Na Nintendo Switch míří další dobrodružství ze světa Zeldy a tentokrát se podíváme více do minulosti království Hyrule.

Na hře pracuje studio Koei Tecmo, které má na svědomí i předchozí díly. Tentokrát ale prý mnohem více spolupracují s týmem, který má hry ze série Legend of Zelda na starosti. Díky tomu by měl být Age of Calamity více lákavý nejen pro fanoušky Warriors her, ale i pro hráče Zeldy.