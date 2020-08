Indie hra Twelve Minutes má nabitou hereckou sestavu

Indie hry obecně příliš neoplývají slavnými herci a když už se tak stane, je to jenom jedno jméno. V případě hry Twelve Minutes se však dočkáme výjimky. Unikátní titul s prvkem časové smyčky nám nabídne rovnou tři herecká esa. Těšit se můžeme na Willema Dafoe, který si již zahrál ve hře Beyond: Two Souls. Dále potom ve hře zazní hlas Jamese McAvoye známého například z nových dílů série X-Men, a nakonec Daisy Ridley, jejíž nejznámější ztvárněnou postavou je Rey z poslední trilogie Star Wars.

Hra se motá kolem muže zaseknutého v časové smyčce. Neustále vás bude provázet pocit déjàvu, který bude hráče přivádět k šílenství až do chvíle, než se mu podaří ze smyčky uniknout. Hru vydává Annapurna Interactive. Vydavatel, který stál už za množstvím velmi úspěšných narativních indie her. Jako příklad můžeme uvést například What Remains of Edith Finch, Telling Lies nebo Florence.

Twelve Minutes vyjde na PC, Xbox One a Xbox Series X. Hra zatím nemá datum vydání.