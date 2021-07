Interlakes vypadá jako herní Válka světů, kterou jsem vždy chtěli

Survival hry patří mezi nejpopulárnější žánry poslední doby. Druhů je hodně, od zombie apokalypsy po válečné peklo či přežívání na ostrově. Vývojářské studio Team Revived nám nyní předhodil ochutnávku z jejich nadcházejícího projektu Interlakes, který na to jde úplně jinak.

Ve hře budete vhozeni do světa, kde lidem po krku jde mimozemská civilizace, náramně připomínající kultovní Válku světů. Titul je prý ve vývoji už kolem dvou let a bere si zjevnou inspiraci nejen ze sci-fi hitu, ale také her jako Half-Life 2 nebo The Last of Us.

Ad Infinitum je survival horor z prostředí první světové války

Klíčem k přežití bude rozumný pohyb po velkém otevřeném světě, schovávání a hledání surovin a potravin. K dispozici bude celá řada dopravních prostředků, dynamické počasí i střídání denní doby. Spoustu detailů v projektu ještě není finálních a záběry v této aktualitě slouží spíše jako ochutnávka věcí budoucích. Co říkáte?