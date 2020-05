Inovativní střílečka Quantum Legue: nový hráč esportového písečku?

Revoluční střílečka Quantum Legue, ve které bude jedno z největších umění hráče sám sobě nestřelit headshot. Rozšíření týmových zabití ale rozhodně není ta hlavní inovace, nýbrž zápasy na nápadně podobných hřištích připomínajících Rocket League, odehrávajících se na třech frontách – v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Jde o kompetitivní 1v1 a 2v2 zápasy, odehrávající se v časové smyčce, která hráče po smrti vrátí zpět a znovu ho oživí. Taktika, to je klíč, rychlost a precizní míření je ale také fajn. Vaše minulost ovlivní protihráčovo chování v přítomnosti, vy tak můžete předpokládat, kde asi tentokrát bude a zabít ho. V každém dalším zápase hraje i váš klon, který chodí a střílí přesně jako předtím vy.

Naše strategické myšlení, rychlost a skill nás tedy může zklamat rovnou několikrát, tudíž vztek na spoluhráčovo hraní se stává něčím, co je tak trochu odlišné než je tomu v klasických online hrách. A režim 2v2 vše jenom zdvojnásobí.

Hrát se budou populární režimy Deathmatch nebo Capture the Point, ve kterém pro získání výhry vyžaduje hra, aby hráč na koncích klání stál na místě uprostřed mapy. Na výběr máme ze šesti zbraní. Jak úroveň hráče roste, odemykají se prvky kosmetických úprav, jako je například oblečení a vybavení. No však to znáte.

Quantum League má na svědomí studio Nimble Giant Entertainment a hra se stane jeho prvním dílem.

„V Quantum League chceme inovovat žánr online stříleček. Betaverze nám poskytla skvělý feedback komunity a nyní jsme připravení hru spustit v Early Access,“ říká Balthazar Auger, šéf designu studia Nimble Giant.

CCO Andrés Chilkowski dodává: „Přinést takhle unikátní koncept real-time cestování časem v multiplayerové střílečce nám dalo pořádně zabrat, avšak o to víc jsme pyšní, co se našemu týmu podařilo vytvořit. To, co začalo jako experiment se stalo solidní multiplayerovou střílečkou, nabízející hráči široký prostor a strategii, jak hru může hrát. Early Access je jenom začátek a my stále hledáme další skvělý obsah, který do naší hry přidat.“

Quantum League vychází tento týden na Steamu jako Early Access s 15% slevou.



Minimální systémové požadavky: