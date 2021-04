Inzeráty prozrazují pravděpodobný otevřený svět v novém Bioshocku

Podle nového inzerátu na pracovní pozici to vypadá, že by nový Bioshock mohl být poprvé v otevřeném světě a hra má obsahovat hlavní i vedlejší mise. Informace se na internetu objevila poté, co studio Cloud Chamber zveřejnilo svůj inzerát na nové pracovní pozice v Montrealu.

Čerstvé detaily z BioShocku 4 poukazují na otevřený svět a RPG prvky

"Hledáme zkušeného scénáristu, který by se připojil k našemu týmu, aby znovu přivedl k životu svět Bioshocku. Pod vedením hlavního scénáristy a v úzké spolupráci s výpravnými a designovými týmy bude psát dialogy a vdechovat život našim postavám. Zkušenosti s psaním her se zaměřením na interaktivní výpravu je pro tuto pozici ideální. Hledáme někoho, kdo dokáže tvořit působivé příběhy založené na postavách a zasazené do otevřeného světa," stojí v inzerátu. Dále studio hledá také například zkušeného designéra světů, který dokáže hráčům nabídnout rozmanitost a živoucí svět na každém kroku. I to by odpovídalo tvorbě otevřeného světa.

Dokážete si představit přechod série Bioshock na open-world, nebo byste radši zůstali u koridorového stylu hraní?