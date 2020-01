Indie vývojář dal svoji hru na torrent, její prodeje prudce vzrostly

Odjakživa je nám vštěpováno, že stahovat hry přes torrenty a z jiných nelegálních zdrojů není úplně košer. Ono to tak i ve většině případů je. Ale potom se najdou chvíle jako tato, kdy sami vývojáři svoji hru vydají napospas pirátům a světe div se, její popularita díky možnosti stažení zdarma vzroste tak, že se jim to výrazně vyplatí.

Indie střílečka Danger Gazers na Steamu stojí něco málo přes dvě stovky, což samo o sobě není nijak přemrštěná cena. Pokud ale nejste profláklí, může být docela těžké se prosadit do knihoven hráčů na Steamu a vývojář této hry zvolil zajímavý způsob, jak se mezi hráče přece jenom dostat. Na The Pirate Bay totiž sami nahráli oficiální verzi hry. "Tento torrent vám oficiálně přináší ShotX. Jde o nejnovější verzi Danger Gazers bez DRM. Není v tom žádný háček. Žádný Steam, jenom plně funkční hra. Jako vývojář bych vás rád jenom požádal, abyste nás podpořili zakoupením hry, pokud vás bude bavit," stojí v popisu torrentu se hrou na serveru The Pirate Bay.

Možná trochu překvapivě se dílo podařilo a hráči začali hromadně Danger Gazers stahovat. Nejen stahovat, ale především také kupovat. Dokonce tak moc, že hra zaznamenala 400% nárůst prodejů. Někteří z hráčů k tomu ještě přihodili i další peníze navíc.

"Existují lidé, kteří si hru nemohou dovolit. Někteří si ji zase chtějí vyzkoušet před koupí. Jenom se snažím jim vyjít vstříc a zároveň z toho něco vytěžit. Existuje spousta způsobů jak naši hru podpořit. Můžete ji koupit, mluvit o ní, sdílet torrent, dát nám zpětnou vazbu. Hlavně doufám, že se budete dobře bavit," okomentoval umístění na pirátský server vývojář Shota Babokhidze a dodal, že původně rozhodně nešlo o žádný promyšlený PR tah. Chtěl prý tímto krokem pouze oslovit čistě pirátskou komunitu.