HyperX Cloud Stinger S: levný pracant s prostorovým zvukem | Recenze

Co baví Kvalitní konstrukce

Výborná cena

Důstojné basy Co vadí Minimální přizpůsobitelnost

Levnější plasty

Pouze pro PC 7 /10 Hodnocení

Už je to několik let, co se HyperX usídlil na předních příčkách popularity a díky neustále se rozrůstajícímu repertoáru herního příslušenství si tu najde to své opravdu každý.

Sluchátka Cloud Flight patří doteď v redakci mezi favority "kvalitní jednoduchosti" a jejich bezdrátová dualita pro PC a PS4 mi sloužila nespočet krát. Výrobce nyní vydává lehce obnovený model Cloud Stinger S, který přináší maximální jednoduchost a praktičnost s prostorovým zvukem pro všechny PCčkáře. Navíc za velmi příjemnou cenu.

Žádná zbytečnost navíc

Nejnovější model zcela pochopitelně následuje designový obnovený trend, který HyperX nastolil několik modelů zpět. Matně černá barva, žádné barevné výstřelky, pevné plastové tělo a jen světlé logo výrobce. Cloud Stinger S patří do takové vyšší střední třídy a na rozdíl od základních modelů Core nabízí mnohem pevnější tělo a krásně pohodlné kožené náušníky s paměťovou pěnou. Ty jsou velmi jemné a vůbec netlačí uši, umí také solidně odhlučnit okolní prostředí, aby vás nerušilo při hraní.



Design je velmi prostý, konstrukce ale pevná a robustní.

Jinak je konstrukce robustní a velmi pohyblivá, což uvítá každý. Náušníky můžete otočit do stran a kovový náhlavní most je také značně upravitelný, takže se sluchátka přizpůsobí takřka jakékoliv hlavě. S hmotností 275g jsou také neuvěřitelně lehká. Nelze si nevšimnout ne úplně hodnotných materiálů, většinu místa zabere obyčejný černý plast, na druhou stranu je ale vše velmi solidně zpracované, nic neskřípe a člověk nemá pocit, že se sluchátka každou chvíli rozpadnou.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Nastavitelný, redukce šumu

: Nastavitelný, redukce šumu Typ připojení : USB-A, 3.5mm Jack

: USB-A, 3.5mm Jack Frekvence : 18 - 23000 Hz

: 18 - 23000 Hz Vybavení : USB adaptér

: USB adaptér Velikost měniče : 50 mm

: 50 mm Hmotnost : 275g

: 275g Cena: 1 500 Kč

Sluchátka jsou drátová, takže nechybí 3,5mm Jack, bohužel je kabel neodnímatelný. Jedinou menší výtku bych směřoval k ovladači hlasitosti na pravém sluchátku. Nejedná se totiž o tradiční kolečko, na které jsme už všichni zvyklí, ale na posuvný přepínač. Nahmatat jej není problém, jelikož má na sobě texturovaný povrch, je ale neuvěřitelně citlivý a dá se omylem posunout i při nasazování sluchátek, jelikož vám dole přirozeně spočine jeden z prstů. Několikrát se mi tedy stalo, že jsem omylem vystřelil hlasitost a urval si uši. Tohle šlo zkrátka vymyslet lépe.

Prostorový zvuk a skvělý mikrofon

Přesuneme-li se ke zvuku samotnému, Stinger S podává výborné výkony. Na rozdíl od Core verzí má o něco kvalitnější 50mm měniče a větší frekvenční rozsah, zvuk je tedy skvěle vyvážený a šťavnatý. Velmi příjemně mě překvapily basy, které jsou tu perfektní. Ne zbytečně dunivé, aby pohltily veškeré okolní zvuky, ale ani ne moc jemné. Cítíte tedy každou střelu, každý výbuch v ideálním poměru.



Kvalitní kožené náušníky jsou vidět už na první pohled.

Sluchátka mají klasický 3,5mm Jack, což znamená, že je můžete připojit téměř k čemukoliv, jedná se však především o PC sluchátka. Jen na PC totiž můžete využít přiložený USB adaptér, který vám zpřístupní prostorový 7.1 zvuk, který je taktéž výborný. Dokázal velmi přesně vychytat všechny směry vyluzovaných zvuků a v mnohém předčil i podstatně dražší konkurenty. Hraní battle royale her či akčních stříleček je se Stingerem opravdu radostí, jelikož přesně víte, odkud se na vás valí nepřátelé.



Regulátor hlasitosti by mohl být lepší, jinak ale nelze mít k funkčnosti žádné výhrady.

Stejně jako u většiny posledních modelů musím opět pochválit výborný mikrofon. Umí dobře zachytit váš hlas i v rušnějším prostředí a dá se vypnout jednoduchým vyhozením mikrofonu nahoru do počáteční polohy, takže nemusíte zběsile hledat tlačítko uprostřed bitevní vřavy, když zrovna potřebujete na pár vteřin mikrofon vypnout. Hrozně jednoduše se na to zvyká a těžce od toho odchází.

Bohužel skrze přiložený software chybí jakékoliv bohatší možnosti nastavení a přizpůsobení, ostatně ono zde není ani moc co přizpůsobovat, model si opravdu dal za úkol přinést výborný zvuk v co nejjednodušším balení. Najdete tu tak jen základní křivky a možnost vypnout prostorový zvuk.