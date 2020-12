HyperX Pulsefire Haste: kvalitní hráč s mřížkou | Recenze

Verdikt

Pulsefire Haste je ve své cenové kategorií skvělou drátovou myší s lákavým vzhledem, dobrým senzorem a svižností, kterou by ji mohla leckterá konkurence závidět. Nabízí opravdu jen ty nejnutnější základy a v ničem nijak neexceluje. To co umí ale umí dobře, a to za pár korun rozhodně stojí.