Ion Fury: retro vzpoura kybernetického šílence | Recenze

Co baví Akční hratelnost

Retro nádech

Design úrovní

Arzenál zbraní Co vadí Propady FPS

Technické nedodělky

Zvláštní nasvětlení 7 /10 Hodnocení

V moderních střílečkách už to není jen o tom, že jste hozeni do herního světa, nabíhají na vás nepřátelé a vy víte jen to, že je potřeba odstřelit každého z nich. Na tomto základním konceptu se ale i dnes dá postavit nový titul. Takovou myšlenku mělo studio Voidpoint, které Ion Fury vytvořilo pod záštitou vydavatelství 3D Realms, původních tvůrců Duke Nukem 3D.

Na pozadí nekončící akce se odehrává příběh, ve kterém šílený doktor Jadus Heskel vypustil do města Neo DC členy jeho kybernetického kultu. Zastavení jejich řádění samozřejmě připadne na vás v roli agentky Shelly “Bombshell” Harrison. Bez obav ho ale můžete ignorovat. Během hraní se kromě pár průpovídek výše zmíněného šílence ani nijak výrazně neřeší.



Ze hry dýchá retro feeling doslova na všechny strany

Retro z Ion Fury sálá na každém kroku. Už jen kvůli použitým technologiím. Hra běží na Build enginu, který poháněl i legendy jako Blood nebo Redneck Rampage. Od toho se odvíjí i typická stylizace, která k těmto starším FPS hrám patří. Na pohled to vypadá dobře, bohužel se ale nedá říct, že by technická stránka hry byla bez chyby.

Nic není bez chyby

Z počátku jsem na problémy nenarazil, ale později se ukázalo, že není úplně ideální, aby nepřátelé byli jen animované sprity místo trojrozměrných modelů. Když na ně totiž koukáte shora, netrefuje se do nich zrovna ideálně.



Retro styl grafiky má i svá úskalí

Další výtka pak směřuje k nasvětlení. Tvůrci se nejspíš snažili navodit pocit futuristického světa tím, že budou používat všemožné barvičky. Problém ale je, že pokud postava stojí v takovém světle, tak se celá její textura přebarví na stejnou barvu a není ji vidět zrovna nejlépe. Zejména v pasážích, kdy se vypořádáváte s několika nepřáteli najednou to není nic příjemného.

Během hraní jsem také narazil na to, že se mi postava z ničeho nic otočila o 360 stupňů. Nejdřív jsem myslel, že to je schopnost některého z druhů nepřátel, kterých není zrovna málo, ale tak to není. Děje se to zcela náhodně a v některých případech to znamená smrt. Vaše postava toho totiž moc nevydrží.



Hra je rychlá a zběsilá, stejně jako všechny hry té doby

Drobné nedodělky jako některé problikávající textury by se daly odpustit, ale nečekal jsem, že zrovna Ion Fury bude mít problém s počtem FPS. Měl jsem k dispozici verzi pro Nintendo Switch, takže to možná není případ ostatních platforem, ale v některých pasážích počet snímků za vteřinu klesal hluboko pod 30. Je to vidět především během explozí nebo potyček, kdy je kolem vás větší množství nepřátel.

Frenetické a zběsilé, jak to máme rádi

Teď už ale k samotné hratelnost. Jak už jsem zmiňoval, Ion Fury je duchovním nástupcem old-schoolových FPS stříleček, které vycházely na konci minulého tisíciletí. Očekávat tedy můžete široký arzenál zbraní a hlavně hromadu nepřátel a nechybí ani souboje s bossy.

"I běžný poskok vám může dát zabrat, když nebudete pozorní. Ke každému je třeba přistupovat jinak."

I po několika hodinách hraní budete narážet na nové druhy kybernetických potvor. Není to ale tak, že by každý další byl silnější a silnější. I běžný poskok vám může dát zabrat, když nebudete pozorní. Ke každému je třeba přistupovat jinak. Také není od věci zkoušet různé zbraně. Arzenál Bombshell obsahuje klasiky jako brokovnice nebo samopal. Osobně jsem si velmi oblíbil její kuši. Není ale efektivní na všechny nepřátele, takže stejně musíte sáhnout třeba i po granátometu.



Arzenál je bohatý a plný klasik, vybere si tedy každý

Hratelnost jako taková nemá chybu, pokud od ní neočekáváte nic jiného než prosté střílení na zhruba desítku hodin, kterou vám zabere projít všech sedm zón. V hlavním menu kromě kampaně najdete ještě trojici bonusových misí. Jsou to jen malé jednohubky. První z nich je část, která byla hratelná v Early Access verzi. Ve Queen of the Hill máte nekonečno nábojů a musíte vydržet na živu co nejdéle a v Bombardier Trial máte nekonečné množství bomb.

Za zmínku jistě stojí i design úrovní. Není to tak, že by každá z nich byla jeden dlouhý tunel. Většina je propletená skrz na skrz a do nových částí se dostanete až po nalezení jedné ze tří karet. Nic vás nevede za ruku a někdy je docela snadné přehlédnout páku nebo tlačítko na zdi, které vám otevře další dveře. Zkrátka je potřeba prolézt každý kout a možná že narazíte i na nějaký secret, kterých jsou v každém levelu desítky.



Není to jen o bezhlavém střílení, ale i o prozkoumávání úrovní

Ion Fury zvládá to, kvůli čemu bych jí přiřkl titul duchovního nástupce Duke Nukem 3D. To ale neplatí ohledně technického zpracování. Vzhledem k tomu, na jaké technologii běží a jak vypadá bych zkrátka čekal, že se takové neduhy zrovna v tomhle případě dít nebudou. Jestli máte rádi staré střílečky, které pohání Build, jistě jí je ale zvládnete odpustit.