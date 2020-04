Iron Man VR se po The Last of Us: Part 2 také odkládá na neurčito

Jako by nestačil nepříjemný odklad očekávaného thrilleru The Last of Us: Part 2, Sony se rozhodlo odložit také připravovanou VR hru z univerza Iron mana. Titul se původně z února přehodil na květen a nic nenaznačovalo tomu, že by se odložil znovu. Bohužel se tak stalo a nové datum vydání ani neznáme.

Sony poznamenalo, že důvodem je samozřejmě aktuální situace kolem koronaviru, která zamezuje společnost vydat titul tak, jak si jej hráči zaslouží. Nezbývá, než si počkat na nové informace a vytasit starší hry z knihovničky.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve.