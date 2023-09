iPhone 15 Pro má tolik výkonu, že si troufne i na velké hry. Resident Evil Village, Assassin’s Creed Mirage a Death Stranding

Apple na své poslední konferenci dal jasně najevo, že se chce dostat na herní trh víc než kdy dřív. Bylo známeno, že na novém zařízení iPhone 15 Pro poběží nativně několik velkých titulů jako například Resident Evil 4 Remake, Assassin’s Creed Mirage a Death Stranding. Celé by to mělo fungovat bez pomoci cloudového streamování. Do budoucna by to mohlo znamenat, že hráči, kteří si chtějí zahrát velké tituly na cestách, nebudou muset investovat do přenosných konzolí, jako jsou Nintendo Switch nebo Steam Deck.

Samozřejmě zatím nevíme, jak dané tituly na mobilním zařízení poběží. Apple ovšem své nové zařízení považuje za novou generaci mobilního hraní, což nedokazuje pouze dostupností již zmíněných titulů, ale také ray tracingem, který nový iPhone také nabídne. Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake a Death Stranding mají vyjít na iPhone 15 Pro ještě letos, zatímco Assassin’s Creed Mirage dorazí v první polovině příštího roku.