I Dreams mají své meze, Nintendo si vyžádalo stažení napodobeniny Maria

V Dreams se už od předběžného přístupu objevovaly nejrůznější předělávky slavných herních titulů z časů minulých. Některé hry totiž nedostanou remake, nebo si je prostě na konzoli od Sony nezahrajete. A fanoušci samozřejmě okamžitě chtěli využít možnosti v Dreams něco podobného napravit. Ne vždy se to ale vydavatelům her líbí, což nyní potvrdilo Nintendo. Sony muselo z Dreams stáhnout jeden z výtvorů uživatele Piece of Craft, který stvořil předělávku Maria.

Good news and bad news

We flew too close to the sun boys! A big video game company who i will keep nameless obviously didn't read my "be cool" note in dreams

no worries though have a back up plan. But for now Mario projects in dreams are on hold until i put said plan into effect pic.twitter.com/ifGDM0jFZ3