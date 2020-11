Immortals Fenyx Rising odhaluje dodatečný obsah po vydání

Pohádkové dobrodružství v těch nejlepších tradicích nové Zeldy zamíří na naše obrazovky 3. prosince letošního roku a kromě toho, že už v základu půjde o velkou hru, Ubi slibuje i bohatý obsah po vydání.

Legend of Zelda od Ubisoftu se znovu ukazuje a nevypadá vůbec špatně

Těšit se můžete na exkluzivní herní eventy, týdenní dungeony a výzvy, denní questy a další obsah. Samozřejmostí je i obligátní Season Pass a tři příběhová DLC - A New God, Myths of the Eastern Realm, a The Lost Gods.

Hra vychází na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch a Stadii.