.



Na svoji náležitost k rodině HyperX jsou sluchátka patřičně hrdá

Když už je velikost správně přizpůsobená, přichází na řadu samotné posazení sluchátek. O pohodlí v tomto ohledu se vám postarají polstrované náušníky pokryté prodyšným látkovým povrchem. Podobné polstrování potom má také hlavový most, takže se nemusíte bát, že by vás sluchátka někde tlačila. Jestli něco ergonomii vytknout, je to nejspíše fakt, že mušle jsou jenom málo pohyblivé. Můžete je naklápět vážně jenom o pár stupňů a jiná možnost manipulace u nich v podstatě není.

Jestli něco ergonomii vytknout, je to nejspíše fakt, že mušle jsou jenom málo pohyblivé

Velkým pozitivem pro mě byla také nízká váha headsetu. Se zhruba čtvrt kilogramem se vám sluchátka nebudou nikam zarývat a zatěžovat vaši hlavu tak, aby vás po delší době třeba bolela. Právě kombinace pevnosti, pružnosti a nízké váhy se mi líbila u Cloud Stinger Core Wireless nejvíce.



Ovládací prvky působí na pohled trochu lacině

Pochvalu si zaslouží také osobitý design, kterému bílá barva v kombinaci s modrou a černou sluší a obzvláště k novém Playstationu 5 nádherně sedí. Hlavový most zdobí vyražený kompletní nápis HyperX, na mušlích je potom výrazné logo společnosti. Jediné co bych vytknul je asi mikrofon, který nevypadá úplně dle mého gusta a v bílé variantě je jeho design mnohem výraznější než u černých HyperX sluchátek.

Pod kontrolou i ve vřavě bitvy

Headset Cloud Stinger Core Wireless disponuje také rovnou několika ovládacími prvky, které jsou umístěné na mušlích, abyste mohli bez komplikací ovládat důležité aspekty bez ohledu na to, co se právě děje. Všechny tyto prvky jsou umístněné na levé mušli, takže veškeré potřebné úkony zvládnete v pohodě levou přední. V první řadě zde najdeme tlačítko sloužící k zapnutí a vypnutí sluchátek. Po jejich zapnutí se rozsvítí zelená dioda, která mimo jiné také indikuje stav nabití headsetu.



O pohodlí se starají prodyšné materiály a kovový posuvník

Kontrolovat můžete také hlasitost, k čemuž je určené kolečko s výraznými prohlubněmi. Upřímně toto kolečko možná mohlo být vyřešené trošku lépe. Jeho zpracování totiž působí poněkud lacině, i když tomu tak vůbec nemusí být. Tento pocit navozuje především to, co jsem cítil, když jsem kolečkem otáčel. Jeho pohyb je totiž až příliš snadný a i přes jasně dané polohy s ním často otočíte více, než byste chtěli. Ocenil bych zde tedy o něco tužší přechod mezi polohami, než u sluchátek je. Důležité je, že díky kompatibilitě s PS4 a PS5 je ovládání hlasitosti dostupné i pro tyto konzole, což jejich majitelé jistě ocení. Například u drátových headsetů, které nejsou přímo podporovány je totiž nutné vše měnit v menu konzole a odbourat takovou nepříjemnost je opravdu fajn.

Technické specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu: sklopný, potlačení hluku

sklopný, potlačení hluku Typ připojení: 2,4Ghz Wireless

2,4Ghz Wireless Frekvence : 20 - 20 000 Hz

: 20 - 20 000 Hz Velikost měniče : 40mm

: 40mm Váha: 244g

244g Kompatibilita: PC, PS4, PS5

PC, PS4, PS5 Nabíjení: USB-C, výdrž až 17 hodin

USB-C, výdrž až 17 hodin Cena: 2300 Kč

Nechybí také sklopný mikrofon, k jehož aktivaci stačí po něm sáhnout a sklopit ho nebo naopak vrátit do původní polohy, abyste ho vypnuli. Jeho největším pozitivem je jednoznačně polohovatelnost, kterou můžete přizpůsobovat naprosto dle libosti. Je totiž zajištěna všestrannou ohebností. Nikdy vám tak nebude jakkoliv překážet.

Sluchátka disponují pro hraní pohodovou výdrží pohybující se někde nad patnácti hodinami, takže na dvě celkem dlouhá sezení u her v klidu vystačí

Dále na spodní straně levé mušle najdeme USB-C port, který slouží k nabíjení headsetu. K tomu se při intenzivním hraní budete muset uchýlit asi jednou za dva dny. Sluchátka disponují pro hraní pohodovou výdrží pohybující se někde nad patnácti hodinami, takže na dvě celkem dlouhá sezení u her v klidu vystačí. Nabíjení do plného stavu potom zabere něco přes dvě hodinky.

Hlavně pro hráče

HyperX Cloud Stinger Core Wireless jsou sluchátka, která potěšila především výše zmíněnými prvky, jako je design a ergonomie. Co se samotného zvuku týče, jsou opravdu stavěná spíše pro hráče. I pro ně má ale své mouchy. V první řadě je to určování směru, kde se co děje, to funguje spíše na základní úrovni a v porovnání se sedmikanálovými (drátovými) sluchátky, které jsem měl dříve k dispozici, se zde poloha nepřátel občas určovala docela špatně. Především, když byli blízko a nebylo tak naprosto jednoznačné, odkud by měl zvuk přicházet. Výbuchy v dáli, které jsem měl po jedné straně naopak byly dobře rozlišitelné a okamžitě bych i poslepu věděl, kde se něco děje.



Mikrofon svůj účel bezezbytku plní a je skvěle přizpůsobivý

Na poslech u mě sluchátka také narážela s poměrně nevýraznými basy. Jinak byl zvuk ale dobře rozpoznatelný a působil celkem slušně. V případě, že ale bylo naprosté ticho, headset šuměl a tím mě trošku znepokojoval. Především pokud byste ho chtěli používat třeba k poslechu hudby s nižší hlasitostí, určitě bych ho nedoporučil. V akci bitvy se tento neduh ale docela ztrácí, takže se opět dostáváme k tomu, že jde spíše o záležitost na hraní her. Co se týče kvality zvuku u mikrofonu, jde o takový herní standard bezdrátových sluchátek. Hlas je sice trochu deformovaný, ale není žádný problém čemukoliv co říkáte rozumět. Na hraní je tedy naprosto dostačující, nic víc s ním ale nevymyslíte.

Hernímu zaměření odpovídá i dosah 2,4Ghz připojení, které má v otevřeném prostoru dosahovat až na dvanáct metrů. Kdo z nás má ale dvanáctimetrový obývák, že ano? Otestoval jsem tedy sluchátka při chození po bytě a ve chvíli, kdy jsem se vzdálil asi na 4 metry se dvěma zdmi, už jsem zaznamenával výrazné potíže a zvuk vynechával a nepříjemně lupal. Se snahou poslouchat hudbu ze zařízení v jiné místnosti tedy dost možná nepochodíte.