HyperX x Ducky One 2 Mini: malá stylovka s potenciálem | Recenze

Co baví Kvalitní konstrukce

Skvělé RGB podsvícení

Svižné spínače

Vyměnitelné klávesy Co vadí Vyšší cena

Absence šipek

Trvá, než si zvyknete 8 /10 Hodnocení

TKL klávesnice, které postrádají numerickou část, jsou mezi hráči velmi populární. Zabírají méně místa na stole, jsou levnější a většinou poskytují všechny potřebné funkce. Posledních několik let se ale začíná otevírat další oblast tzv. 60% klávesnic, které uřezávají klávesy ještě více za cenu co nejkompaktnější konstrukce.

Razer Huntsman Mini: malý a hlasitý | Recenze

Před nějakou dobou jsme recenzovali podobný výrobek ze stáje Razer a nyní přichází se svou novou verzí také Hyperx, který společně s výrobcem příslušenství Ducky nabízí svou vlastní mini klávesnici jménem One 2 Mini. Je opravdu malá, stylová a všestranná. Na její používání ale budete potřebovat manuál.

Malá stylovka

One 2 Mini je model navazující na předchozí limitovanou verzi této klávesnice, kterou obě společnosti vydali v létě letošního roku. Není tak vizuálně křiklavý a červenou barvu vyměnil za mnohem decentnější celočerné provedení, minimálně z hlediska konstrukce. Ta zůstává beze změny, nabízí pevný základ, minimální okraje po stranách klávesnice a samozřejmě 60% tělo. To znamená, že tu chybí nejen numerický blok, ale také šipky a několik dalších kláves.



Červená barva patří limitované edici, zde dostanete čistě černou variantu

Díky tomuto faktu je klávesnice extrémně mobilní a přenosná, a s hmotností necelých 600 gramů se hravě vejde do každého batohu, takže je ideální na přenášení pro pravé pařany či esportové nadšence, kteří potřebují svého věrného oře vždy při sobě. Na levé straně už pak najdete jen USB-C port, odepínací kabel rozhodně taktéž potěší. Vzadu pak nechybí nastavitelné nožičky s pogumovaným povrchem.



Klávesnice zabírá minimum místa, je ho tak dostatek pro válčení s myší

Vzhledově upoutá klávesnice pozornost především ze dvou důvodů. Prvním je opravdu jasné a syté RGB podsvícení, které mě praštilo do očí hned při prvním zapnutí. Právě díky tomu působí klávesnice neuvěřitelně stylově, podsvícení je silné a double shot PBT klávesy navíc skvěle prosvítají. Barvičky jsou tedy nejen skvěle vidět, ale i samotné klávesy jsou velmi pevné a příjemně texturované, takže máte pocit, že něco vydrží. Také čepičky jsou zajímavě prohnuté a skvěle sedí prstům. Zvláště dobře se na klávesnici píše.

Technické parametry Rozhraní : USB-C

: USB-C Typ spínače: mechanické spínače HyperX Red

mechanické spínače HyperX Red Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : n-key

: n-key Hmotnost : 599 gramů

: 599 gramů Speciální vybavení : 60% velikost, odnímatelný USB kabel

: 60% velikost, odnímatelný USB kabel Cena: 3 435 Kč

Veškeré RGB efekty jsou díky dobrému jasu a sytosti velmi působivé, potěší i celá řada animací, které si lze nastavit a přepínat dle libosti. Osobním favoritem je a vždy bude tradiční duha, která přetéká z jedné strany na druhou.

Něco za něco

Při koupi klávesnice One 2 Mini u každého musí vyvstát minimálně jedna otázka. Stačí mi to? Klávesnice se 60% strukturou zabírá na stole málo místa, pěkně se na ni kouká a zvládá to nejpodstatnější. Jakmile ale vyžadujete směrové šipky, aktivně využíváte numerickou část nebo jste zvyklí na specifické kombinace kláves pro usnadnění práce, začíná malér.



Šedé klávesy můžete díky náhradním vyměnit za celočerné provedení

Všechny klávesy recenzovaného kousku mají minimálně dvojí funkci, která je vždy označena na přední straně klávesy, takže máte vždy přehled o jednotlivých ovládacích prvcích. Samozřejmě je tu univerzální přepínací tlačítko Fn, díky kterému se dostanete ke druhé vlně funkcí. One 2 Mini ale nabízí také kombinaci Fn a Ctrl, což otevírá rovnou i třetí vlnu funkcí jednotlivých kláves. Jak vidíte, do začátku se bez manuálu neobejdete a občas jsem měl pocit, že ovládám jaderný reaktor.

Samozřejmě je tu univerzální přepínací tlačítko Fn, díky kterému se dostanete ke druhé vlně funkcí

Vše je ale o zvyku a klávesnice naštěstí nabízí velmi podrobné nastavení vlastních zkratek a funkcí na jakoukoliv klávesu, takže si vše ve výsledku přizpůsobíte přesně svému stylu ovládání. Klávesnice pak uchová až 6 samostatných profilů, takže si můžete vytvořit jeden na práci a druhý na hraní a už se nestarat o komplikované nastavování a snahu si zapamatovat jednotlivé kombinace. Ze začátku se v tom však budete muset trochu pohrabat.



Podsvícení je tu opravdu působivé, ať už se díváte z jakékoliv strany

Příjemným bonusem jsou dodatečné klávesy, které dostanete v balení. Nejzajímavějším je především trochu více umělecký mezerník s vyrytou kresbou, která poté díky RGB podsvícení krásně prosvítá. Vyměnit můžete i pár dalších kláves a dokonce si nacvaknout i směrové šipky. Problém 60% klávesnice je ale v tom, že pak vždy přijdete o nějakou další důležitou klávesu, takže musíte trochu přemýšlet.

Rychlé a tiché

Novinka od HyperX nabízí v tomto případě pouze mechanické spínače Red, které mají nízký odskok a jsou relativně tiché. Osobně mám nižší odskok rád, jelikož se na něm skvěle píše a prsty dokážou kmitat mnohem rychleji i při hraní. Na opačné straně barikády je samozřejmě mnohem méně výrazný odskok a cvaknutí klávesy, což u klávesnice bude postrádat dost hráčů.

Klávesnici jsem zkoušel na celé řadě her jako Call of Duty Warzone, No Man's Sky či Warframe. Na všechny tradiční hry klávesy zcela postačují a nikdy jsem neměl pocit, že by mi něco chybělo. To se může stát u více komplikovaných her, jako jsou např. strategie či MMORPG hry, tady ale můžete nedostatek kláves nahradit speciální myší s množstvím tlačítek. Jde tedy hlavně o to, jak k situaci přistupujete a co od klávesnice očekáváte.