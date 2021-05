IO Interactive pracuje na nové fantasy značce exkluzivně pro Xbox

Kolem tvůrců série Hitman, studia IO Interactive, začíná kolovat šuškanda. Ta se týká tajemného projektu s kódovým označením Dragon, což má podle všeho být zbrusu nová fantasy značka, kterou studio vyvíjí exkluzivně pro platformu Xbox.

Dle webu Windows Central by konkrétně mělo jít o fantasy RPG se středověkou tématikou, kde nebudou chybět draci a propojený svět s multiplayerem. To vše pod hlavičkou Xbox Game Studios.

Z nové bondovky od IO Interactive by mohla být trilogie, tvrdí vývojáři

Tyto spekulace podpořil také britský Eurogamer, který ze svých zdrojů slyšel podobné informace a dodal, že je projekt ještě několik let daleko. Nakonec do ohně spekulaci přidává ještě nabídka práce na stránce vývojářů, kteří jako posilu do týmu hledají i vedoucího programátora multiplayerové sítě.

Oficiálně samozřejmě nebylo nic potvrzeno a IO Interactive v tuto chvíli pracuje především na špionážní značce Project 007. Nezbývá tedy, než počkat na potvrzení, případně vyvrácení těchto informací.