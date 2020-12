Hyrule Warriors: Age of Calamity - Link proti hordám pohromy | Recenze

Co baví Zábavná hratelnost

Variabilita postav

Dějová linka

Příběhové animace Co vadí Mizerná optimalizace

Hloupá umělá inteligence

Chybí online kooperace 7 /10 Hodnocení

Není to poprvé, co se se světem značky Legend of Zelda setkáváme i jinde než v hlavních dílech série. První Hyrule Warriors vyšli na Nintendo WiiU, ale oproti ostatním hrám tohoto typu se nijak extra nevymykali. U Age of Calamity ale studio Koei Tecmo mnohem více spolupracovalo s vývojářským týmem Zeldy. Kromě lákavé značky tak mohli do hry zapracovat i lákavý příběh.

Než se k němu ale dostaneme, tak jistě není od věci uvést, co jsou vlastně hry typu Warriors zač. Je jich nespočet. Jistě jste už někdy slyšeli o sérii Dynasty Warriors, se kterou to celé začalo. Jejich pointa spočívá v tom, že se pohybujete po velkém bojišti, kde jsou stovky docela neškodných nepřátel a mezi nimi se najde pár silnějších. Do toho jsou přidány i strategické prvky, kdy můžete mezi postavami během bitvy přepínat a ostatním dávat jednoduché příkazy. Age of Calamity od strategie ale spíše upouští a soustředí se především na tu akční část.

Za Hyrule život položím!

Jedním z hlavních lákadel hry je každopádně výše zmíněný příběh. Age of Calamity se odehrává 100 let před událostmi Breath of the Wild, takže můžete vidět, jak se království Hyrule dostalo do situace, kterou Link musel v posledním díle Legend of Zelda řešit. Sledujeme Linka, jak se z řadového rytíře stal strážcem princezny Zeldy a s čím vším se naši hrdinové museli vypořádat před příchodem Calamity Ganona.



Příjemným bonusem k akci je překvapivě i samotný příběh hry

Zdejší krajiny nebývaly tak pusté a prázdné. Tentokrát je nebudete moci volně navštěvovat. Bitvy se odehrávají v předem daných lokacích. Nic to nemění na tom, že poznáte spoustu míst, pokud jste Breath of the Wild odehráli. To ale neznamená, že vás bude Age of Calamity bavit stejně. Zasazení mají společné, ale po stránce hratelnosti je to úplně něco jiného.

Do bitev si ve valné většině případů můžete vybrat hned několik hratelných postav a během boje mezi nimi přepínat. Sestava je docela bohatá. Link se Zeldou nesmí chybět a později se k nim přidá i čtveřice šampionů, kteří ovládají Divine Beasty. Jak postupujete příběhem, jejich počet se stále navyšuje. Bojový styl každého z nich se liší a ten navíc můžete upravit jiným typem zbraně. Hra nejvíc tlačí do popředí Linka, což je docela logické, ale většinu času máte možnost hrát za jiného hrdinu.

"Poznáte spoustu míst, pokud jste Breath of the Wild odehráli. Zasazení mají společné, ale po stránce hratelnosti je to úplně něco jiného."

Máte několik způsobů, jak si postavu vylepšit. Kromě silnějších zbraní sílí také s vyšším levelem. Na mapě světa pak kromě bitev najdete i vylepšení pro postavy. Na jejich odemčení je potřeba dostatek surovin, které získáváte z poražených nepřátel. Tímhle způsobem si zpřístupníte nová komba nebo zvýšíte maximální zdraví. Kromě toho je mapa ještě poseta dalšími prvky. Učíte se vařit různá jídla přidávající nějaký ten bonus do bitvy. Sám jsem je ale nijak nevyužíval. Zato jsem si prošel několika nepovinnými bitvami, kterých jsou na mapě desítky. Přijdou vhod pokud zrovna potřebujete rupíky na nákupy, nějaké suroviny nebo jen chcete dostat jednu z postav na vyšší level.



