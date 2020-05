HyperX Stinger Core Wireless 7.1: další evoluce žihadla | Recenze

Co baví Odolná konstrukce

Prostorový 7.1 zvuk

Intuitivní ovládání

Skvělá kvalita zvuku Co vadí Levnější pocit z materiálů

Chybí podpora konzolí 8 /10 Hodnocení

Žihadlo od Hyperxu máme v redakci rádi. Jde o vyšší střední třídu sluchátek, které jsou také jedny z nejpopulárnějších mezi hráčskou komunitou vůbec. Předchozí generaci Stingera mám doma doteď a je aktivně využíván jako při PC kláních, tak na konzoli PS4 díky své dualitě.

Výrobce se nyní rozhodl osvěžit tuto sérii o další model, který přidává pár příjemných vychytávek navíc v čele se sedmikanálovým zvukem a přidává se k novodobému designu všech modelů. Je ale stále stejně dobrý?

Malý ale šikovný

Pokud vlastníte předchozí model Stingera, rozdíly u novinky uvidíte na první pohled, resp. pohmat. Zcela zjevně se i on přidal k novodobému designovému řádu bez barviček a nově láká minimalistickou kombinací černého matného plastu a šedého loga výrobce. Na první pohled je vidět také zmenšení celkové velikosti, náhlavní most i náušníky jsou nyní o něco menší a sluchátka jsou neuvěřitelně lehká (o 100g lehčí). Nejde o velkou změnu, ale rozhodně je cítit.



Design je nyní mnohem jednodušší, bez barviček a dalších výstřelků

Trochu nepotěší pocit z plastu, který není moc hodnotný a plasty působí relativně levně. Předchozí model měl mnohem hutnější feeling a ačkoliv Stinger rozhodně nevypadá levně, už nepůsobí tak robustně a bytelně. Viníkem je možná právě nižší hmotnost, rozhodně ale nikde nic nevrže ani neodstává. Sluchátka jsou odolná a pohodlná i při delším nošení.

Náušníky jsou velmi pohodlné a měkké a i když jimi nelze otáčet do stran, jsou tak akorát pohyblivé na jedné ose, abyste si je uvelebili na hlavě. Také látka je velmi příjemná a nebudou se vám v letních dnech potit uši. Veškeré ovládací prvky se přestěhovaly na levou stranu, pravá je nyní zcela čistá. Vlevo pak najdete USB port, regulaci hlasitosti a tlačítko pro zapnutí a vypnutí sluchátek včetně signalizační diody.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Nastavitelný, redukce šumu

: Nastavitelný, redukce šumu Typ připojení : USB-C, Bezdrátový (Wireless 2,4GHz)

: USB-C, Bezdrátový (Wireless 2,4GHz) Citlivost : 103 dB/mW

: 103 dB/mW Frekvence : 20 - 20000 Hz

: 20 - 20000 Hz Vybavení : USB adaptér

: USB adaptér Velikost měniče : 40 mm

: 40 mm Hmotnost : 215g

: 215g Cena: 2 499 Kč

Vlevo také najdete populární vyklápěcí mikrofon, který lze jednoduše ztlumit jeho švihnutím nahoru. Je to výborná vychytávka, kterou jsem často využil a zjednodušuje to komunikaci, když potřebujete na chvíli ztišit mikrofon a nechcete pohmatem hledat tlačítko. Mikrofon je tradičně perfektní, umí dobře potlačit okolní ruchy a spoluhráči mě vždy slyšeli čistě a jasně.

Stará dobrá kvalita do uší

Pokud jste někdy používali sluchátka Stinger, pak přesně víte, co čekat z hlediska kvality zvuku. Sluchátka jsou výbornou volbou pro všechny hráče, jelikož nabízí perfektně vyvážený zvuk s dobrým podáním výšek, hutnými basy a celkově velmi vyváženým spektrem. Od 40mm měničů sice nemůžete čekat audiofilní zážitky, pro svůj herní účel ale slouží výborně.



Vlevo nový Stinger Core, vpravo původní Stinger Wireless

To znamená, že perfektně uslyšíte kroky nepřátel za rohem budovy, vzdálené výstřely a další malé zvukové detaily, které jsou často rozdílem mezi životem a smrtí na bojišti. Sluchátka jsem zkoušel ve hrách Call of Duty Warzone, Fortnite, Apex Legends a ujít jsem si nemohl ani pár závodních her pro pořádné burácející motory.

Korunku všemu nasazuje novinka v podobě prostorového 7.1 kanálového zvuku díky softwaru Ngenuity

Ve všech případech odvádí sluchátka skvělou práci a ačkoliv se nedá říci, že jsem se z nich posadil na zadek, v této cenové hladině jde pravděpodobně o hodně silný nadprůměr. Korunku všemu nasazuje novinka v podobě prostorového 7.1 kanálového zvuku díky softwaru Ngenuity, který přidává především battle royale hrám nový rozměr. Vědět, odkud se na vás sesype nepřítel je opravdu k nezaplacení a ačkoliv opět nejde o obrovský rozdíl, zvuk je v tomto případě mnohem lépe zasazen do prostoru kolem vás, než je tomu např. u předchozí verze sluchátek bez prostorového zvuku.



Ovládání je nyní kompletně schované na levém sluchátku

Do redakce nám dorazily obě verze sluchátek, a to drátové i bezdrátové Stingery. Obě mají naprosto totožné specifikace a nás tak zajímalo, zda je rozdíl nějak výrazně znát. A musím uznat, že bezdrátová verze zvládá vše naprosto s přehledem a nemohu říci, že bych u drátové pocítil nějaký výrazný rozdíl v kvalitě zvuku. Bezdrátová verze, fungující skrze technologii Wireless 2,4GHz, má dosah až 12 metrů, takže bez problémů můžete pobíhat s hudbou v uších po celém bytě. Propady kvality či výpadky signálu jsem taktéž nezaznamenal ani jednou.

Na jedno nabití vydrží sluchátka podle výrobce až 17 hodin s 50% hlasitostí. Já jsem se reálně dostal na cca 13 hodin, rád ale hlasitost pořádně vyšvihnu pro plnohodnotný zážitek, takže by papírová čísla docela odpovídala. Pro mě osobní velkým nedostatkem novinky je odstraněná dualita připojení. Předchozí verze totiž šla díky šikovnému USB adaptéru připojit jak k PC, tak PS4, takže mi jedna sluchátka stačila pro obě platformy. Novinka si ale rozumí pouze s PC a pokud chcete hrát na konzoli, musíte si pořídit jinou specifickou verzi pro vaši konzoli. Pro někoho, kdo se chystá hrát pouze na PC nejde o nedostatek, mě ale tato vychytávka chybí. Na druhou stranu je to z hlediska prostorového zvuku pochopitelné.