Mapa je kromě bitev poseta různými drobnostmi, skrz které můžete vylepšovat postavy

Kromě klasických bitev, kdy bojujete proti hordám nepřátel, občas můžete ovládat jednoho z Divine Beastů. Je to příjemné osvěžení mezi klasickými bitvami. V tomhle případě bych vám doporučil přepnout z pohybového ovládání na analogové páčky. Z nějakého důvodu tady totiž gyroskopy nefungují úplně ideálně a míření s nimi mi dalo docela zabrat.



Občas máte možnost řídit jednoho z Divine Beastů

Hratelnost sama o sobě je zábavná. Kromě zběsilého mlácení všeho kolem sebe budete u větších nepřátel muset používat také schopnosti Sheikah Slate, které znáte z Breath of the Wild. Házení bomb, zastavení času nebo vytvoření ledového kvádru musíte využít v tu správnou chvíli, abyste mohli nepříteli zasadit pořádnou ránu. Velmi rychle se ale naučíte pohyby nepřátel, protože jich není zase tolik, aby vás v pozdějších bitvách něco mohlo překvapit. Tím pádem se může Age of Calamity stát velmi repetitivní. Obzvlášť pokud budete procházet i všechny vedlejší bitvy.

"Všechno budete muset vybojovat sami. Umělá inteligence jak spojenců, tak nepřátel toho totiž moc nezvládne."

I když do boje většinou vyráží více než jedna postava, tak si to stejně všechno budete muset vybojovat sami. Umělá inteligence jak spojenců, tak nepřátel toho totiž moc nezvládne. Dalším hrdinům můžete maximálně říct, do které části mapy se mají vydat. Sami ale většího nepřítele neporazí, takže se na ně stejně musíte přepnout.



Lokálně si můžete zabojovat v kooperaci na rozdělené obrazovce

Jediný případ, kdy vám bude někdo jiný nápomocen, je moment, kdy budete hrát v kooperaci. Kdykoliv mezi bitvami můžete přepnout do módu pro 2 hráče. Obrazovka se rozdělí a každý hráč se může věnovat jinému úkolu na bojišti. K mému překvapení hra běžela pořád stejně. Jediný znatelný rozdíl, kterého jsem si všimnul, bylo vykreslování trávy hodně blízko u postavy. Na druhou stranu je ale zase škoda, že si ve dvou můžete zahrát pouze lokálně. Na hraní po internetu se bohužel zapomnělo.

Optimalizace by nebyla?

Age of Calamity je sice zábavné, ale bohužel ho táhne dolů jeho technický stav. Už v první bitvě mi bylo jasné, že se tady na optimalizaci moc nemyslelo. Rozhodně to nevypadá na stabilních 30 FPS. V momentech, kdy kolem něco vybuchuje to spíš vypadá jako prezentace v PowerPointu. A to je největší problém této hry. To, co dělá, zvládá velmi dobře, ale její technický stav se zkrátka nedá prominout.



Filmečky dobře doplňují celkový příběh, technický stav je ale žalostný

Stejně tak ani grafika na tom není nijak zázračně. Přijde mi, že v samotných bitvách vypadá o něco hůře než Breath of the Wild. Moc dobře víme, čeho všeho je Switch i přes slabší hardware schopen. Age of Calamity tak vypadá, jako že si s ním Koei Tecmo jen nechtělo dávat takovou práci. Alespoň že předělové animačky mezi příběhovými bitvami se povedly. Link jako obvykle nemluví, ale ostatní postavy jsou plně nadabované.



Doufejme v aktualizaci, která propady snímků vyřeší

Hyrule Warriors celkově patří mezi ty jednodušší Warriors hry. Moc jich nahráno nemám, ale pokud bych měl Age of Calamity k některé přirovnat, tak to bude One Piece: Pirate Warriors. Více než strategická akce je to přímočará mlátička, u které vás budou bolet prsty ze zběsilého mačkání tlačítek. Fanoušky Breath of the Wild by mohl nalákat příběhem, ale nesmíte od něj očekávat stejný zážitek, jako od hlavních dílů Legend of Zelda. Pak by vás totiž mohl znatelně zklamat.